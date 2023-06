Don Papa: le novità nelle tappe estive del Bar of Masks Tour 2023

Un vero galeone veneziano, 120 persone che ballano e ammirano la laguna e tanti drink a base Don Papa e tapas in accompagnamento come contorno. Questo il riassunto di quanto accaduto giovedì tra Punta Sabbioni e Venezia nella prima tappa in barca per il Bar of Masks Tour.

l galeone ha toccato le isole di Burano e Torcello mentre il Sole scendeva sulla Laguna e la playlist di Don Papa risuonava al tramonto. Quindi si è diretto verso Piazza San Marco per una breve sosta e un brindisi a base di Don Papa Masskara Daiquiri ed è rientrato, illuminato e coloratissimo, alla base attraversando tutta la Laguna.

Il Don Papa BoM Tour è ormai giunto alla quarta edizione e attraversa l’Italia guidato dal Team di Rinaldi 1957. “Per il 2023 abbiamo voluto seguire i trend che stiamo studiando da un anno a questa parte e concentrarci su un elemento in particolare: la centralità della proposta food in affiancamento ai cocktail. – ci racconta Paolo Vercellis, Brand Manager di Rinaldi 1957 – “Un abbinamento ormai imprescindibile e che ci aiuta a far conoscere la cultura filippina. Inoltre abbiamo voluto portare con noi un banco di degustazione del prodotto liscio, un altro modo per apprezzare al meglio Don Papa, sempre con responsabilità, e per mettere le due nuove referenze, Don Papa Baroko e Don Papa Masskara, a confronto.”

Il Bar of Masks Tour porta in giro per l’Italia “Sugarlandia”, ovvero l’isola filippina in cui Don Papa prende vita dalla dolce e aromatica canna da zucchero locale. Il Tour 2023 viaggerà in Italia, da Nord a Sud, per un totale di 30 tappe, alcune a settembre.

Le novità principali di questo 2023 sono la presenza delle degustazioni con un appariscente banco retroilluminato, il “Wall of Masks”, un pannello coloratissimo che celebra le maschere filippine dando agli ospiti la possibilità di utilizzarle e realizzare foto e video. Completa il quadro l’esperienza studiata per il pubblico che interviene: una tesserina viene consegnata all’ingresso e riporta le attività ludiche da completare per ottenere un ricordo della serata. “La gamification è un altro elemento essenziale da collegare al mondo degli Spirits” – continua Paolo Vercellis – “Ci siamo resi conto che se forniamo attività divertenti da condurre per tutto il corso della serata, garantiamo ai locali una permanenza degli ospiti più lunga e una maggiore attenzione durante il percorso degustativo”.

I cocktail delle serate Bar of Masks sono pensati per soddisfare tutti i palati: dai drink più intensi e profondi come il Don Papa Baroko Negroni, ai grandi classici in chiave speziata come il Don Papa Masskara Daiquiri fino a quelli più rinfrescanti tra cui spicca il feature drink di Don Papa: il Darker Don in cui la ginger beer e il lime si uniscono ed esaltano le note esuberanti di Don Papa Baroko.

Ogni locale viene invitato e guidato nella scelta delle 4 tapas della serata che sono sempre di ispirazione orientale e spesso e volentieri uniscono il pesce alla frutta come accade sul gambero in pasta fillo con salsa al mango e salsa ponzu e sul tonno in crosta di sesamo.Le tappe finora svolte sono state le seguenti e hanno visto la partecipazione di oltre tremila persone.

Castello di Fossadalbero via Aldo Chiorboli , 366, Fossadalbero (FE)

Blue Bar Viale Maria Ceccarini, 63, Riccione (RN)

I-Fame Viale Regina Elena, 28, 47921 Rimini

Fabrick Via Lorenzo Tiepolo, 3, San Benedetto del Tronto (AP)

Feluma Bistrot Via Adige, 15, San Giovanni teatino ( CH )

Zio Spirito Via S. Bernardino 4, Arco (TN)

Dopo la tappa veneziana, realizzata su invito ai migliori clienti del Veneto e a giornalisti locali, tornano tappe aperte al pubblico che saranno così strutturate:

30 giugno Caffè Commercio a Vigevano (PV) dalle 19.00

1 luglio Meta Bolzano (BZ) dalle 19.00

13 luglio – Tanpì Bistrot Verres (AO) dalle 19.00

17 luglio Su Gologones Oliena (NU) dalle 19.00

19 luglio Nomad Pula (CA) dalle 19.00

23 luglio Lillatro Beach Club Rosignano Solvay (LI) dalle 19.00

26 luglio Mantra Club Siderno (RC) dalle 19.00

Altre tappe ci saranno tra agosto e settembre per concludere la quarta estate targata Don Papa Rum.

Note della redazione:

Per approfondire i cocktail serviti nelle serate Don Papa, essi sono così composti:

Masskara refresher

Don Papa Masskara

Lime

Miele

Soda

Ciuffo menta

Masskara daiquiri

Don Papa Masskara

Lime

Zucchero

The Don’s Negroni

Don Papa Baroko

Vermouth Rosso OSCAR.697

Aperitivo 6 pm Montanaro

Fettina di pompelmo

Darker Don

Don Papa Baroko

Lime

Ginger beer

Informazioni su Don Papa Rum

Disponibile in oltre 30 paesi in tutto il mondo, il Don Papa Rum è il primo rum isolano di qualità superiore proveniente dalle Filippine, oggi il terzo mercato mondiale del rum dopo India e Stati Uniti.

Distillato e invecchiato per oltre sette anni in botti di quercia americana sull’isola di Negros Occidental (conosciuta localmente come Sugarlandia), la pura canna da zucchero originale di Negros è alla base del lungo e ricco finale del Don Papa Rum e dei suoi sapori di vaniglia, miele e frutta candita.

Il nome del Don Papa Rum si ispira all’eroe e mistico non celebrato Papa Isio, una delle figure di spicco della rivoluzione filippina della fine del XIX secolo. Inizialmente caposquadra in una piantagione di zucchero, la sua leadership e il suo coraggio ebbero un ruolo fondamentale nella liberazione dell’isola di Negros dal dominio spagnolo. Don Papa si ispira alla sua leggenda e cattura il suo spirito e il suo senso di magia in ogni bottiglia. www.donpaparum.com

Don Papa Rum è distribuito in Italia da Rinaldi 1957.

Info:

Redazione Centrale RdG