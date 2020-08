Drink&Cinema: La Mandrakata

Un cocktail ispirato al film ” Febbre da cavallo” di Steno, 1976

Barman: Max La Rosa, proprietario e barman del Divan Japonais di Frascati (Roma)

Ingredienti

3,5 cl Jim Beam Rye Whiskey

3,0 cl Cherry Stock

12 foglie di menta marocchina

4,0 cl succo di limone

3,0 cl sciroppo homemade allo Zafferano di Navelli

3 splash bitter homemade agli agrumi

q.b. Gosling’s Ginger beer

Garnish: fetta di limone e menta cosparsa di zucchero a velo vanigliato

Bicchiere: Highball doppio

Preparazione

Pestare delicatamente la menta in un bicchiere highball doppio da 450 ml, quindi versare tutti gli ingredienti, tranne la Gosling’s Ginger beer e aggiungere ghiaccio. Versare la Gosling’s Ginger beer e mescolare ancora per completare, decorando con una fetta di limone e della menta cosparsa di zucchero a velo vanigliato.

Ispirazione

Un drink fresco da bere mentre si gusta l’ennesima visione di ‘Febbre da Cavallo’, il cult movie firmato Steno e interpretato da Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak e tanti altri attori e caratteristi che hanno reso grande il cinema italiano degli anni Settanta. Il whisky ‘maschio senza rischio’ o meglio ‘teschio maschio senza fischio’ evocato dal film è ingrediente principale del drink, in questo caso Jim Beam Rye, whiskey di segale del Kentucky, distribuito in Italia da Stock Spirits, caratterizzato da note di vaniglia e un finale pungente, con aromi di noce moscata, chiodi di garofano e pepe nero. Il tutto levigato nel drink dalla menta e dai sapori di agrumi e amarena. E attinente è l’ispirazione del cocktail a un grande classico, il Mint Julep, datato 1938 e servito durante la più famosa corsa di cavalli statunitense, il Kentucky Derby, dove veniva apprezzato da più di 120mila persone l’anno. Insomma, un drink da assaporare mentre si ascoltano le inconfondibili note del trio Bixio-Frizzi-Tempera, scommettendo su Soldatino o D’Artagnan e tifando per Mandrake e Pomata.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa