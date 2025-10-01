Torna Buonissima, l’evento gastronomico dell’anno che porta a Torino gli chef più celebrati del mondo

Dal 22 al 26 ottobre 2025 a Torino si terrà la 5ª edizione del Festival della grande cucina



In programma più di 120 appuntamenti

Previsto l’arrivo di oltre cento cuochi dall’Italia e dal mondo

Tra i protagonisti dell’edizione 2025: Rasmus Munk, Jeremy Chan, Josean Alija, Carlo Cracco, Yannick Alléno, Donato Ascani, Ferran Adrià, Moreno Cedroni e Mariella Organi

Torino celebra ancora una volta la migliore cucina internazionale, in tutte le sue forme, attraverso l’attesissima quinta edizione di Buonissima, la manifestazione gastronomica tra le più importanti in Italia che si terrà nel capoluogo piemontese dal 22 al 26 ottobre 2025.

L’evento gastronomico, ideato dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino e dallo chef Matteo Baronetto, torna ad animare la città dopo la straordinaria edizione estiva, organizzata in occasione della cerimonia torinese della The World’s 50 Best Restaurants. Buonissima 2025 promette un’edizione ricca, con numeri ancora più importanti rispetto al passato, che vogliono ribadire il ruolo centrale che la città riveste nel panorama enogastronomico italiano e internazionale.

Cinque sono i giorni della manifestazione autunnale, che ospiterà oltre 15 format gastronomici per un totale di più di 120 appuntamenti diffusi in tutta la città, con il coinvolgimento di oltre 70 location e 100 chef provenienti da ogni angolo del pianeta.

La kermesse, che negli scorsi anni ha ospitato chef del calibro di Massimo Bottura, Ferran Adrià, Alain Ducasse, Enrico Crippa, Virgilio Martinez e René Redzepi, conferma anche quest’anno la duplice e inconfondibile anima che l’ha contraddistinta finora. Da un lato il carattere pop delle trattorie e dei bistrot, dall’altra lo spirito top delle mete di fine dining. Ristoranti unici in cui gli chef propongono una filosofia visionaria e unica nella scena gastronomica internazionale.

Tornano gli ormai consolidati format di Buonissima come “Metti Torino a Cena”, in cui gli chef torinesi si confrontano con colleghi italiani e internazionali in inedite cene a quattro mani; “Piolissima”, che esalta la cucina tradizionale servita nelle piole della città, o l’”Opening Dinner”, la cena itinerante che esalterà la bellezza di Palazzo Madama, residenza storica reale situata nel cuore della città, con il contributo di 10 chef protagonisti della scena gastronomica italiana. Ma nell’evento di ottobre, naturalmente, ci sarà spazio anche per nuovi appuntamenti e idee per celebrare il meglio di una città Buonissima attraverso il Cibo, l’Arte e la Bellezza.

Ancora una volta e sempre di più, Buonissima costruisce il suo palinsesto intorno alla volontà di far dialogare mondi apparentemente diversi, unendo l’arte e i suoi luoghi alla gastronomia e i suoi interpreti, con il risultato di contribuire alla creazione di nuova bellezza. Tutti gli eventi di Buonissima lavorano in questa direzione, omaggiando e promuovendo il rapporto tra cibo, arte e bellezza in maniera trasversale e universale, come è sempre stato per l’evento: appuntamenti per qualsiasi pubblico (dai 30 euro di Piolissima agli eventi più esclusivi) che portano sulle tavole cucine diverse, tutte buone e tutte animate per l’occasione da un tocco artistico, nel senso più ampio del termine: musica, spettacolo, grande pittura, fotografia internazionale e molto altro.

Una cena dedicata all’arte, all’interno di Gallerie d’Italia – Torino, un tram che metterà in mostra tutta la ricchezza enogastronomica piemontese, un format inedito che debutta in questa edizione: lo “Chef’s Table”, il più intimo degli appuntamenti nel palinsesto. E per finire, l’incontro tra Barcellona e Torino in occasione del collaudato evento “BistroMania”. Sono solo alcune delle novità che caratterizzeranno Buonissima 2025.

“Gli ingredienti di Buonissima? Come sempre, Cibo, Arte e Bellezza, che nel 2025 diventano ancor più centrali. Il CIBO, rappresentato da un palinsesto di ospiti più ricco che mai, l’ARTE, grazie all’ispirazione di grandi chef che dialogano con grandi artisti, e la BELLEZZA, ovvero i luoghi più iconici di Torino sempre più al centro delle esperienze”, commenta il team di Buonissima.

“Buonissima nasce da un dialogo naturale tra arte, cultura e gastronomia, linguaggi diversi di un patrimonio che rende unica l’Italia e che trova a Torino e in Piemonte un terreno straordinario. Per Intesa Sanpaolo e per le Gallerie d’Italia questa iniziativa è in piena continuità con l’impegno nella valorizzazione dell’arte e dei talenti: dalle collezioni della Banca, alle collaborazioni con importanti partner nazionali e internazionali, fino al progetto Gallerie d’Italia Kitchen, che offre ai grandi chef spazi di creatività e socialità all’interno dei nostri musei e in cima al grattacielo, dove inauguriamo il nuovo lounge bar di Piano 35 in occasione dei 10 anni di vita di questa nuova icona torinese“, commenta Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia.

Il programma di Buonissima

21 ottobre 2025

Cena in Galleria Subalpina – Libreria Luxemburg

CHEF’S TABLE – Donato Ascani + Matteo Baronetto

22 ottobre 2025

Cerimonia di apertura e premio Bob Noto – La Centrale Lavazza

Cena del premio Bob Noto

Il Ristorante Del Cambio, 1 Stella Michelin, apre le sue porte a “La Madonnina del Pescatore”.

“Opening Dinner” – Palazzo Madama

24 ottobre 2025

Agnolotti & friends – Eataly Torino Lingotto

Cracco in Galleria, Presentazione del libro – Galleria Subalpina

Cena in Galleria Subalpina – Dispensa

CHEF’S TABLE – Carlo Cracco + Matteo Baronetto

Aperitivo dell’Arte: Jeff Wall – Gallerie d’Italia – Torino

Cena dell’Arte. Josean Alija in dialogo con Christian Costardi – Ristorante Scatto

25 ottobre 2025

A TASTE OF ALCHEMIST. LA CENA SPETTACOLO – Palazzo Saluzzo Paesana

Condividere Day “Future Heritage” – Ristorante Condividere

BistroMania Torino & Barcellona – La Centrale Lavazza

26 ottobre 2025

Il grande pranzo della domenica – Castello di Rivoli

GLI EVENTI DIFFUSI

23-26 ottobre 2025

Casa Buonissima – Piazza Castello

22-26 ottobre 2025

Metti Torino a Cena – Luoghi diffusi

Le Cene Tematiche di “Mangèbin” – Luoghi diffusi

Piolissima. L’anima pop di Buonissima – Luoghi diffusi

Buonissima, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale EatBìn, è realizzata con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino.

L’evento è ideato e organizzato da To Be Company, leader in Italia nella produzione di eventi enogastronomici e corporate.

Tutti gli eventi e le cene di Buonissima si possono prenotare sul sito della manifestazione: www.buonissimatorino.it