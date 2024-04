1070 insegne recensite in 43 paesi: un viaggio tra le migliori mete gastronomiche del mondo

È online la 17° edizione della prestigiosa Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e Mondo di Identità Golose, l’opera editoriale curata da Paolo Marchi e coordinata da Gabriele Zanatta con un team di 77 collaboratori, pensata per offrire a tutti gli amanti del buon cibo, dai gourmet più esperti agli avventurieri culinari, una panoramica completa della scena gastronomica mondiale.

«Mai come quest’anno, sdoppiando le pizzerie e i ristoranti e dedicando loro due distinte guide, tutti noi di Identità Golose siamo andati alla ricerca della più autentica e sincera qualità italiana che non fa esclusivamente il verso al mondo stellato, relegando trattorie, osteria e pizzerie in secondo piano. Noi sappiamo distinguerci perché capaci di creare tanto in ogni settore e nel segno della convivialità e del sorriso. Quest’anno poi siamo rimasti impressionati dalla velocità della rete e dalle sue colorata bellezza. Resta però un punto decisivo: senza impegnarsi sul territorio, come si fa a giudicare il lavoro delle cucine? Per questo è giusto ribadire che vincono i contenuti, non i social e internet». Commenta Paolo Marchi, Fondatore di Identità Golose.

La Guida, consultabile sul sito identitagolose.it e in formato App, è il risultato di un’attenta e meticolosa esplorazione delle migliori mete gastronomiche: 1070 insegne di eccellenza sono state selezionate, di cui l’80% in Italia e il 20% distribuito in varie destinazioni internazionali, abbracciando un totale di 43 paesi.

La Guida ai Ristoranti di Identità Golose rappresenta ancora una volta un importante punto di riferimento nel mondo della cucina d’autore: mantenendo salda la propria identità, si adatta costantemente per raccontare i migliori ristoranti, trattorie, pasticcerie e gelaterie d’Italia e del mondo, diventando così una bussola per orientarsi nella vasta e dinamica scena culinaria che guida i lettori verso esperienze autentiche.

Se le pizzerie e i cocktail bar hanno trovato posto nella nuova Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’autore presentata il 26 febbraio, mantengono il loro spazio all’interno della Guida le gelaterie, quest’anno 15 in totale e dislocate in tutta Italia. Si contano inoltre 180 nuovi ingressi che riflettono l’incessante evoluzione del mondo del fine dining e arricchiscono il panorama culinario con la loro cucina creativa e di qualità.

Anche quest’anno, la Guida premia l’arte e la creatività degli chef, la loro passione e il loro impegno, con i Premi alle Giovani Stelle che individuano i più meritevoli talenti under 40 della gastronomia italiana e internazionale. Una celebrazione e un incoraggiamento alla continua ricerca di eccellenza per coloro che si sono distinti nelle varie categorie nel corso dell’ultimo anno:

Sara Scarsella – Sintesi, Ariccia (Roma)

Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti – Retroscena, Porto San Giorgio (Fermo)

Luca Villa – Imàgo dell’Hotel Hassler, Roma

Giacomo Sacchetto – Iris, Verona

Simone Corbo e Andrea Romano – Villa Crespi, Orta San Giulio (Novara)

Agnese Morandi – Table, Parigi (Francia)

Isacco Giuliani – Makorè, Ferrara

Giovanni Alajmo – Quadri, Venezia

Ristorante Guido – Serralunga d’Alba (Cuneo)

Rita, Antonio, Fabrizio e Raffaele Mellino – Quattro Passi, Massa Lubrense (Napoli)

Francesca Mastrovito – Topic Edizioni

Xin Ge Liu – Il Gusto di Xinge, Firenze

Ariel Hagen – Saporium al Borgo Santo Pietro, Firenze

Spaghettino alla marinara di rose

Daniele Lippi – Acquolina, Roma

Dalla Gioconda, Gabicce Monte Pesaro, Urbino)

Verso, Milano

Retrobottega, Roma

Riso, burro affumicato, whisky torbato e alici

Ciro Scamardella – Pipero, Roma

Presenti fin dalla prima edizione della Guida, non mancano anche in questa le Storie di Gola, speciali racconti di esplorazione enogastronomica firmati quest’anno da giovani giornalisti e food writer da tutto il mondo. Cinque firme del giornalismo hanno esplorato 5 città in giro per il mondo raccogliendo indirizzi inediti e particolari: Milano, Venezia, Roma, Tokyo e Città del Messico sono le protagoniste di queste cronache di viaggio, che presentano una prospettiva originale e unica su alcune delle più rinomate mete enogastronomiche.

IDENTITÀ GOLOSE

Identità Golose nasce nel gennaio del 2005 come il primo congresso italiano di cucina d’autore, ideato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni: da ormai quindici anni, con l’organizzazione di MAGENTABureau, accoglie sul palco i più grandi professionisti della cucina e della pasticceria, italiani e internazionali. Cuochi che sanno dare un’impronta originale al proprio lavoro, nel campo della tradizione e lungo i sentieri della creatività.

Redazione Centrale TdG