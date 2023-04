Torna Aromatica, il grande evento dei profumi e dei sapori della Riviera Ligure

Lasciamoci trasportare dai profumi – Diano Marina, 5-6-7 maggio 2023

Diano Marina e il Golfo Dianese ospiteranno nel prossimo weekend (5-6-7 maggio) la decima edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Un grande evento di partecipazione collettiva che per tre giorni trasforma l’elegante centro pedonale della Città degli aranci in un grande teatro, con expo dei produttori, cooking show, cene a 4 mani, proposte speciali nei ristoranti, laboratori, presentazioni, street food, conferenze, concorsi e molto altro.

Stretto tra Albenga (regina delle aromatiche in vaso e da taglio, alimentari e ornamentali, dei carciofi violetti, delle zucchine trombette e del pomodoro cuore di bue) e Imperia (capitale del commercio dell’olio di oliva), il Golfo Dianese (Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Villa Faraldi, Diano San Pietro, Diano Arentino, Diano Castello) è un ampio territorio di produzione, che contribuisce alla vivacità e all’espansione dell’economia agricola ligure, che proprio nel settore delle aromatiche sta continuando a crescere (oltre 100 milioni di vasi all’anno). È anche un importantissimo – tra i più importanti della Liguria – bacino turistico, sia per le attività balneari che per quelle culturali e sportive. È quindi anche un importante territorio di consumo.

Le Special Guests, gli ospiti speciali di Aromatica 2023 saranno Tinto e Tracy. Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef Italia 2022, nelle vesti di madrina, e Tinto Nicola Prudente, conduttore di tra gli altri di Decanter (Rai Radio 2) e di Camper (Rai1), che accompagnerà nelle loro performance gli altri principali ospiti (chef, esperti, produttori). Tracy sarà anche protagonista di un cooking show e di diversi altri momenti, mentre Tinto – oltre a degustare il Vermentino RLP DOC e gli altri vini liguri – si dedicherà alla conduzione dei momenti salienti.

Presenze altrettanto prestigiose saranno quelle di alcuni grandi chef. Aromatica è come sempre un invito all’uso delle aromatiche in cucina e all’incontro con l’alta gastronomia. I cooking show saranno una ventina, tre le cene a 4 mani, tantissime le esibizioni e le presentazioni. Tra i nomi dei grandi chef che hanno voluto onorare Aromatica e il Golfo Dianese con la loro presenza, spiccano quelli di Enrico Marmo, Omar Bonecchi, Giuse Ricchebuono, Fabio Ingallinera, Giorgio Servetto, Alessandro Dentone. Ma sono da segnalare anche le presenze di Paola Migliorini, Prof.ssa di agronomia dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, quelle di Camilla Pizzorno e Marco Venturino, la prima campionessa del mondo in carica di pesto al mortaio (Pesto Championship), il secondo attuale n° 1 del Gelato Festival World Ranking.

Oltre 80 sono le aziende che partecipano all’expo, eccellenze nella produzione e nella commercializzazione, scelte con criteri rigorosi, con produzioni locali o aventi strettamente a che fare con l’uso delle erbe aromatiche. Affollata e qualificata anche l’area dello street food, con 10 food truck.

“Sarà un’edizione molto frizzante, i due ospiti speciali, Tracy e Tinto, che ringrazio per aver accettato di rimanere con noi per 3 giorni, porteranno competenza, passione, professionalità, ma anche gioia di vivere e di coinvolgere – afferma il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi -. Confermiamo i passi in avanti fatti lo scorso anno e confermiamo la data del primo week-end dopo i ponti di aprile e inizio maggio. Siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio e che il riscontro sarà positivo per tutti, sia per il settore della produzione agricola, al quale siamo ancestralmente legati, che per il settore turistico, di cui l’enogastronomia è ormai parte integrante. Anche in questa edizione saremo il più possibile coerenti con il filo conduttore, che sono le erbe aromatiche e i prodotti del territorio, una coerenza che dovrà essere mantenuta nei cooking show, negli stand degli espositori, nell’estetica in generale, insomma tutto dovrà richiamare i profumi e i sapori del nostro territorio, del basilico, del timo, del rosmarino”.

“Sta per partire la nuova edizione di Aromatica per legare ancor di più la presentazione dei prodotti tipici del territorio, tra cui svettano le erbe aromatiche, con la storia e le tradizioni della Liguria – afferma il vice presidente della Regione Liguria con delega all’agricoltura e al marketing territoriale Alessandro Piana -, anche quando vengono rivisitate dai grandi chef o veicolate con le strategie più innovative di comunicazione. Dagli eventi ai cooking show a tema sono moltissime le occasioni in programma, sia a livello di scambio commerciale sia di veicolazione culturale, che rendono ancora più attrattiva la kermesse. Sono presenti brand molto conosciuti tra gli espositori, a riprova di quanto sia cresciuta la manifestazione sinonimo di eccellenza. Per questo ringrazio il Sindaco Za Garibaldi e l’Amministrazione di Diano Marina, il Sistema Camerale, tutti gli Enti, le Associazioni e i nostri Uffici che sono al lavoro da tempo per l’importante traguardo dei 10 anni di Aromatica. Un compleanno che vede anche il consolidamento del settore delle aromatiche e la sua affermazione sia in termini di produzione sia di qualità dando crescente risalto alla tracciabilità e alla sostenibilità della produzione. Visto l’interesse ci attendiamo una buona risposta dal pubblico, che da sempre apprezza il Golfo Dianese per la bellezza paesaggistica e le molteplici risorse come l’enogastronomia”.

“La Camera di Commercio Riviere di Liguria conferma la sua partecipazione ad Aromatica – dichiara il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – perché si tratta di un evento che oltre a promuovere la produzione agricola e la filiera enogastronomica, ha una forte valenza di promozione del territorio in chiave turistica, esalta l’esperienza – intesa come gusto, profumo, sapore – come parte dell’offerta turistica. Quello delle erbe aromatiche alimentari è un settore estremamente significativo e performante, con un bacino produttivo che comprende le province di Imperia e di Savona, sul quale bisogna continuare a lavorare. Tutto il sistema camerale è impegnato in questa direzione. Aromatica ha sempre dimostrato di sapersi reinventare e si è sempre rivelata pionieristica, con un programma di eventi articolato, alcuni dei quali innovativi che poi sono stati ripresi da altri”.

Aromatica è organizzata da Gestioni Municipali Spa per conto del Comune di Diano Marina, con il sostegno di Regione Liguria, Assessorato all’Agricoltura, e Camera di Commercio delle Riviere Liguri, con la collaborazione dei Comuni del Golfo Dianese.

Sito Internet: www.aromaticadianese.it

E-mail: aromaticadianese@gmail.com

Facebook: AromaticaDianese

Instagram: aromaticadianese

Twitter: aromaticadiano

TikTok: aromaticadianese

Redazione Centrale TdG