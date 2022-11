Il 3 e il 4 dicembre 2022 il vino torna protagonista a Torino

Il miglior modo di celebrare l’arrivo dell’inverno è gustarne il sapore e poterlo esaltare anche a tavola. Torino Wine Week torna con una grande due giorni, sabato 3 e domenica 4 dicembre, con il Salone di “Naturalmente Vino” e in accompagnamento la Notte Rossa Barbera.

Al centro i vini naturali, un nuovo capitolo di esplorazione e di approfondimento per la Torino Wine Week, all’interno dell’affermato panorama del mondo del vino Torinese. Una formula all’insegna di una sempre maggior attenzione all’ambiente con una sensibilità spiccata per il prodotto finale.

Una sinergia tra contadino e vigne in un legame inscindibile con le proprie tradizioni, la passione che traspare dai racconti e dall’energia emanata da queste aziende. Sono questi i valori che saranno trasmessi al più ampio pubblico in appuntamento sempre più curioso, appassionato e coinvolto, nell’ambito di un evento prenatalizio.

Un salone che intende valorizzare e promuovere il lavoro di questi Vigneron, volto a far conoscere le loro storie e le loro produzioni a partire dai loro terroir, nell’impegno e la fatica nel tentare di salvaguardare la natura. Questo primo festival dedicato ai vini naturali è stato pensato e progettato proprio con l’intento di rendere Torino sempre più portavoce autorevole di questa filosofia.

Più di 50 produttori del Piemonte e dell’Italia, attesi a Naturalmente Vino, protagonisti di degustazioni e masterclass, immersi nella suggestiva cornice delle OGR, Officine Grandi Riparazioni di Torino, all’interno degli spazi di SNODO, presenteranno le loro eccellenze a tutti gli appassionati, che potranno accedere attraverso varie formule di degustazione.

All’interno del Salone Naturalmente Vino saranno presenti panettieri e pasticceri premiati dalla Guida Pane e Panettieri 2023 e Guida Pasticceri e Pasticcerie 2023 per raccontare uno dei legami culinari più antichi: quello tra il vino e il pane. Per offrire al pubblico un’ esperienza sensoriale creata dalla collaborazione tra produttori e artigiani per offrire il piacere della riscoperta delle tradizioni e provare le novità dell’arte bianca.

Su www.torinowineweek.it tutti gli aggiornamenti riguardo modalità di somministrazione e costi.

​​Inoltre, venerdì 2 e sabato 3 dicembre per Naturalmente Vino, si terrà una preview di “Notte Rossa Barbera”, la sagra diffusa del buon vino e cucina a prezzi popolari, con menù ispirati alla tradizione piemontese della “merenda sinoira” che si gustava nelle tipiche “piole”, e che coinvolgerà 10 trattorie torinesi. Per scoprire i i locali coinvolti visitare www.sottoilcielodifred.it/notte-rossa-barbera/le-piole (“Menù della Notte Rossa Barbera”: Menù fisso con assaggi di 4 antipasti + primo, acqua e caffè. *).

Un gustoso “antipasto” in vista del tradizionale appuntamento con la “Notte Rossa Barbera”, in programma venerdì 2 marzo 2023: un evento che diffonderà la cucina tipica piemontese e la cultura della “merenda sinoira” nelle principali trattorie di Torino, in compagnia delle note di alcuni gruppi musicali emergenti.

Un lungo weekend immersivo, quindi, negli spazi di Snodo – OGR e diffuso per la città.

Anche in occasione di Naturalmente Vino sarà possibile per gli operatori del settore enogastronomico accreditarsi nelle giornate del 3 dicembre e del 4 dicembre, direttamente su www.torinowineweek.it (priorità d’iscrizione e disponibilità limitata, per entrambe le giornate).

Per sostenere le attività della Torino Wine Week, è stata anche lanciata per l’occasione una campagna di raccolta fondi su Eppela, che rientra tra i progetti vincitori del bando + Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, con interessanti ricompense per tutti i winelovers. La meccanica prevede che al raggiungimento del 50% dell’obiettivo stabilito, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT finanzi l’iniziativa della restante quota.

L’evento è realizzato con il supporto di Camera di commercio di Torino e con il patrocinio della Città di Torino. Partner di Torino Wine Week sono la Città del Gusto Torino – Gambero Rosso, Fisar Torino, Torino DOC ed Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino e inaugura una nuova collaborazione con l’Associazione F.E.A. ETS nella realizzazione della Notte Rossa Barbera.

Orari manifestazione:

Sabato 3 dicembre dalle 14.00 alle 21.30

Domenica 4 dicembre dalle 12.00 alle 20.00

I professionisti del settore enogastronomico (produttori, distributori, ristoratori, sommelier etc…) potranno accedere a Naturalmente Vino accreditandosi OBBLIGATORIAMENTE sul sito della manifestazione. La disponibilità è limitata su entrambe le giornate.

Per info e contatti per partecipare alla Notte Rossa Barbera:

Un progetto di: Associazione F.E.A. ETS

Info: www.torinowineweek.it

