Consorzio Vini di Romagna, vino e incanto naturale per il 2021

Mare, benessere ed accoglienza, la Romagna che non ti aspetti disvela i suoi tesori tra le dolci colline dell’entroterra, pettinate da lunghi filari ordinati di vigneti, tra rocche, piccoli borghi medievali, parchi e riserve naturali, laghi, cascate, flora e fauna di interesse comunitario, con oltre 200 specie animali, tra cui 80 uccelli.

Un patrimonio di bellezza sostenuto dal Consorzio Vini di Romagna, Ruenza Santandrea Presidente, protagonista della crescita enologica della Romagna, specie negli ultimi anni, grazie a livelli di eccellenza qualitativa, per sostenere e promuovere la qualità dei vini, l’equilibrio dei prezzi e la valorizzazione del prodotto e del suo territorio.

Costituito nel 1962, il Consorzio è composto da 114 aziende vitivinicole, di cui 7 cantine cooperative, 5 imbottigliatori e 102 produttori vinificatori, per tutelare le produzioni di vini a Denominazione d’Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta della Romagna.

Al 2020 si riconosce la vendemmia “buona e giusta”, con produzioni in discreta flessione rispetto al 2019, ma livello qualitativo elevato, specie per l’Albana, che ha resistito anche al caldo torrido del mese di Agosto, grazie all’acidità spiccata, tant’è che l’annata 2020 si dispone a farsi ricordare fra le più belle di sempre per la Romagna.

Ecco i dati di produzione delle DO principali, riferite all’imbottigliato 2020:

– Romagna Sangiovese DOC, la Denominazione più importante, con una superficie totale coltivata di 6235 ettari; prodotti 86.310 hl pari a 11,5 milioni di bottiglie, in leggero ridimensionamento rispetto all’ottima annata 2019;

Per il Romagna Sangiovese DOC MGA (Menzione Geografica Aggiuntiva, ai vertici della piramide della DO): prodotti 3.256 hl (il 4% della produzione romagnola), pari a 434.133 bottiglie, un dato significativo perché in forte crescita: sono richieste dal mercato, con uno spunto di prezzo significativo;

La produzione di Riserva è di un milione e quattrocentomila bottiglie, un dato che si conserva stabile grazie all’affezione notevole che mantiene le vendite regolari di anno in anno; stesso discorso per la tipologia Superiore, che si attesta intorno ai 3 milioni e settecentomila bottiglie;

– Romagna Albana DOCG: superficie coltivata 818 ettari, 5.673 hl pari a 756.400 bottiglie (di cui 230 mila di Albana dolce e 487 mila in versione secca, in crescita). Il Passito continua ad essere estremamente apprezzato anche all’estero;

-Romagna Trebbiano DOC, superficie totale coltivata 14170 ettari, 8.678 hl pari a 1,2 milioni di bottiglie. Si segnala anche il dato del Rubicone IGT, che sfiora i 92 milioni di bottiglie, e gli ultimi arrivati lo scorso anno, Romagna DOC Spumante (bianco e rosato), con 292 mila bottiglie. C’è stata una flessione del 7,5% rispetto agli imbottigliamenti del 2019. Il prezzo dell’uva invece non ha subito contrazioni, grazie al contraccolpo economico positivo in estate, dato dalla tanta frequentazione di colline e cantine dei piccoli produttori.

Nel corso della conferenza stampa di stamattina Ruenza Santandrea Presidente del Consorzio Vini di Romagna ed il Direttore Filiberto Mazzanti hanno presentato gli eventi e le iniziative per il 2021, con un’attività di promozione permanente territorio, in sinergia con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo:

Cartoline dalla Romagna – un nuovo sito web utile e intuitivo per creare il proprio tour personalizzato della Romagna. Il portale cartolinedallaromagna.it affianca il sito istituzionale del Consorzio, rivolgendosi alla fascia più giovane e curiosa della popolazione, proponendo una mappa con 100 cantine, punti culturali d’interesse, quasi 200 ristoranti e 80 botteghe storiche e artigianali che ospitano i vini della Romagna. Attraverso le cartoline , immagini storiche in bianco e nero, si invita a conoscere i luoghi d’arte, cultura e villeggiatura e il binomio cibo-vino simbolo di questa terra, come i percorsi legati a Romagnagram ai sentieri natura, dedicati a chi ama camminare o andare in bici, ai luoghi Danteschi, grandi protagonisti quest’anno per il settecentenario della morte del Vate.

– Un percorso di riflessione sul valore, l’identità, il ruolo e il racconto dei vini DOP del territorio. Soci e docenti universitari insieme per un archivio documentale dai temi ben definiti: Storia e tradizioni, Suolo e territorio, Vino, Cibo e turismo e Comunicazione e marketing per essere realizzato nei prossimi mesi in iniziative, eventi e strumenti dedicati e che sarà la base della comunicazione dei prossimi anni.

Vini ad Arte, 27-30 agosto 2021 – Quando l’uva è un capolavoro . L’edizione 2021 dell’evento più importante della Romagna del vino.

– . L’edizione 2021 dell’evento più importante della Romagna del vino. Il 27-30 agosto 2021 si svolgerà Vini ad Arte, evento per eccellenza della Romagna del vino, con tre giorni pieni: due dedicati alle visite sul territorio e uno alla degustazione tecnica delle nuove annate, segnatamente dei Sangiovese Riserva 2018 ed un format dinamico e itinerante, per favorire la conoscenza diretta dei produttori e delle bellezze artistiche e storiche della regione. Quest’anno l’incoming sarà dai seguenti paesi: Europa, Cina, Giappone, USA e Canada, per un totale di circa 20 ospiti stranieri che affiancheranno gli italiani.

UE Tour – Gli eventi all’estero del Consorzio Vini di Romagna.

Quinto anno di tour promozionali in Europa, appuntamenti istituzionali del Consorzio volti a orientare i produttori nell’incontro con gli operatori del settore. Per il 2021 sono fissate quattro tappe europee, in calendario fra ottobre e novembre: Amsterdam (Olanda), Liegi (Belgio), Copenaghen (Danimarca) e Amburgo (Germania).

Carmen Guerriero