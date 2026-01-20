Terre d’Aenòr e Peserico Uomo: quando sostenibilità e stile si incontrano alla Milano Fashion Week

In occasione della Milano Fashion Week di gennaio, Terre d’Aenòr e Peserico Uomo hanno scelto di raccontarsi insieme, dando vita a una collaborazione che unisce due realtà italiane accomunate da una visione contemporanea della sostenibilità, della qualità e del saper fare.

Da un lato Terre d’Aenòr, cantina emergente della Franciacorta, che ha fatto del biologico certificato al 100% il proprio manifesto produttivo. Un progetto guidato da Eleonora Bianchi, capace di interpretare il territorio con sensibilità moderna, rispetto per l’ambiente e uno sguardo aperto al dialogo con altri mondi creativi.

Dall’altro Peserico Uomo, brand maschile nato da pochi anni ma già riconoscibile per uno stile essenziale e raffinato, presentato a Milano con la nuova collezione Fall/Winter 2026. Un guardaroba che si distingue, ancora una volta, per la qualità dei tessuti, selezionati dai migliori tessutai della tradizione italiana, e per una ricerca costante di una filiera responsabile e sostenibile.

L’incontro tra Terre d’Aenòr e Peserico Uomo prende forma come una naturale convergenza di valori: attenzione alle materie prime, rispetto per i tempi della produzione, centralità dell’etica e del territorio. Due realtà diverse per linguaggio, ma affini per visione, che scelgono Milano e la Fashion Week come palcoscenico ideale per raccontare un nuovo modo di intendere il lusso, fatto di consapevolezza, autenticità e qualità senza compromessi.

Una collaborazione che va oltre la semplice presenza condivisa, trasformandosi in un racconto di stile e sostenibilità, dove il vino biologico e la moda maschile dialogano in modo spontaneo, dando vita a un’estetica comune: pulita, elegante, responsabile.

