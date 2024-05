Al via la terza edizione di EnoWeek a Moncalieri: in tutta la città e al Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri, cantine provenienti da tutta Italia raccontano le loro eccellenze vinicole. Da mercoledì 22 a domenica 26 maggio, torna la settimana diffusa dedicata al vino con oltre 50 cantine e più di 200 etichette, accompagnate dalle specialità enogastronomiche del moncalierese, con una sezione speciale dedicata ai vini eroici fra musica, talk, degustazioni e grandi cene.

L’estate della EnoWeek della Città di Moncalieri prende il via mercoledì 22 e giovedì 23 maggio dalle 18:30 nella Sala Antica del Consiglio Comunale di Moncalieri (l’ingresso è da piazza Vittorio Emanuele 2), con una due giorni di talk e masterclass gratuite dedicate alla tradizione vitivinicola di Moncalieri a (ingresso gratuito su https://www.torinowineweek.it/enoweek) alla scoperta dei vini del territorio, in abbinamento alle tapas e al finger food piemontese della tradizione moncalierese a cura della Pro Loco Moncalierese.

Si entra nel cuore della manifestazione, da mercoledì 22 a venerdì 24 maggio, con le grandi cene diffuse nei ristoranti di Moncalieri che proporranno menù dedicati o alla carta, in abbinamento a una selezione di etichette dei produttori ospiti della Enoweek. Tre serate per conoscere nuove cantine da tutta Italia: dall’incontro fra gastronomia sicula e i vini piemontesi al Ristorante Borgo Antico con la Cantina del Ciabot, ai tavoli del ristorante La Cadrega per accogliere le etichette della Cantina Bosio, viticoltori in Val di Susa, per una cena all’insegna dei vini più rari di montagna, e poi ancora Vin Bistrot e La Provinciale Bolgherese uniranno le proprie eccellenze per una serata unica, in un incontro tra gastronomia piemontese e vini bolgheresi. Una tripletta inoltre al Vicolo di Bacco, 4 portate abbinate a 4 vini. Il 22 maggio sarà ospite la Cantina Vite Colte, Barolo (CN), il 23 maggio l’Azienda Agricola Dante di Neive (CN) e il 24 maggio, Saraja, società agricola di Telti (SS).

Note e vino animeranno la serata di venerdì 24 maggio con il ricco programma della Notte del vino Moncalierese: in piazza Vittorio Emanuele II, dalle 19 alle 22, andrà in scena il tasting around con oltre 10 cantine protagoniste, 50 vini a cura di Fisar Torino, accompagnate da musica live proposta da artisti locali tra cui il cantautore torinese Didie Caria, per un viaggio tra rosati, vini artigianali e bollicine.

Al centro dell’EnoWeek, il Salone dei Vini, dalle 16 alle 23, in programma sabato 25 maggio, grazie a oltre 50 aziende ospiti provenienti da tutta Italia. Una fotografia del mondo vitivinicolo da nord a sud, per conoscere tutta l’Italia del vino nella cornice floreale del Giardino delle Rose all’interno dello splendido Castello di Moncalieri.

Al centro della manifestazione, la viticoltura eroica e i produttori che hanno a cuore la sostenibilità, la cura dell’ambiente e del paesaggio e che producono vini di alta qualità, tra vigneti terrazzati, muretti a secco, vitigni ad alta quota e vitigni storici e autoctoni. Fra le cantine ospiti, il Podere La Cardinala, luogo intriso di tradizione e bellezza sulla collina di Moncalieri con i suoi sette ettari di pregiati vitigni francesi, coltivati con amore e dedizione, che raccontano il terroir della collina di Torino. Spazio anche alle giovani imprenditrici, come Elisa Camusso, alla guida dell’azienda vitivinicola Autin di Barge (CN), che porta avanti la sfida del padre, coltivando in biologico, in un terreno impervio, i propri vitigni attraverso l’unione di uvaggi autoctoni e internazionali. Presenti inoltre, tra i produttori ospiti provenienti da altre regioni d’Italia, la Tenuta Baroni Campanino che sorge ad Assisi, nel verde appennino umbro, tra i 700 ei 900 metri di quota dove Sangiovese, Trebbiano, Colorino e Malvasia vengono vinificati artigianalmente permettendo la massima espressione del terroir e del vitigno.

Ad arricchire l’evento, inoltre, non mancherà la proposta food declinata sui grandi prodotti del territorio grazie a Egregio e la Cooperativa RAM di Moncalieri.

Alle cantine eroiche sarà dedicata, in particolare, un’intera area del Salone dei Vini dove risuoneranno le note della musica del djset Pazza Idea.

Nel corso della serata di sabato, il pubblico avrà inoltre l’opportunità di visitare gli Appartamenti Reali del Castello di Moncalieri oggi Patrimonio UNESCO, grazie alle visite guidate gratuite in programma dalle 17.30 alle 21.30

In caso di maltempo l’evento si terrà nelle splendide sale del Castello di Moncalieri.

A chiudere in bellezza la settimana diffusa del vino nella città di Moncalieri, un appuntamento dedicato al romanticismo per le coppie di Moncalieri che quest’anno festeggiano le Nozze d’Argento. Una giornata unica per celebrare il proprio anniversario di matrimonio in compagnia delle migliori etichette d’Italia e della tradizione Moncalierese, con un aperitivo esclusivo nel giardino con visita privata al Castello di Moncalieri.

L’iniziativa nasce con il sostegno della Città di Moncalieri con partner Fisar Torino.

Sponsor Tecnici: Acqua Lauretana e Grissinificio Feyles.

