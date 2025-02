Tipicità nel 2025, dall’Argentina al Giappone

In occasione della BIT presentate tutte le tappe di Tipicità nel 2025, un lungo viaggio che, dall’Argentina al Giappone, prevede un fitto calendario di eventi e confronti



Si è chiusa la 45a Bit, la Borsa internazionale del Turismo 2025 di Milano, svoltasi nella nuova location di Fiera Milano a Rho. La grande partecipazione di oltre mille espositori da 64 Paesi per un gran tour fra mete classiche, trend e curiosità. La Bit è sempre un imperdibile appuntamento e fondamentale per gli operatori interessati a cogliere le opportunità legate al maxi-evento con il turismo come asset fondamentale per il successo delle Regioni, con una crescente domanda di servizi innovativi e sostenibili. Durante la kermesse milanese, la Regione Marche si è confermata una grande protagonista tra le destinazioni turistiche nazionali.

Dopo un 2024 da record, questa stagione si prospetta ancora migliore. Sarà Tipicità Festival, la storica manifestazione, che avrà luogo dal 7 al 9 marzo al Fermo Forum, ad aprire un anno di “connessioni”, dall’Argentina all’inaugurazione di Expo 2025 Osaka. Con oltre 150 realtà in rassegna e più di 100 eventi in programma. Tipicità Festival giunge alla sua trentatreesima edizione con un nuovo format elaborato da Alberto Monachesi, con un palinsesto che vedrà le tipicità marchigiane e i territori della “regione al plurale”, confrontarsi con altre comunità italiane, caratterizzate da giacimenti gastronomici ed esperienze immersive delle rispettive realtà locali: dalla Sicilia al Veneto, dalla Puglia alla Liguria, e poi ancora Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana.

Significative anche le rappresentanze estere che saranno ospitate a Fermo per presentare cibi e culture, come Bahia Blanca dall’Argentina in veste di ospite ufficiale, insieme alle delegazioni di Norvegia e Giappone. Nel mese di novembre scorso, una corposa delegazione capitanata dal board di Tipicità e dai vertici della Regione Marche, hanno partecipato alla: “IX SCIM-Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, il format del Ministero degli Esteri che valorizza l’Italian Style. La trasferta giapponese è stata caratterizzata una intensa attività e di incontri tra Tokyo, Osaka, Kyoto ed Hiroshima, e di riflesso a lanciato la volata di Tipicità che sarà in scena dal 1 al 7 giugno a Casa Italia. Proseguendo il cammino nell’arco dell’anno, il viaggio di Tipicità prevede poi la versione del Festival ad Ancona: “IN BLU”, dal 17 al 23 maggio, che aprirà ufficialmente il Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi sviluppato insieme ad ANCI. Una vera e propria esplorazione della regione in oltre venti tappe attraverso la suggestione di manifestazioni locali che raccontano l’essenza, la manualità e le eccellenze di borghi, città e territori marchigiani.

A presentare a Milano la Tipicità Festival 2025, insieme al Direttore Angelo Serri, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Marche Andrea Maria Antonini, la direttrice di ANCI Marche Francesca Bedeschi, l’assessore al turismo del Comune di Fermo Annalisa Cerretani, i Sindaci ed Amministratori dei Comuni sedi di tappa del Grand Tour delle Marche: di Macerata, Porto Recanati, Sarnano, Monteprandone e Cingoli, coordinati dal Direttore di Touring Silvestro Serra, direttore di Touring. “Angelo Serri, Direttore e ideatore di Tipicità Festival, è fiducioso per il raggiungimento di nuovi traguardi alla luce del grande interesse che la destinazione Marche ha suscitato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Ci aspettiamo di consolidare il trend, ha detto durante la conferenza stampa nello stand della Regione Marche, il 2025 può essere un altro anno da record. L’obiettivo adesso, è quello di un concretizzare la presenza a EXPO 2025 OSAKA e consolidare un consistente allungamento della stagione turistica”.

Jimmy Pessina

Foto: Jimmy Pessina e Tipicità