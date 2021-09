Aromatica, le eccellenze in scena

L’elegante centro pedonale di Diano Marina fungerà da prestigioso palcoscenico per il grande evento dei profumi e dei sapori della Riviera Ligure.

Prende il via da venerdì 10 a domenica 12 settembre, “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna dedicata al “principe” delle aromatiche – il basilico – e alle altre erbe caratteristiche della macchia mediterranea e degli orti locali: menta, rosmarino, salvia, timo, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia.

Con Aromatica, per 3 giorni il Golfo dianese sarà teatro di cene a 4 mani, cooking show, laboratori, presentazioni, stand dei produttori, street food, conferenze, piatti prelibati, cocktail raffinati e molto altro. Il tutto avvolto dai meravigliosi profumi e dai sapori delle tipiche erbe aromatiche che sono parte integrante della golosa cucina ligure e dei suoi fragranti vini.

Oltre 60 gli stand di prodotti tipici del territorio e in particolare di quelli legati alle erbe aromatiche. Un apposito spazio sarà dedicato ad “Assaggia la Liguria”, il programma dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine DOP Riviera Ligure insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria.

Lo spazio eventi viene quest’anno realizzato nel Parco di Villa Scarsella, per consentire i distanziamenti ed una migliore gestione del green pass.

“Aromatica è la manifestazione cui teniamo di più e continuerà nel tempo anche se io non sarò più Sindaco – ha dichiarato il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori – perché è un evento a cui tiene tutta la città, cui abbiamo dato una nuova vita e un nuovo format, che può crescere ancora molto, pur essendo ormai noto ovunque. È un contenitore di tantissime attività, alcune delle quali sperimentali, c’è un programma molto dettagliato, sono sicuro che anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, verrà fuori una buona edizione”.

Gli appuntamenti clou ovviamente verteranno sulle piante aromatiche, tra i principali prodotti agricoli della Liguria. Sono per lo più coltivate tra il Dianese e il Finalese, contemplando diverse tipologie, tra cui eccelle l’aromatica in vaso, forte di una produzione di oltre 100 milioni di unità. Oltre a questo ricordiamo l’altissima qualità delle aromatiche da reciso ad uso alimentare, come il basilico. Le fronde di aromatiche hanno anche usi essenziali (su tutte la lavanda) e ultimamente vengono molto utilizzate anche come complementi per i fiori recisi. Secondo le stime del Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente in totale la produzione di aromatiche coinvolge più di 1000 aziende nel territorio regionale e oltre 10.000 addetti.

I protagonisti dell’area espositiva di Aromatica saranno i produttori e i prodotti agricoli tipici del territorio, le eccellenze di rinomate aziende liguri ed alcune specialità provenienti da altre regioni. Gli ospiti potranno passeggiare nell’elegante centro pedonale di Diano Marina alla ricerca di piante aromatiche raffinate, di olio extra vergine prelibato, di deliziose olive in salamoia, di vini ricercati e delle altre proposte delle aziende agricole, degustando ed acquistando direttamente dai produttori. Confermata l’apertura serale nei primi due giorni.

Area espositiva e commerciale (isola pedonale del centro cittadino), questi gli orari:

venerdì 10 dalle ore 9.30 alle 22.00,

sabato 11 dalle ore 9.30 alle 22.30,

domenica 12 dalle ore 9.30 alle 19.00.

Assaggia la Liguria

Assaggia la Liguria è la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del territorio ligure. Un progetto di comunicazione armonico che racconta, insieme, i tre sapori simbolo: Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri. È un programma dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria.

Ognuno dei prodotti è specifico e distintivo, ma tutti e tre sono riuniti dalla certificazione DOP che ne accomuna le caratteristiche di tutela dell’origine e di tradizione nella produzione.

Ad Aromatica 2021 “Assaggia la Liguria” propone non solo lezioni e degustazioni per scoprire il valore dell’origine per le eccellenze della Liguria, ma anche uno show davvero speciale con la vena comica e i personaggi unici di Andrea Di Marco nello spettacolo enogastro-comico “Attenti a quei DOP!”, insieme a Francesco Petacco. Attenti a quei DOP! è una degustazione unica nel suo genere, anzi no è una lezione per scoprire i prodotti a marchio di origine della Liguria, anzi no è uno spettacolo gustoso dove si ride, si scopre qualcosa di nuovo sulle meraviglie della nostra terra, su come riconoscerne il valore culturale e assaporarle al meglio. Anzi no: è tutte queste cose messe insieme.

Area Street Food

Gli specialisti del “cibo da strada” sono collocati nell’ampio spazio in prossimità dello IAT, dove, sui loro mezzi speciali, preparano appetitose specialità, utilizzando anche le erbe aromatiche ed i prodotti del territorio.

Questi i nomi degli operatori e le proposte di una sezione che è ormai parte integrante di Aromatica:

Caviar on the road (ostriche, caviale, tartine, champagne), Gota (hamburger di fassona con tomino e Coppola di Tropea caramellata, cuoppo di fritture e di verdure), Il Barroccio del Mugello (Lampredotto fiorentino, hamburger di chianina), Birrificio Artigianale Baladin (birre artigianali), Pokefood (poke, riso classico, riso venere, pesce crudo e verdure), Mojito 500 (mojito, basilichito).

Orario

venerdì 10: dalle ore 10.30 alle 23.30

sabato 11: dalle ore 10.30 alle 23.30

domenica 12: dalle ore 10.30 alle 22.00

Iniziative Confcommercio

Anche quest’anno gli operatori cittadini e del comprensorio saranno tra i protagonisti di Aromatica.

