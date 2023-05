Salone del Libro OFF alla Nuvola Lavazza

Dal 17 al 20 maggio, La Centrale della Nuvola Lavazza ospiterà un palinsesto di eventi organizzato da To Be in occasione della 35° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino

Dal 17 al 20 maggio, la Centrale della Nuvola Lavazza ospiterà un palinsesto di eventi organizzati da To Be in occasione della 35° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Si tratterà di un fuorisalone – che rientra nel palinsesto ufficiale del SALONE DEL LIBRO OFF – durante il quale verranno organizzate degustazioni, cene e spettacoli durante i quali il pubblico potrà gustare il meglio dell’enogastronomia e dei vini italiani, interagendo con chef, produttori locali e artisti.

Gli eventi permetteranno al pubblico di vivere la settimana del Salone del Libro in una delle location più suggestive e rappresentative di Torino, dove la cultura del buono e del bello è da sempre protagonista.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO: CIPOLLINI & FRIENDS – CENA MUSICALE

Dal Salone del Libro, alla Centrale Nuvola Lavazza, per rimanere in tema Best Seller ma in cucina!

Una cena placée a ritmo di musica italiana, con piatti di alta cucina, grandi vini, cocktail.

Cipollini & Friends è il format che mette insieme la musica e l’enogastronomia, vedrà la partecipazione di grandi chef, grandi produttori e della famosa crew torinese Cipollini & Friends, che eseguirà live il proprio repertorio di cover di grandi artisti della musica italiana.

Il pubblico potrà gustare una cena dagli antipasti al dolce, degustare vini e cocktail che creeranno un connubio perfetto con il cibo e potrà cantare i grandi successi musicali!

GIOVEDÌ 18 MAGGIO: DEGUSTANDO

Street-Food e Alta Cucina diventano sinonimi durante Degustando, un evento che a Torino registra il sold-out a ogni edizione.

Passare dai grandi autori ai grandi Chef è un attimo, per questo Degustando torna in occasione del Salone del Libro: 10 trai migliori Chef della città si ritroveranno per cucinare insieme e servire al pubblico i loro piatti in formato tapas.

L’evento sarà un vero e proprio itinerario del gusto, tra piatti degli chef, eccellenze gastronomiche di produttori del territorio, grandi vini e cocktail.

Il pubblico potrà passeggiare tra i migliori ristoranti della città, in un’unica location: la Centrale Nuvola Lavazza!

Ecco gli chef e i piatti della serata:

Ivan Bakovic di Meki Trattoria Moderna

con: Carota, carota, carota

Daniele Eusebio di Oinos

con: BUN TUN

Ded Gaci di Insieme Dal Clandestino

Gabriele Torretto di La Valle

con: “Cappuccino e cannolo” Cannolo di sfoglia farcito con vitella brasata e spuma di raschera

Stefano Stabile di Pesceria San Martino

con: Gran plin ai 3 tonni

Giorgio Cotti di Gaudenzio Vini e Cucina

con: “Limone e Liquirizia”

Guido Perino di Casa Amélie

con: Vitello bottargato

Niccolò Giugni di Razzo

con: Animelle, latte e acacia

Santino Nicosia di Al Garamond

con: Capsula di CapaSantina/o tostatura a Modo mio su crema di Piselli “corretto” Sambuca

Roberto Pintadu di Bifrò

con: Picanha grigliata di Black Angus, rucola e parmigiano 60 mesi

VENERDÌ 19 MAGGIO: LA NOTTE DEL ROSÈ

Un brindisi alle migliori pagine del Salone del Libro, con 10 calici di Rosè!

In un’unica location, la Centrale Nuvola Lavazza, si riuniranno le migliori cantine produttrici di Rosè insieme a Street Food torinesi per una notte magica in cui degustare 10 calici di vino.

Una degustazione in cui alcuni tra i migliori produttori vitivinicoli di Rosè del territorio si ritroveranno per permettere al pubblico di degustare i propri prodotti.

Il pubblico potrà partecipare a degustazioni guidate, approfondimenti, gustare l’accompagnamento gastronomico dei migliori Street Food della città e ascoltare musica live con un DJ Set per tutta la serata!

Di seguito le cantine partecipanti:

Poderi Moretti

Bersano

La Carlina

Alle tre colline

Fontanafredda

Elem

I Meani

Marrone

Serafica

Montalbera

Cuvage

Manfredi

Bric Castelvej

Cournaja

Eraldo Revelli

Guasti

La parte food, acquistabile durante la serata, sarà curata da:

Caseificio Ollera

Bao Lab

Piadora

Tellia

Aria Gelati

Red Oyster

Pastificio Bolognese + Be Food

INFO E BIGLIETTI

Gli eventi si terranno alla Centrale Nuvola Lavazza, ingresso da via Ancona 11/A.

I biglietti sono acquistabili online ai seguenti link:

Degustando: https://shop.tobevents.it/degustando-salonelavazzaexperience

https://shop.tobevents.it/lanottedelrose-salonelavazzaexperience

