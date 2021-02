Dourakis winery, a Creta autoctonìa, qualità ed enoturismo.

Nel villaggio fortificato di Alikampos, nella splendida isola greca di Creta, la famiglia Dourakis coltiva da decenni eccellenze vinicole ispirate alla terra ed alle sue varietà autoctone con un concept dinamico e giovane che ha contribuito alla storia ed al successo dell’azienda.

La cantina

E’ sempre un piacere far visita ad Antonis Dourakis, enologo e rappresentante, insieme alla sorella Evie, della seconda generazione della Dourakis Winery, nel villaggio fortificato di Alicampos, prefettura di Chania.

Nata negli anni ’80 dal sogno del nonno, Andreas Dourakis, l’azienda si trova in un’area rigogliosa ai piedi delle Lefka Ori (Montagne Bianche) e vanta un microclima straordinario, con forti escursioni termiche, caratteristiche ideali per donare freschezza alle uve.

Alikampos è anche una località ricca di monasteri bizantini, siti archeologici, con una lunga storia legata a doppio filo con i suoi abitanti, che, durante le battaglie contro l’occupazione turca dell’isola, si batterono strenuamente a difesa della libertà.

Sono tante le storie eroiche che narrano quelle gesta determinanti per la conquista dell’indipendenza dell’isola e gli abitanti sono ben noti per la loro fierezza ed attaccamento alla famiglia ed alla terra.

Vigneti e filosofia

Lo sviluppo costante e la ricerca continua della qualità, sempre nel rispetto dei metodi tradizionali, hanno aumentato, nel tempo, il livello di reputazione e l’affidabilità dell’azienda che, oggi, vanta una rete di distribuzione solida ed in continua crescita non solo in tutta Creta ma anche all’estero, specie in buona parte dell’Europa ed in USA, dove la popolarità dei vini cretesi è sempre maggiore.

Grazie a visioni moderne ed applicazioni tecnologiche derivanti dagli studi anche in Italia, di Antonis ed Evie Dourakis, l’azienda ha potenziato la qualità dei suoi vini ed incrementato la sua estensione e produzione con 17 varietà, principalmente da vitigni autoctoni, a 330 metri sul livello del mare, tutti biologici da Δ.Η.Ω Intorno alla cantina, nella zona, rocciosa e secca, di Kefala, ci sono 3 ettari di coltivazione biologica di vigneti di Cabernet Sauvignon, oltre grotte naturali che fungono da cantine per conservare ed invecchiare i vini. A breve distanza, Zourva è un’area dalle caratteristiche diverse, in cui il terreno argilloso ed umido consente la coltivazione della varietà francese Grenache Rouge.

Romeiko, amato rosso autoctono

Il Romeiko è una varietà di uva rossa tipica di questa parte di Creta. Il nome deriva dalla parola “Romios”, con cui si definivano gli antichi cittadini dell’impero bizantino. Varietà molto vigorosa e produttiva, resistente a siccità e malattie, il Romeiko ha buccia spessa e grappolo compatto, un’alta gradazione alcolica, un’acidità media ed un colore variabile, dalle sfumature leggermente aranciate e note fiorite di rosa.

Dalla concentrazione zuccherina delle uve romeiko essiccate al sole per 9 giorni l’azienda produce Euphoria, un vino dessert naturalmente dolce, ricco e corposo.

In sperimentazione, anche un vino spumante da uve Romeiko.

Da sempre, le famiglie del posto preparano dalla distillazione delle vinacce di Romeiko la “Tsikoudia” o “raki”, il famoso distillato cretese.

Tradizione, la chiave dell’enoturismo

Accanto all’attività vitivinicola l’azienda promuove anche quella enoturistica, offrendo tutto l’anno, ad appassionati e visitatori di tutto il mondo, varie esperienze culturali di vino, cibo e tradizioni locali, con corsi di cucina, presentazione di libri, mostre d’arte, concerti e feste.

L’accoglienza è sotto un bel pergolato di tralci di vite, all’ombra del quale ad un costo modesto è possibile degustare gli ottimi vini da vitigni autoctoni dell’azienda insieme ad un tagliere di specialità locali, a base di formaggi, olive e paximadia, la classica frisella cretese (quella che compone i famosi dakos).

A seconda dell’intensità, profumo e consistenza dei formaggi, la proposta oscilla tra il Kudos bianco, malvasia aromatica, mix di fresche note agrumate e ammandorlate; Lihnos bianco, biologico secco da uva Vidiano, dal bel colore dorato e naso delicato di fiori bianchi, corpo pieno e lungo finale ben equilibrato.

Kudos Grenache Rouge è, insieme a Faros, un rosato luminoso, naso ricco di fiori e frutta rossa, leggermente tannico e speziato, buona persistenza.

All’interno, la sala degustazione offre un’esperienza completa di tutta la produzione aziendale, oltre un ​​museo del folklore contadino locale.

Abbinamenti felici

I vini cretesi sono balzati all’attenzione internazionale per la personalità ed il carattere particolarmente versatile ed intrigante che li rende felici alleati in abbinamenti anche arditi.

Rosso sul pesce? I puristi storcerebbero sicuramente il naso, mentre io appartengo al versante che ama sperimentare e scoprire il piacere della smentita dei luoghi comuni.

E se è vero – com’è vero – che il vino è espressione diretta del suo terroir, perché non provare accostamenti inediti, specie su piatti locali, come quelli golosi del ristorante Lemonokipos a Rethimno? https://www.turismodelgusto.com/evidenza/lemonokipos-restaurant-a-rethimno-creta-il-viaggio-nei-sapori-autentici-che-ti-aspetti/

Potreste anche voi sorprendervi nel piacere dell’equilibrio del Kudos (κῦδος), Syrah rouge 2018, dal bel naso di frutta rossa croccante e fresche note aromatiche, acidità e morbidezza dall’eleganza asciutta, in abbinamento al gustoso polpo fresco, marinato in aceto biologico locale e spezie, con verdure croccanti e crema di fave. Prosit!

Carmen Guerriero