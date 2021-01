Ai piedi di sua maestà: l’Etna

Non solo del blu profondo del mare è fatta la Sicilia orientale

Oltre Taormina, Naxos, Acireale, verso l’interno, spicca in estate e in inverno la sagoma fumante de “La Montagna”. Rilievo per eccellenza, amato, temuto, il cono dell’Etna è una parte fondamentale del paesaggio che si stende allo sviluppo turistico della costa. Anche se l’espansione urbanistica degli ultimi decenni ha aggredito e brutalizzato in mille punti la bellezza della vegetazione rada, delle lave e delle coste del più importante vulcano d’Europa, la mole dell’Etna è ancora un punto di riferimento fondamentale per chi decida di viaggiare nella zona compresa tra Messina e Catania.

A Taormina il turismo – di lusso, ma anche di massa – è di casa, come lungo la costa verso Catania, trasformata oramai in una linea quasi continua di case, alberghi e ristoranti. A Naxos, per un attimo, si può respirare, invece, il ricordo della prima colonia greca sull’isola, nata nel 735 avanti Cristo, di cui rimangono oggi corti tratti di ciclopiche mura fatte da blocchi di lava scura e alcuni resti di vasi, suppellettili e arredi conservati nel piccolo museo affacciato sul mare del capo. Più a sud, tra tutti i paesi che si chiamano Aci in ricordo del mitico fiume sotterraneo della tradizione classica (Acireale, Aci Castello, Aci Trezza e Aci Catena) tra forti normanni e stabilimenti balneari, faraglioni imponenti e il rito del gelato sulle piazze barocche. Catania è a un passo, come il Duomo, l’Anfiteatro, e soprattutto con le mille contraddizioni del rapporto tra i siciliani e la loro terra.

Lo sfruttamento delle fertili colate di lava e i ponti naturali di questo tratto della costa hanno fatto la ricchezza della regione. La mancanza di pianificazione e il disprezzo del territorio della montagna hanno creato negli ultimi anni un Hinterland inquietante, che però nasconde al suo interno mille panorami fuori mano. Come le gole dell’Alcantara, al confine tra le pietre scure del vulcano e le rocce calcaree dei monti Peloritani. Oppure le vedute offerte da una salita verso l’Etna – alto su tutta l’isola e sull’Aspromonte lontano – magari effettuata evitando il rombare fastidioso dei fuori strada per turisti che salgono verso la vetta del rifugio Sapienza o della Montagnola, stazione della funivia in alto sopra Nicolosi.

Protetto da un Parco Nazionale che ha sede a Paternò, che combatte ogni giorno per la sua vita e per operare in un ambiente difficilissimo, l’Etna e la sua vetta sono anche raggiungibili a piedi (ad esempio lungo la Valle del Bove, antichissimo vallone creato da una gigantesca esplosione vulcanica, sopra l’abitato di Zafferana Etnea, oppure partendo dal rifugio Citelli, sopra Linguaglossa, ma richiedono sempre un minimo di sforzo per sfuggire alla confusione e riuscire ad apprezzare la solitudine della vetta eccezionalmente panoramica. In basso, verso nordest, Linguaglossa ricorda con il suo nome la colata di un’antica e imponente eruzione dell’Etna.

Da qui si può partire in direzione della pineta o delle attrezzature sciistiche di Piano Provenzana, ma anche verso le escursioni che portano i camminatori a effettuare in più giorni il periplo completo della montagna. Lontano, verso oriente. Il mare brilla del suo colore scuro, e la costa calabra sembra a portata di mano.

Jimmy Pessina