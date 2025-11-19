APPIUS 2021: il nuovo capitolo di un sogno lungo quarant’anni

La Cuvée simbolo di San Michele Appiano tra eredità, visione e un futuro che comincia adesso

Ci sono vini che nascono per rappresentare un territorio, altri che incarnano la mano di un enologo e poi esistono quei progetti più rari, in cui l’idea stessa di un vino diventa una storia da raccontare, una cifra stilistica, quasi un manifesto. Appius appartiene a questa categoria: non è solo una Cuvée di pregio, non è soltanto il frutto della selezione delle migliori uve della Cantina San Michele Appiano, ma l’espressione più compiuta di un percorso che ha attraversato le stagioni, le annate difficili, le intuizioni tecniche e, soprattutto, il sogno di un uomo.

Per oltre quarant’anni, Hans Terzer, enologo carismatico e figura chiave della rinascita qualitativa dell’Alto Adige vitivinicolo, ha trasformato l’identità di una cooperativa storica in una delle firme più autorevoli nel panorama europeo. Dai primi Chardonnay di carattere internazionale fino alla ricerca su Sauvignon e Pinot Bianco, Terzer ha sempre mantenuto una costante: l’ambizione di portare la qualità oltre i confini, di costruire uno stile che fosse allo stesso tempo territoriale e universale.

Con Appius, presentato per la prima volta con l’annata 2010, questa ambizione si è fatta progetto concreto. L’idea era semplice nella forma, ma enorme nella sostanza: produrre ogni anno un vino unico, il “vino perfetto” – come l’ha definito – capace di raccontare il millesimo con un taglio personale, scegliendo solo le uve migliori tra quattro vitigni bianchi simbolo della cantina.

Un “vino firma” che rappresentasse l’essenza delle vendemmie e la filosofia del lavoro di Terzer, costruito con la stessa cura riservata alle opere d’arte in serie limitata.

Col tempo, Appius è diventato la punta della piramide qualitativa di San Michele Appiano, un punto di riferimento riconosciuto in Italia e all’estero, e un oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati.

Oggi questo progetto arriva alla sua dodicesima edizione e si presenta con un significato nuovo: Appius 2021 non è soltanto la cuvée dell’anno, ma anche la prima dopo il passaggio di testimone da Hans Terzer al giovane e talentuoso enologo Jakob Gasser, suo allievo e oggi responsabile della produzione, del quale lo scorso anno abbiamo degustato il suo primo vino prodotto interamente da lui, un ottimo Sauvignon.



Se Terzer ha immaginato e plasmato il percorso di Appius per quarant’anni – trenta di sogno e ideazione e dieci di realizzazione –, Gasser raccoglie oggi un’eredità preziosa: custodire un simbolo e, allo stesso tempo, portarlo nel futuro.

In Alto Adige, dove le quote cambiano rapidamente e dove la vite convive con il bosco e i pendii ripidi, ogni annata è una storia a sé. Appius nasce proprio per dare voce a questa variabilità, interpretando il carattere dell’anno attraverso un assemblaggio di quattro varietà bianche che sono, da decenni, la spina dorsale della cantina: Chardonnay, che nell’edizione 2021 domina con il 73% e porta struttura, volume, densità aromatica; Pinot Grigio (12%) che regala morbidezza, ampiezza, una componente fruttata sottile ma decisiva; il Pinot Bianco (10%) dona tensione, linearità e una freschezza precisa combinata con una trama fine e infine il Sauvignon (5%) la scintilla aromatica che completa il mosaico con energia e verticalità.

Ogni vendemmia viene analizzata, degustata, meditata. La selezione delle basi, condotta vigneto per vigneto, è il primo passaggio fondamentale; il secondo è l’assemblaggio, che deve trovare un equilibrio non solo sensoriale, ma anche concettuale: il risultato deve parlare dell’annata, ma allo stesso tempo mantenere quello stile inconfondibile che negli anni ha reso Appius riconoscibile ancora prima di essere stappato.

