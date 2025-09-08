Cucina Sempreverde di Antonio Chiodi Latini

Un saggio su una nuova cucina vegetale creativa che mette il gusto al centro. Un libro per analizzare il concetto di cucina vegetale in modo inedito e olistico, da un punto di vista culturale, scientifico, filosofico e soprattutto gustativo. Antonio Chiodi Latini supera i paradigmi ordinari della dieta e delle preparazioni vegane, così come conosciute finora, a favore di un cambio radicale di approccio al mondo vegetale in cucina: dalla terminologia, con la proposta di nuove “etichette” più inclusive e concilianti, a un nuovo posto da protagonista dell’elemento vegetale nei piatti. Il libro definisce le linee di una inedita cucina vegetale creativa, in grado di sintetizzare la cura per l’ambiente e per i produttori con un’attenzione al gusto e ai sapori.

Patron dell’omonimo ristorante a Torino, Chiodi Latini è uno degli chef più rappresentativi e influenti della corrente della nuova cucina vegetale creativa. Il suo studio e la sua filosofia si traducono in una cucina virtuosa, nel rispetto della natura, del mondo vegetale e di chi lo cura, ma anche e soprattutto in una cucina buona, perché ricerca il gusto sopra ogni cosa.

TOPIC edizioni

Pagine 192 | euro 25,00

In libreria da settembre 2025

