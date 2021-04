Arcumeggia, il primo borgo d’Italia affrescato

I viaggi, le vacanze, le gite che amiamo di più sono quelli che ci fanno sognare. Un’idea semplice è quella di viaggiare alla scoperta dei piccoli borghi. L’Italia è un Paese che diversamente dagli altri è ricco di borghi e attrazioni di ogni tipo in tutta la sua estensione: c’è possibilità di lasciare i luoghi turistici più rinomati per perdersi in una costellazione di piccoli villaggi che sorprendono al pari dei più famosi capoluoghi. Vale la pena del bel Paese, lasciare le strade principali per avventurarsi verso mete meno note ma non meno meravigliose, lontani dal caos, un turismo lento e di scoperta.

L’Italia custodisce dei veri e propri tesori paesaggistici, naturali e urbani. Colline, montagne, pianure, coste, mari, isole, fiumi, cascate, laghi, foreste, castelli, borghi storici, città d’arte, strade antiche, vie di pellegrinaggio. Un territorio ricchissimo e vario, unico al mondo, stracolmo di bellezze. Tra queste, le mete da non perdere, sono i borghi pittoreschi che sembrano usciti da una favola. Autentiche meraviglie che non vi faranno credere ai vostri occhi della loro abbagliante bellezza.

Luoghi, più o meno famosi. tutti da visitare, prima o poi. Non serve andare molto lontano per trovare il Paese delle Meraviglie, e in un periodo storico in cui spostarsi può fare paura, è ancora più bello saperlo. Tra i numerosi piccoli paesi ai più sconosciuti, ce ne sono molti che vale la pena di visitare per la propria particolarità, tra questi c’è Arcumeggia, che vi sembrerà di stare in un libro di favole dove i protagonisti siamo noi.

Infatti, la storia artistica di Arcumeggia inizia nel 1956, quando l’Ente Provinciale del Turismo di Varese di allora, indisse la manifestazione “pittori in vacanza”, scegliendo per l’iniziativa la tecnica antica e tradizionale dell’affresco, nacque così la prima galleria a cielo aperto, dipinta di affreschi d’Italia. Achille Funi, fu il primo pittore che rispose all’iniziativa con la sua “Madonna”, posta in una piccola edicola all’ingresso del borgo. La maggior parte delle opere ha natura figurativa con immagini di paesaggio, mestieri tipici, vita quotidiana ma anche allegorie e scene ispirate a santi in generale. Da allora sono stati realizzati nel corso degli anni 168 affreschi, da artisti italiani e internazionali, divenendo un museo all’aperto che non chiude mai, che potrete trovare in giro per la frazione.

Oltre a Achille Funi, hanno aderito: Eugenio Tomiolo, Gianfilippo Usellini, Francesco Menzio, Fiorenzo Tomea, Giovanni Brancaccio, Enzo Morelli, Bruno Saetti, Ferruccio Ferrazzi, Aligi Sassu, Remo Brindisi, Giuseppe Migneco, Gianni Dova, Aldo Carpi e Umberto Faini. Diversi anche i pittori locali tra cui Innocente Salvini, Antonio Pedretti e Albino Reggiori.

Cosa vedere ad Arcumeggia

La tematica pittorica di Gianfilippo Usellini diventa il bene augurante “Ritorno dell’emigrante” che rispecchia la speranza degli abitanti di un paese spopolato. Forse la speranza non si è ancora realizzata se, dopo alcuni anni, Giuseppe Migneco carica di tanta tristezza la sua “Partenza dell’emigrante”. Per la tradizione ciclistica molto forte nel Varesotto, Aligi Sassu, lascia la sua impronta coloristica con “Corridori” dove Coppi, Bartali, Magni e altri storici assi del pedale, affrontano una salita, incitati dai tifosi. Remo Brindisi, dipinge un’intera parete con “Abitanti e lavori del posto”: è il più grande affresco, ma ora appare un po’ sbiadito.

Una festosa “Corrida” di Gianni Dova sta di fronte alla Locanda del Pittore. Tra le attrattive vi è il Sagrato della Chiesa dedicata a Sant’Ambrogio, dove si possono ammirare gli affreschi delle 14 stazioni della Via Crucis, dipinte da undici pittori diversi. Di suggestiva bellezza sono gli antichi cortili che ancora oggi conservano testimonianza dei Corsi Estivi di Affresco tenuti qui ad Arcumeggia fin dal 1961 e che hanno visto, nel corso degli anni, la partecipazione di giovani provenienti dalle Accademie d’Arte di tutta Italia e dall’Europa. La Via degli Allievi, a loro dedicata, è posta nel cuore del paese è decorata con pannelli da loro realizzati in affresco e accoglie un piccolo spazio espositivo di sculture in gesso di Giuseppe Cerini (1862-1935) e di Giovanni Vidini (1899 -1994), artisti originari di Arcumeggia.

Un borgo senza tempo, uno di quei luoghi dove tutto sembra fermo e pare che non debba succedere mai niente. È un piccolo accrocco di case di montagna situato a 575 m/s.l.m., tra la Valcuvia e la Valtravaglia, una frazione di Casalzuigno a 25 km da Varese e 60 km da Milano. Abitanti solo 65, c’è solo la Locanda del Pittore, che offre anche sei camere. Arrivarci non è facile: appena lasciato l’abitato di Casalzuigno, la strada si inerpica per 5 km con una fitta vegetazione di castagni, querce e robinie verso il Monte Nudo. Per il rilancio di Arcumeggia, si sono fatti molte opere oltre che il nuovo parcheggio e ampliato il parco giochi, ha affermato il sindaco Danilo De Rocchi, per l’estate sarà posizionata una casetta, naturalmente in legno, dove i turisti potranno ricevere informazioni e annesso anche un banco di vendita di alcuni generi alimentari e bevande.

Durante l’estate cercheremo di far rivivere alcune usanze del posto, tipo sagre. Passeggiare tra gli affreschi di Arcumeggia è un’esperienza unica, poiché sembra di camminare in un una galleria senza pareti e soffitto, regalando al tempo stesso al visitatore delle indimenticabili viste sulla Valcuvia. E sembra di stare in un libro di d’arte dove i protagonisti siamo noi. La bellezza in Italia non è mai troppa. Ma l’emozione che suscitano questi posti da fiaba è qualcosa di assolutamente indescrivibile. Rimanere a bocca aperta non è mai stato così facile. I posti descritti sembrano essere perfetti per un remake della Grande Bellezza, in stile fantasy ovviamente. Armatevi di una buona fotocamera e partite alla ricerca di questi luoghi da fiaba presenti in Italia. Perché esistono. Davvero.

Testo e immagini Jimmy Pessina