Grazie a Confcommercio Golfo dianese, negozi, ristoranti, bar e panifici saranno coinvolti nella festa dedicata ai profumi e ai sapori della Riviera ligure e si impegneranno in allestimenti e prodotti a tema con la manifestazione. Quello dell’associazione di categoria dianese è un invito aperto che conferma ancora una volta il grande interesse da parte del comparto commerciale e turistico ricettivo nei confronti dell’evento che mette le eccellenze locali al centro dell’attenzione. La partecipazione dei commercianti racconta infatti l’animo più profondo di Aromatica: un evento possibile grazie alla collaborazione di tante realtà di Diano Marina e del Golfo dianese, che hanno a cuore la valorizzazione del territorio. Le iniziative collaterali di Confcommercio del Golfo dianese per Aromatica sono numerose e articolate: viene organizzato un concorso vetrine, i ristoranti propongono piatti a tema utilizzando erbe aromatiche, i bar realizzano cocktail aromatici e si sfidano in un concorso, le panetterie preparano focacce speciali. La premiazione nel primo pomeriggio di sabato.

Cooking show

Il cooking show è l’evento che avvicina il pubblico all’interprete della ristorazione, mette in luce le personalità degli Chef al di fuori delle cucine. Il pubblico vuol conoscere chi decide i menu, gliingredienti, i condimenti, vuol vedere chi determina gli impiattamenti e controlla ogni dettaglio. Vuol carpirne i movimenti, il sorriso e l’empatia, al di là del puro gesto tecnico. Con un programma di una decina di cooking show, Aromatica mette in vetrina Chef rinomati per dar loro la possibilità di esprimersi di fronte ad un pubblico interessato e competente.

Previsti anche appuntamenti con il gelato e con la pizza.

Il tutto nell’apposita area allestita all’interno di Villa Scarsella. Ecco il programma e le specialità che saranno presentate e che verranno abbinate da un esperto ad un vino ligure. Possibilità di degustazione per i presenti.

Venerdì 10 settembre

ore 12 – Villa Scarsella padiglione – “cooking pizza show” – a cura dello staff di O Sole Mio

ore 16.30 – cooking show con gli chef Samuele Maio e Fabio Maiano (Casa della Rocca, Dolcedo) “Risotto fichi neri, robiola di Roccaverano, olio di foglie di fico e cannella”

ore 17.30 – “cooking ice show” del maestro pasticcere Alessandro Racca “Il gelato alle erbe aromatiche”, a cura di Carpigiani e Intesa Grandi Impianti

Sabato 11 settembre

ore 11.15 – cooking show con lo chef Simone Pressamariti (Pressafuoco, Imperia) “Crema di trombette bruciacchiate, rana pescatrice lardellata ed arrostita con riduzione di mirto”

ore 12 – cooking show con la chef Daniela Fraschetta (Golosamente, Diano Marina) “La Capponadda”

ore 16 – cooking show dello chef Sandro Nobbio del Poggio dei Gorleri Wine Resort “I Dian all’Angiolo Silvio Novaro in salsa di maggiorana” e “Tortino di acciughe in crosta di Dian”

ore 16.45 – cooking show dello chef Danilo Rebaudo “Bruschetta tricolore e ravioli della cucina bianca insaporiti da erbe spontanee con sugo all’Aglio di Vessalico”, a cura Consorzio di tutela Aglio di Vessalico e Val d’Arroscia

Domenica 12 settembre

ore 11.45 – cooking show dello chef Lorenzo Taramasco (Del Cambio, Torino) “Corzetti di patate al pesto”

ore 17 – cooking show con lo chef Fabrizio Barontini “Trofie alle castagne con pesto e Prescinsoa alle erbe aromatiche”

Premio Aromatica

Il Premio Aromatica 2021 verrà assegnato a Lorenzo Taramasco.

Lorenzo Taramasco, 28 anni, nato a Imperia, famiglia residente a Diano Castello (“sono cresciuto nel Golfo Dianese”), è Chef de Partie al “Ristorante Del Cambio” di Torino, sotto la guida dello chef Matteo Baronetto (“Fra i migliori chef italiani”, identitagolose.it). Dal giugno 2017 è Capo partita dei primi piatti, dei secondi di pesce e degli antipasti. Si occupa della creazione del Menu di concerto con lo Chef, è Responsabile degli ordini e del controllo merce, si cura di organizzazione, programmazione del lavoro e gestione del personale. Una carriera già molto ben avviata, iniziata con la rigorosa formazione all’Istituto alberghiero di Alassio (“non so come sia ora, ma ai miei tempi era all’avanguardia anche se facevamo poca pratica”) e successivamente presso l’Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Dopo la scuola, ha iniziato a conoscere gusti e sapori d’Italia, prima a Parma, poi allo “Scrigno del Duomo” di Trento, al “Ristorante Perbellini” di Isola Rizza, successivamente a Milano al “Bvlgari Hotels & Resorts”.

Dal 2017 è al prestigioso “Ristorante Del Cambio” di Torino.

Alla premiazione di Lorenzo Taramasco sarà presente Caterina Lanteri Cravet, straordinaria chef del San Giorgio di Cervo, grande interprete della cucina ligure in un locale che da decenni brilla nel panorama del Golfo Dianese.

Aromaticocktail

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Aromaticocktail, il concorso organizzato dell’Aibes provinciale e riservato ai barman associati, i quali dovranno proporre un cocktail con l’utilizzo delle erbe aromatiche e dei fiori eduli. Un’apposita giuria decreterà i migliori. Appuntamento venerdì 10, dalle 12.45 alle 14, presso il padiglione di Villa Scarsella.

INFO

Sito Internet: www.aromaticadianese.it

E-mail: aromaticadianese@gmail.com

Facebook: AromaticaDianese

Instagram: aromaticadianese

Twitter: aromaticadiano

