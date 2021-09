Vinibuoni d’Italia ritorna a Roma per Vinòforum dal 10 al 14 settembre

Dopo il successo della scorsa partecipazione saremo nuovamente presenti dal 10 al 14 settembre a Roma, in occasione di Vinòforum (stand 58/62), con Enoteca Italia, il grande banco di degustazione dedicato ai vini da vitigno autoctono e agli spumanti Metodo Classico selezionati dalla guida, e con il concorso Sparkling Star, dedicato agli spumanti italiani, suddivisi in 8 categorie, che il pubblico potrà assaggiare e votare. Un totale di oltre 500 etichette in degustazione.

Consulta il catalogo di Enoteca Italia

Consulta il catalogo del concorso Sparkling Star

I LABORATORI DI VINIBUONI D’ITALIA

Non mancheranno i laboratori del gusto che ogni giorno faranno incontrare le eccellenze vitivinicole con quelle gastronomiche, grazie alla collaborazione con PromoturismoFVG, Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Consorzio tutela Prosecco Doc, Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg, Gamondi Spirits e Salumi Levoni.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria: scopri il programma e iscriviti

Ulteriori informazioni su www.vinibuoni.it

Redazione Centrale TdG