Vinci una “brodetto experience”!

Il 30 novembre, in occasione della festa di Sant’Andrè de la Mugella, Porto Recanati mette in palio uno stuzzicante premio

L’iniziativa farà da chiosa al programma “Il gusto del mare”, cofinanziato dalla Regione Marche nell’ambito del programma FEAMPA.

È ufficialmente aperto il contest: “Il Gusto del Mare”, che ci accompagnerà fino al 30 novembre allorché si celebrerà la tradizionale festa dello scioglimento delle ciurme dedicata a Sant’Andrè de la Mugella. Alle 18:00, nella centralissima piazza Brancondi, i fortunati presenti potranno rivivere la magia della “merenna” in cantina, con stoccafisso e patate, pa’ nuciato e vi’ de la chiaetta.

“Con Il Gusto del Mare 2025 abbiamo lavorato per valorizzare il nostro mare, non solo come risorsa economica, ma anche come identità viva della comunità” ha dichiarato Andrea Michelini, Sindaco di Porto Recanati, il quale ha aggiunto: “Grazie al sostegno del FEAMPA abbiamo promosso il pescato stagionale dell’Adriatico, le ricette tradizionali, la filiera locale della piccola pesca e la memoria della nostra marineria, fino a quest’ultimo evento legato a Sant’Andrè de la Mugella che presenta un significato ed un fascino unico e per noi rilancia l’appuntamento alla prossima edizione de Il Gusto del Mare.”

Partecipare al contest è semplice: basta rispondere online ad otto domande che vi proietteranno nella leggenda e nella tradizione di Porto Recanati. Tra tutti i partecipanti che risponderanno correttamente verrà estratto il vincitore di una “Brodetto Experience” a Porto Recanati per due persone, un’esperienza dedicata al piatto simbolo della città. L’estrazione del vincitore avverrà il 30 novembre, al termine del programma legato a Sant’Andrè de la Mugella.

Modalità di partecipazione, regolamento completo e privacy policy sono disponibili sul link: https://tipicita.bio/brodetto25

Jimmy Pessina

Foto Tipicità