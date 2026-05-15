Vinessum 2026: dopo sette anni il grande ritorno nel cuore della Romagna

Sette secoli di storia e oltre 50 Artigiani del Vino e del Food: la settima edizione trasforma l’Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo in un gioioso festival sensoriale tra cultura, territorio e convivialità

Un’attesa lunga sette anni, per un’edizione che celebra il numero sette come un sigillo di rinascita. Vinessum, la rassegna ideata da Andrea Marchetti, torna finalmente a casa: il 16 e 17 maggio 2026 le porte dell’Antico Convento San Francesco a Bagnacavallo (RA) si riapriranno per accogliere la settima edizione di una delle Wine Experience più identitarie del panorama nazionale.

Il Manifesto: Minimo Interventismo, Massima Espressione!

Il cuore pulsante di Vinessum 2026 rimane la selezione rigorosa di una cinquantina di Vignaioli (oltre a svariati Produttori di Food di altissima Qualità). Artigiani che hanno scelto la strada del minimo interventismo, sia in vigna che in cantina, per farsi ambasciatori di una viticoltura pura, etica e profondamente legata alla tipicità territoriale. Dalle pendenze della Slovenia alle terre granitiche della Barbagia, il chiostro diventerà teatro di un viaggio sensoriale che mette al centro il Vino come bene culturale e frutto autentico della terra.

Oltre la Fiera: un Festival-Mercato tra Storia e Gusto

Vinessum non è solo degustazione, ma una celebrazione della convivialità. L’evento si configura come un’occasione unica per conoscere le storie dei produttori e, soprattutto, per acquistare direttamente in loco le eccellenze degustate. Il percorso sarà arricchito dalla presenza di Artigiani del Cibo, Chef e ricercatori gastronomici, che insieme a incursioni letterarie e momenti musicali, trasformeranno il weekend in un’esperienza di benessere collettivo.

La Cornice: Sette Secoli di Suggestione

Il contesto gioca un ruolo fondamentale: l’Antico Convento San Francesco, complesso monumentale del XIII secolo, celebra insieme a Vinessum i suoi 700 anni di storia. Gli ospiti avranno la possibilità di vivere il Chiostro e il Giardino del complesso monumentale, spazi di rara bellezza dove la storia incontra la vitalità del presente. Un ambiente “fuori dal tempo” pensato per rilassarsi, stappare una bottiglia e godersi il piacere di stare insieme in un’atmosfera informale ma unica e affascinante.

“Vinessum è un progetto che nasce dal cuore e dal desiderio di dare voce a chi il territorio lo custodisce per davvero” – dichiara Andrea Marchetti, ideatore della manifestazione. “Dopo sette anni torniamo dove ci eravamo lasciati, con una consapevolezza nuova: vogliamo che Vinessum sia un luogo dove le persone si sentano bene, stiano bene e scoprano prodotti di Eccellenza Artigianale e possano portarsi a casa un pezzetto di questa esperienza, acquistando direttamente dai Produttori. È una festa dell’Artigianato che celebra la vita e la trasparenza di ciò che versiamo nel calice e mettiamo in tavola.”

INFO E DETTAGLI UTILI

QUANDO: Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 ORARIO: Dalle ore 12:00 alle 20:00

Dalle ore 12:00 alle 20:00 DOVE: Antico Convento San Francesco, Via Cadorna 14, Bagnacavallo (RA)

Antico Convento San Francesco, Via Cadorna 14, Bagnacavallo (RA) BIGLIETTERIA (Esclusiva Online): Promo Early Bird (fino al 5 maggio): € 15,00

Prevendite disponibili su: www.vinessum.it

Redazione Centrale TdG