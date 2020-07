Copenhagen & Smørrebrød, il piatto “Hygge”

Copenhagen è una destinazione ideale: storia, arte, gente, design, specialità gastronomiche. Gente sempre sorridente, educata e serena. Sembra che qui tutti scoprano il segreto della felicità “hygge”, parola danese che invita a godersi i piaceri semplici della vita e vivere, da soli o con gli amici, a casa o fuori, momenti speciali e felici.

Da vedere a Copenhagen

Castello Christiansborg

Castello Amalienborg

Castello Kronborg a Helsingør

Museo Nazionale di Copenaghen

Round Tower

Tivoli

Christiania, comunità hippy

Dove mangiare

Broens Gadekøkken e Reffen

Due paradisi street food

PanPan Bistro

Le specialità dello Chef Casper Sobczyke

Marchal https://www.dangleterre.com/en/dining/marchal

Nel lussuoso Hotel D’Angleterre lo Chef stellato Andreas Bagh serve una cucina danese con accenti francesi

Il piatto tipico della cucina danese è smørrebrød, una fetta di pane di segale imburrata, ricoperta da aringhe affumicate, tuorlo d’uovo, erba cipollina, ravanelli e cipolla rossa tritata. E’ chiamata ‘Sol over Gudhjem’ dal nome di un pittoresco borgo di pescatori sull’isola di Bornholm.

Dove mangiare il migliore smørrebrød

Frk Barners Kaelder

Ristorante tipico, senza pretese, con i piatti succulenti della Signora Barner, famosa per le sue aringhe condite con mela, aneto e servite con lardo, capperi e tritato di cipolline da spalmare su pane integrale fatto in casa, il tutto innaffiato da un bicchierino di grappa.

Un piatto squisito! E ve lo dice uno che odia grappa e aringhe…

Io ho dormito qui

Nobis, storia e design, accoglienza e servizio. A 2 minuti di distanza, il DAC, Danish Architecture Center (imperdibile)

Kong Arthur

Elegante, qualità-prezzo anche nelle offerte 2/3 giorni.

Bicicletta a disposizione (il miglior modo per scoprire la città)

Sirenetta SI e NO. La famosissima protagonista della fiaba di Andersen ti aspetta romanticamente accovacciata su un sasso in riva al mare. NO di giorno, sommersa da una valanga di turisti accaniti a foto e selfies. SÌ di notte, per vivere un incontro meno caotico, più intimo e senz’altro più suggestivo.

Utile e preziosa

Con la Copenhagen Card avrete musei e mezzi pubblici gratis, sconti in bar, ristoranti e tour. Io l’ho usata per un tour in battello tra i canali e sotto i ponti. Una dritta: meglio stare seduti: i ponti sono bassissimi e le zuccate non si contano.

Info e siti web da consultare: www.visitdenmark.com

Autore & Credits @Cesare Zucca

ƒCredit Photo Cesare Zucca