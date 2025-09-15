“Barolo Girls. La rivoluzione rosa del re dei vini” – il nuovo libro di Clara e Gigi Padovani

La Langa è cambiata. Non è più terra della Malora, di povertà rassegnata, di individualismo, di aspri conflitti generazionali. Ora la Langa ha un volto di donna. Le colline, perfette nella loro cura, sono giardini che infondono serenità e dolcezza. Le vigne, nella loro impeccabile geometria, regalano emozioni nuove. La terra non è più bagnata da lacrime di donne che in silenzio hanno sopportato le offese alla loro dignità inferte da chi ha calpestato i loro diritti.

Ora in Langa c’è una nuova generazione di donne: se le loro nonne o madri sono ancora cresciute in una società patriarcale che le relegava sempre un passo indietro rispetto agli uomini, oggi le loro figlie o nipoti hanno già fatto un gran passo avanti. Con determinazione, passione, tenacia, professionalità hanno conquistato il rispetto del mondo del vino. Sono laureate in enologia, economia, agraria, parlano ancora il piemontese ma conoscono più lingue straniere, sono cittadine del mondo, dimostrando una notevole capacità imprenditoriale. Sanno quali sono i veri valori della vita e ne fanno la loro bandiera. Anelano a una coesione di intenti, di aiuto reciproco, a una condivisione dei problemi e a un’inedita “sorellanza”. Il loro motto è non mollare mai.

Questo libro vuole essere un omaggio alla “rivoluzione rosa” sulle colline langarole, attraverso il racconto di oltre sessanta tra le protagoniste della nuova era enoica.

L’idea di scrivere questo libro è di Clara: sono state coinvolte oltre 60 produttrici, intervistate in due anni di lavoro. Questo volume non è una guida enoica, l’ennesima, né si occupa della guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti: è un ritratto corale e partecipato di una nuova generazione di imprenditrici che hanno attuato finalmente una “rivoluzione rosa” sulle colline langarole.

Ciascuna “ragazza del Barolo” nel libro racconta la sua storia e risponde a cinque domande uguali per tutte: emerge un ritratto inedito delle speranze, dei sogni, delle convinzioni di queste donne determinate e volitive. Le schede sono inframmezzate al testo principale, in base all’argomento affrontato durante l’intervista, resa con una testimonianza in soggettivo.

Il titolo “Barolo Girls” rimanda alla stagione dei “Barolo Boys” degli Anni Novanta del Novecento, quando un manipolo di viticoltori rivoluzionari conquistò i mercati americani con dei vini più leggeri, di pronta beva, selezionando i vari crus della DOCG – oggi le MGA – quando nessuno lo faceva ancora, ma il libro non intende ripercorrere quella “stagione irripetibile” (cit. di Chiara Boschis, che ne fu protagonista) bensì riflettere sulla nuova realtà della Langa.

Il nuovo volume di Clara e Gigi Padovani – ricco di tante fotografie originali – è diviso in sei capitoli: 1. Una storia al femminile; 2. Sua maestà il nebbiolo; 3. Dalla vigna alla cantina; 4. La sorellanza; 5. Il Barolo che verrà: la sostenibilità; 6. Il Barolo che verrà: l’economia.

“Barolo Girls. La rivoluzione rosa del re dei vini”

Gribaudo, 216 pagine, 24 euro

GLI AUTORI

Coppia nella vita e da vent’anni nella scrittura, Clara e Gigi Padovani, sono nati ad Alba e si sentono profondamente “langhetti”: esperti di storia materiale, insieme hanno pubblicato oltre trenta libri di enogastronomia, alcuni dei quali tradotti in sei lingue.

Clara Vada Padovani, già docente negli istituti superiori, è una narratrice gastronomica e collabora a rubriche radiofoniche: ha firmato, tra gli altri, Passione Nutella (Giunti 2006) Dolci del sole (Rizzoli 2008, con il pasticcere Salvatore De Riso) Niko. Semplicità Reale (Giunti 2009, con lo chef Niko Romito).

Gigi Padovani è giornalista professionista, per trent’anni ha lavorato come caposervizio e inviato per “La Stampa” e vi continua a collaborare. Critico gastronomico per la Guida dei ristoranti dell’Espresso ha pubblicato, tra gli altri: L’arte di bere il vino e vivere felici (Centauria 2016), Slow Food. Storia di un’utopia possibile (con Carlo Petrini, Giunti e Slow Food Editore 2017), Il Nuovo Mondo Nutella. 60 anni di innovazione (Rizzoli 2024) e un saggio per il volume Fuori casa. Antologia della ristorazione italiana (Topic 2025).

Questi alcuni dei libri firmati insieme: La grammatica del cioccolato e del cacao (Gribaudo 2024), Plasmon. La ricetta segreta che dal 1902 aiuta l’Italia a crescere (Gribaudo 2022), Enciclopedia della nocciola (Mondadori 2019), Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato (Giunti 2016), Street food all’italiana (Giunti 2013)

Hanno tenuto conferenze, organizzato mostre ed eventi sul food, partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche come esperti. Hanno ricevuto diversi premi, tra i quali il Selezione Bancarella Cucina, il Prix de la Littérature Gastronomique, ResTipica dell’Anci, Libri da gustare.

