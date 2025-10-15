Torna il Barbera d’Asti Wine Festival

Asti si prepara ad accogliere in Piazza Alfieri la seconda edizione del Barbera D’Asti Wine Festival, in programma dal 7 al 10 novembre 2025, un evento diffuso che celebra le eccellenze enologiche del territorio in un percorso esperienziale che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità.

Dopo il successo della prima edizione, il Festival torna con un programma ancora più ricco e articolato, pensato per coinvolgere operatori del settore, stampa, wine lovers e nuove generazioni.

“Il Barbera D’Asti Wine Festival – racconta Vitaliano Maccario, Presidente del Consorzio – rappresenta per noi una manifestazione capace di attirare sul nostro territorio e sul vitigno Barbera un pubblico variegato e internazionale. Questo appuntamento ci permette di promuovere l’identità e la visibilità della Barbera d’Asti e delle nostre denominazioni – 4 Docg e 9 Doc – elevandone il prestigio a livello mondiale. Si tratta di un’occasione unica per tutti gli amanti del vino, oltre che per stampa e operatori del settore, di approfondire la loro conoscenza dei vini del Monferrato e di far conoscere il nostro meraviglioso territorio a partire dal valore dal suo valore vinicolo”

La manifestazione si apre nel pomeriggio di venerdì 7 novembre e si inaugura ufficialmente alle ore 18:00 con un talk istituzionale, con un taglio orientato alla sostenibilità.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori esperti, rappresentanti del Consorzio, stampa specializzata, autorità e opinion leader del settore.

Sabato 8 novembre è previsto uno show cooking esclusivo a cura di un resident chef di un ristorante stellato. In seguito, si aprirà il grande Banco Istituzionale con le etichette delle aziende partecipanti all’evento con il loro banco aziendale e le varie denominazioni.

Nel corso della serata dalle 18:30 alle 21:00 sarà proposto un originale aperitivo sensoriale con degustazioni alla cieca di alcune tra le denominazioni tutelate dal Consorzio (Barbera, Albarossa, Albugnano, Freisa, Grignolino, Ruchè), per un’esperienza educativa e coinvolgente.

Ad accompagnare i calici, una selezione gastronomica che valorizza le eccellenze stagionali del territorio.

Domenica 9 novembre il pubblico e i wine lovers saranno i benvenuti in Piazza Alfieri, dove dalle 11:00 alle 18:00 per il pubblico sarà possibile incontrare le cantine in due turni di degustazione.

I consumatori potranno assaporare i vini in presenza diretta dei produttori o tramite banchi d’assaggio guidati da sommelier, scoprendo tutte le sfumature delle denominazioni del Consorzio. Sia il sabato che la domenica, dalle 18.30 in poi il Banco Istituzionale sarà gestito da sommelier con le etichette delle aziende partecipanti con a fianco proposte gastronomiche.

Non mancheranno le masterclass tematiche tenute da nomi prestigiosi del giornalismo vitivinicolo, momenti di approfondimento riservati alla stampa e agli appassionati.

Il Festival si conclude con la giornata di lunedì 10 novembre interamente dedicata agli operatori del settore (ristoratori, enotecari, buyer, sommelier) e alla stampa che completerà l’esperienza con visite in cantina focalizzate su aziende sostenibili e gestite da giovani imprenditori.

Vi aspettiamo a questo evento speciale per vivere insieme un’esperienza indimenticabile.

Il Consorzio e il territorio protagonista

Il Barbera Wine Festival è promosso dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, in collaborazione con Go Wine, ed è pensato come un evento diffuso che mette in relazione vino, territorio e comunità.

Grande attenzione sarà riservata al tema della sostenibilità ambientale e sociale, alla valorizzazione dei giovani produttori, e alla costruzione di un dialogo consapevole tra nuove generazioni e cultura del vino.

Il legame con il territorio è il filo conduttore del progetto cofinanziato dall’Unione Europea di promozione Born Sustainable che unisce i consorzi del Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, del Roccaverano DOP e del Conegliano Valdobbiadene Prosecco.

Questi consorzi rappresentano non solo eccellenze enogastronomiche italiane

ma anche modelli di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Redazione Centrale TdG