Appius non nasce per piacere subito, ma per crescere nel tempo. È pensato come un vino da evoluzione, da cantina, da approfondimento. La scelta di barrique e tonneaux di diversa tostatura, i tempi lunghi di affinamento, la ricerca di una tensione acida sempre presente: tutto contribuisce a costruire un’identità che sfida la semplice degustazione e invita alla contemplazione.

Il 2021 non è stato un anno facile in Alto Adige, e questo rende ancora più interessante la personalità della nuova edizione. L’inverno lungo, la neve abbondante e la primavera insolitamente fresca hanno posticipato il ciclo vegetativo di circa due settimane. L’estate ha portato piogge frequenti, a tratti insistenti, mettendo alla prova i vignaioli e costringendoli a un lavoro meticoloso di gestione del verde e controllo sanitario.

È stato l’autunno a cambiare il corso della storia: settembre e ottobre asciutti, luminosi, con forti escursioni termiche, hanno permesso alle uve una maturazione lenta e profonda, specie nei vigneti più vocati. È in questa altalena climatica che risiede la magia dell’annata 2021: un equilibrio non immediato, ma sorprendente; una freschezza marcata accompagnata da sfumature aromatiche nitide, capaci di restituire la cifra alpina del territorio.

Il risultato è un vino dalla silhouette verticale, preciso, dalla freschezza vivace e allo stesso tempo ricco di dettagli, con un ventaglio aromatico forse più selvatico e boschivo rispetto alle edizioni precedenti. Una cuvée che dimostra come, anche nelle annate più complesse, il territorio dell’Oltradige sappia trasformare le difficoltà in una qualità autentica, mai artificiosa, profondamente montana.

Il calice di Appius 2021 si presenta con una veste luminosa: giallo pastello brillante, impreziosito da riflessi verde-lime che segnalano un vino ancora nella sua fase giovanile, con una struttura acida importante.

Al naso, l’impatto è sorprendentemente fine e stratificato. Le note di uva spina e ribes bianco, arnica, menta, ginepro e altre erbe alpine, acacia e biancospino si susseguono con un’eleganza che rimanda immediatamente all’ambiente montano, come se il vino portasse con sé, in modo quasi tattile, l’aria fresca dei pendii e il profumo del sottobosco. È un bouquet più complesso e personale rispetto a molte delle edizioni precedenti, con una componente balsamica più accentuata e un profilo olfattivo profondamente armonico.

In bocca il vino mostra il suo carattere senza esitazioni. La trama è fine ma vibrante, sospinta da una freschezza vigorosa ma perfettamente integrata. Il sorso è dinamico e teso, ma allo stesso tempo avvolgente: una struttura rotonda, persistente, con una chiusura che richiama la mandorla fresca e dona profondità. Affiorano poi nuance di scorza di limone, e, grazie al lavoro sui legni, un ventaglio di aromi più caldi: nocciola, accenni di burro d’arachidi e un’eco lieve ma elegante di tostatura.

È un vino che racconta la mano della cantina e di Jacob Gasser: precisione, equilibrio, capacità di creare armonia tra varietà diverse. È perfetto per accompagnare piatti di mare, crostacei, pesce raffinato, ma sorprende anche con risotti ai porcini e carni bianche. Affascinante infine il suo dialogo con la cucina giapponese e fusion, dove la sua freschezza agrumata e la finezza aromatica si sposano con il sashimi, la fresca piccantezza del wasabi e le preparazioni Teppanyaki.

Durante la presentazione ufficiale alla Cantina Produttori San Michele Appiano, l’uscita di Appius 2021 non è stata un semplice lancio, ma una vera e propria celebrazione del progetto. La serata ha proposto una degustazione verticale di sei annate storiche (2010, 2011, 2015, 2016, 2019, 2020), permettendo ai partecipanti di osservare come questo vino evolve nel tempo, come cambia il rapporto tra le varietà, come si trasforma il corredo aromatico e in che modo il lavoro sui legni trova equilibrio dopo anni di bottiglia.

