“e… mi avvio alle conclusioni”, il libro di Cosimo Lardiello

Grande successo per la presentazione del libro: “e… mi avvio alle conclusioni”, scritto dal Presidente del Centro di Cultura Renoir di Taranto – Cosimo Lardiello

Si è svolta mercoledì 7 maggio, con la partecipazione di molti giornalisti e il numeroso pubblico presso l’Associazione della Stampa Estera in Italia di Roma, per la presentazione del libro: “e… mi avvio alle conclusioni”, alla presenza dell’autore COSIMO LARDIELLO, Presidente del Centro di Cultura di Taranto. L’evento è stato moderato da Mauro MAZZA, già direttore RAIUNO e Commissario per l’Italia alla mostra Internazionale del Libro di Francoforte. Tra i molti interventi dei giornalisti presenti, i più significativi sono stati quelli: di Lidia LOMBARDI, dell’Agenzia “AGI” e del quotidiano “IL TEMPO”; Silvia VACCAREZZA, ideatrice delle trasmissioni del Tg2: “Si Viaggiare” e “Tutto il Bello che c’è”; Bruno GAMBACORTA, ideatore di una delle trasmissioni più seguite della RAI-Tg2: “Eat Parade”; Vito CIOCE, conduttore del programma RADIORAI-UNO: “PlotMachine”. Il tomo spazia tra eventi culturali e la collaborazione con le Università di Bari, Lecce, Foggia e Basilicata, attraverso 25 edizioni del Premio di Cultura Renoir, assegnato a ricercatori italiani e stranieri che hanno contribuito ad elevare la conoscenza della cultura regionale pugliese.

La presenza al Grand Hotel Bernini Bristol Buia di Roma di oltre 100 giornalisti della carta stampata e delle emittenti televisive nazionali in occasione del varo di programmi e assegnazione di incarichi di prestigio all’interno dell’azienda Rai.

Il Premio Internazionale del Cinema “Globo d’Oro”, edizione 2001-2002, dell’Associazione della Stampa Estera in Italia a Roma, sul set del film “Gangs of New York” di Martin Scorsese. Le grandi serate di gala con il Premio Oscar per il film “Sacco e Vanzetti”, all’attore Riccardo Cucciolla, lo scrittore Raffaele Nigro, Premio Supercampiello, Luciano Luisi, scrittore e poeta e tanti altri ancora.

I grandi concerti del maestro Severino Gazzelloni, flautista di fama mondiale.

I convegni sul turismo religioso e rurale con i proff. Emilio Becheri e Gavino Maresu, rispettivamente direttore e relatore del “Rapporto biennale sul turismo italiano”, ENIT- ISTAT.

Il Presidente Lardiello, nel 2000 per valorizzare il territorio tarantino, lancia con successo il “Festival internazionale itinerante della cucina con la cozza tarantina”, che lo vede protagonista in 250 serate nelle capitali europee e in tutta la penisola italiana, selezionando oltre 1900 chef, per la conoscenza e valorizzazione delle qualità e caratteristiche organolettiche della cozza tarantina (Mytilus Galloprovincialis) che nasce, si nutre e cresce nel Mar Piccolo di Taranto.

L’attività del Centro di Cultura Renoir è molto seguita e presente, sia dalla carta stampate che dalle emittenti nazionali. Gli ultimi eventi trasmessi: il servizio dedicato al Premio “Omaggio alle Forze dell’Ordine”, svoltosi presso Università di Bari sede di Taranto, nella rubrica del TG2: “Tutto il bello che c’è”, condotto da Silvia Vaccarezza. Recentemente, il 13 aprile 2025, nella trasmissione “Dossier” Rai Due e il 2 maggio 2025 un ampio servizio di Bruno Gambacorta in “Eat Parade” del Tg2. Fiore all’occhiello per la carta stampata, la presenza con 4 pagine sull’attività del Centro di Cultura Renoir, per il numero speciale realizzato in occasione del G7 svoltosi in Puglia della rivista “MAG 1861”, dell’AGI (Agenzia Giornalistica Italiana).

Il grande lavoro svolto e che svolge tutt’ora il Centro di Cultura Renoir, nel tempo ha ricevuto prestigiosi encomi e onorificenze per meriti culturali, tra questi: la Targa d’Argento del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, la Medaglia d’Oro nel ricordo del senatore costituzionalista Alfonso Motolese, presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, il Sigillo d’Argento dell’Università di Lecce e la Targa d’Argento del Presidente della Regione Puglia Salvatore Distaso.

Rispettando l’ospitalità pugliese, al termine non poteva mancare un brindisi con le eccellenze del territorio tarantino allestito dagli chef executive: Antonio Del Sole, ” La Tortuga” di Castel Volturno, Andrea Mei e Tony Chef Coletta, con la collaborazione dei Maitre: Daniele Liberati e Gianni Armiento.

Jimmy Pessina