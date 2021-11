Tra le tante iniziative dell’autunno Alessandrino segnaliamo Vi.Ta. – Vino & Tartufi, la fiera di Ovada dedicata al meglio dell’enogastronomia locale, e in particolare a due prodotti fortemente rappresentativi del Monferrato Ovadese: il Dolcetto di Ovada e il Tartufo Bianco. Una manifestazione che ha come sottotitolo “L’abbraccio è vita”, a sottolineare come l’evento voglia essere sia un abbraccio tra due eccellenze locali sia un ritorno al contatto tra le persone, che tanto ci è mancato in questi mesi.

Vi.Ta. – Vino & Tartufi sarà dunque una grande festa di territorio che andrà in scena domenica 21 novembre e che porterà per le vie e le piazza di Ovada i migliori produttori di vino e le materie prime locali, portate in fiera direttamente dai produttori agricoli. Grande protagonista della festa, ovviamente, sarà anche il tartufo, che avrà uno spazio dedicato all’interno del Comune di Ovada, in via Torino 69.

Oltre al mercato del tartufo, ci sarà appunto spazio per i produttori di vino locali – ne sono stati selezionati circa una trentina – che porteranno in degustazione le loro bottiglie in un percorso che si snoderà per via San Paolo, terminando nel banco d’assaggio allestito in piazza Cereseto. I visitatori avranno la possibilità di acquistare al prezzo di sei euro una tasca porta bicchiere con un calice per fare il loro viaggio gustativo attraverso il meglio dell’enologia ovadese.

I prodotti agricoli del territorio avranno un mercato dedicato in via Torino, grazie alla collaborazione con le Associazioni di Categoria CIA, Coldiretti e Confagricoltura con rappresentanze provenienti dall’Alessandrino e da tutto il Piemonte, e ampio spazio verrà dato anche alle produzioni di eccellenza provenienti da Genova, che porteranno il meglio delle loro produzioni grazie a una speciale partnership stretta tra il Comune di Ovada e quello di Genova. Ci sarà anche una zona di street food, con eccellenze locali da gustare passeggiando per le vie di Ovada.

Molte le attività in programma per intrattenere gli ospiti durante la giornata, tra musica, fattorie didattiche, laboratori per i più piccoli e molto altro.

Per informazioni: https://www.comune.ovada.al.it/

Redazione Centrale TdG