Le annate più mature hanno rivelato la grande longevità del progetto: aromi più profondi, note più mielate o fruttate, trame più morbide e rotonde e un leggero fumé che, come un fil rouge, le accompagna e caratterizza, a conferma che Appius è un vino che sa aspettare e, soprattutto, premiare chi lo conserva.

Accanto alla verticale, la Cantina ha presentato anche altri vini simbolo della casa della linea Sanct Valentin. Questo percorso parallelo ha permesso ai presenti di comprendere come Appius non sia un progetto isolato, ma il vertice di una ricerca costante che coinvolge tutta la produzione aziendale. La degustazione, curata nei dettagli e coinvolgente nei commenti, è stata anche un dialogo tra passato, presente e futuro: un’occasione per celebrare il lavoro di Terzer e per scoprire la sensibilità del nuovo enologo, Jakob Gasser.

Parte del fascino di Appius risiede anche nella sua veste estetica. Ogni annata presenta un’etichetta diversa, frutto di un lavoro artistico che interpreta il millesimo in chiave visiva. La 2021, firmata da LifeCircus, offre un vortice dorato che richiama il movimento circolare del vino nel calice: un’immagine dinamica, quasi ipnotica, che racconta la complessità in continua evoluzione del vino.

Il nome Appius affonda le radici nella storia romana del territorio – Appiano deriva da Appius – e questo legame con il passato si riflette in un design che vuole essere non solo simbolo di un’annata, ma tassello di una collezione che, di anno in anno, acquisisce valore culturale oltre che enologico.

È impossibile parlare di Appius senza citare Hans Terzer, l’enologo che l’ha immaginato, forgiato e accompagnato per quasi quarant’anni. Il progetto è nato come un’opera personale, ma è cresciuto fino a diventare la pietra angolare della filosofia della cantina.

Oggi Terzer ha lasciato la guida tecnica, ma non l’impronta: la sua visione rimane la struttura portante di Appius e dell’intera produzione.

Il compito di portare avanti questo patrimonio è passato a Jakob Gasser, giovane ma già straordinariamente competente, cresciuto professionalmente accanto a Terzer.

Gasser rappresenta la nuova generazione della viticoltura altoatesina: formazione solida, attenzione alla sostenibilità, sguardo internazionale e grande rispetto per l’esperienza delle generazioni precedenti.

Appius 2021 segna così una sorta di doppia nascita: quella di un nuovo millesimo e quella di una nuova fase del progetto, in cui l’esperienza maturata finora si intreccerà con la sensibilità contemporanea del nuovo enologo. Gasser ha già dimostrato di comprendere l’anima di Appius e di saper interpretare le sfide tecniche con sensibilità. Il futuro della cuvée è nelle sue mani, e le premesse sono eccellenti. Questo “vino perfetto” è ormai molto più di una Cuvée di prestigio: è un linguaggio, un colpo d’occhio, una firma immediatamente riconoscibile nel mondo del vino d’eccellenza. Racconta l’ambizione di una cantina che ha saputo trasformare l’unione dei vignaioli in un progetto internazionale; racconta l’Alto Adige come luogo dove la montagna non impone limiti, ma crea identità; racconta il coraggio di un enologo che per quarant’anni ha inseguìto un’idea e la passione e la competenza di chi oggi raccoglie la sua eredità.

Appius 2021, disponibile in edizione limitata, rappresenta tutto questo: l’eleganza alpina, la sfida dell’annata, la profondità della selezione, l’artigianalità dell’assemblaggio, e l’inizio di un nuovo capitolo. È un vino che guarda avanti con rispetto per il passato. Un simbolo che continua a evolvere, senza perdere ciò che lo rende unico: la capacità di raccontare, attraverso un sorso, la bellezza del tempo.

Paolo Alciati