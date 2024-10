Una tappa classica per il Grand Tour delle Marche: Tipicità & Archeologia

Una tappa classica per il Grand Tour delle Marche

In programma il 19 e 20 ottobre a Monte Rinaldo: Tipicità & Archeologia

Tipicità continua il suo percorso verso un nuovo traguardo: EXPO 2025 OSAKA. Infatti, le tappe del Grand Tour, sono la prova generale delle località, dell’enogastronomia e l’industria che la Regione Marche farà conoscere all’evento giapponese, dopo le grandi affermazioni di EXPO 2015 MILANO e EXPO 2020 DUBAI. Questi successi si devono alla lungimiranza dell’ideatore di Tipicità Marche iniziata nel secolo scorso da Angelo Serri. Nel prossimo week-end, sarà Monte Rinaldo, incantevole località dell’entroterra del Fermano, nel fine settimana del 19 e 20 ottobre che ripropone Tipicità & Archeologia, un’iniziativa che ha il pregio di collegare due attrattori turistici fondamentali, coniugando il binomio rappresentato dalla pregevole area archeologica: “La Cuma” e dall’enogastronomia tipica del territorio.

Ricchissimo il palinsesto dell’evento! S’inizia alle 15:00 di sabato 19 con “Un tuffo nel passato”, un programma di visite guidate all’area archeologica che proseguiranno fino alle 19:00 e per l’intera giornata di domenica. Sul panoramico Belvedere Valdaso, che spazia dalle cime del Parco Nazionale dei Monti Sibillini fino all’Adriatico, alle 17:00 si apre la Mostra mercato presso la quale si potranno reperire prodotti tipici e dell’artigianato locale. Alle 19:00, il suggestivo scenario del Borgo medioevale farà da sfondo a “Profumi di tipicità”, un gustoso viaggio culinario attraverso le tradizioni di Monte Rinaldo, con stand gastronomici che, in un’atmosfera unica, proporranno le prelibatezze locali. Sempre a tema gastronomico è l’appuntamento “Gustando Tipicità”, un percorso sensoriale guidato e curato dallo chef Massimo Garofoli, che va in scena alle 19:30 in Piazza Umberto I dove, alle 21:00, la serata prosegue con “Fuori dal Guscio-Traiettorie musicali e di Gusto”, spettacolo degli Amarcord dal titolo “Omaggio all’Italia e alla Dolce Vita”, con un concerto carico di emozioni per volare fra le melodie più celebri ed amate del nostro Bel Paese.

La giornata di domenica 20 prende avvio alle 9:30 a Palazzo Fossi con l’apertura della mostra fotografica “Cento Lire Festival”, dedicata al turismo delle radici. Si prosegue in Piazza Umberto I con “Passeggiata d’Autunno”, un modo dinamico per ammirare il paesaggio d’ottobre nel Borgo, mentre alle 10:00 il Parco della Rimembranza ospita “Giochiamo al Borgo”, un’immersione nelle calde tonalità autunnali ed una ghiotta occasione di divertimento per i più piccoli. Nel pomeriggio il Borgo attende avventurosi e curiosi per la “Caccia al tesoro nel Borgo”, proposta divertente ed originale per scoprire Monte Rinaldo, ma anche per lo spettacolo folkloristico dei “Mazzamurelli De Li Sibillini. Per tutta la domenica proseguono la Mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locale ed il percorso goloso attraverso gli stand gastronomici.

Tipicità & Archeologia è un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione “La conchiglia” e con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Monte Rinaldo. La manifestazione è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi studiato da Tipicità in collaborazione con ANCI Marche che vede nel ruolo di partner progettuale Banco Marchigiano e che da maggio a dicembre racconta la regione attraverso i più significativi eventi che animano le comunità e i borghi marchigiani.

Tutte le informazioni su www.tipicita.it

Jimmy Pessina

Foto: Tipicità e Jimmy Pessina