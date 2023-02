A Eataly Lingotto arriva la Notte dei Vini di Cantine d’Italia 2023

Appuntamento giovedì 2 marzo per una serata unica in viaggio tra le migliori Cantine d’Italia

20 cantine da tutta Italia, più di 100 vini in degustazione, tanta musica e i piatti dello Chef Patrik Lisa: giovedì 2 marzo arriva a Eataly Torino Lingotto la Notte dei Vini

Una serata unica per scoprire la guida dedicata a oltre 750 cantine italiane che “valgono il viaggio”! Cantine d’Italia d’altronde valorizza la grande accoglienza italiana in cantina e rappresenta un riferimento per i molti enoappassionati e curiosi che non amano solo degustare buoni vini, ma sono interessati a scoprire parti dell’Italia per conoscere dove i vini nascono e dove molti uomini e donne del vino realizzano i loro sogni e progetti.

In Sala dei Duecento a Eataly Lingotto, sarà possibile degustare più di 100 etichette di 20 grandi cantine provenienti da tutta Italia: uno spaccato dell’Italia del vino, in un grande evento organizzato da Salone del vino Torino e GoWine.

In accompagnamento le tapas create per l’occasione da Patrik Lisa, Executive Chef di Eataly Lingotto, per accontentare tutti i palati: dalle crocchè di patate con maio mediterranea, all’hamburger con cruda di Fassona Presidio Slow Food, passando per proposte veg come le polpettine di ceci e quinoa con salsa yogurt.

Tutte le tapas saranno acquistabili la sera stessa dell’evento.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.torino.eataly.it

