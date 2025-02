Ritorna a Torino l’edizione 2025 di CioccolaTò, un Viaggio Goloso tra Cultura, Storia e Arte del Cioccolato

Se c’è una cosa che ha attraversato i secoli conquistando il cuore e il palato di intere generazioni, è il cioccolato. Protagonista di romanzi, film, opere d’arte e capolavori della pasticceria, il cosiddetto “cibo degli dèi” torna ad essere celebrato nella sua patria d’elezione: Torino, la città che ha fatto della tradizione cioccolatiera un simbolo d’eccellenza.

Dal 27 febbraio al 2 marzo 2025, la città si trasforma in un laboratorio del gusto con CioccolaTò, il festival che riunisce artigiani, pasticceri, esperti e appassionati per un’esperienza che fonde gusto, cultura e innovazione. E quest’anno lo fa con un format completamente rinnovato, con una nuova location in Piazza Vittorio Veneto e un ricco palinsesto che coinvolgerà musei, palazzi storici e spazi culturali per talk, degustazioni e incontri tematici.

Il Cioccolato tra Storia, Letteratura e Cinema

Il cioccolato è da sempre ispirazione per storie che emozionano. “Dolce come il cioccolato”, il romanzo della scrittrice messicana Laura Esquivel, racconta un amore impossibile intrecciato ai profumi e ai sapori della tradizione culinaria, dove il cioccolato diventa veicolo di emozioni profonde.

E come dimenticare “La Fabbrica di Cioccolato”, il capolavoro di Roald Dahl, che ha dato vita a due celebri trasposizioni cinematografiche? Il mitico Willy Wonka, con il suo mondo di dolcezze straordinarie, sarà omaggiato anche durante CioccolaTò, con la proiezione del film cult del 1971 al Cinema Massimo.

Il cioccolato è anche sinonimo di mistero e intrigo: lo sapeva bene Agatha Christie, che ha dedicato una delle sue storie più affascinanti al mondo del cacao: “La scatola di cioccolatini”, un caso investigativo che ruota attorno a una scatola dal contenuto letale…

Un Festival per Tutti: Degustazioni, Masterclass e Laboratori

La nuova edizione di CioccolaTò celebra il cioccolato non solo come prodotto gourmet, ma come simbolo di artigianalità e passione.

Oltre 70 stand espositivi, con più di 50 produttori artigianali, tra cui 13 Maestri del Gusto; inoltre ci sarà la Casa del Cioccolato, il cuore pulsante del festival, dove si terranno talk, degustazioni e show-cooking.

Da non perdere i Laboratori sensoriali per scoprire come il cioccolato si abbina a rum, vermouth, vini e persino cocktail d’autore, ma soprattutto tante esperienze per bambini e famiglie, con giochi, letture e attività interattive per imparare la storia del cioccolato divertendosi.

Infine, visite guidate nei musei della città, per esplorare la storia del cioccolato attraverso documenti d’archivio e mostre fotografiche.

Torino, Capitale del Cioccolato

Torino è la città che ha dato i natali a un’icona indiscussa: il Gianduiotto, il primo cioccolatino incartato della storia, nato dall’incontro tra il cacao e la pregiata nocciola delle Langhe. Durante CioccolaTò 2025, si parlerà del processo di certificazione IGP per il Gianduiotto, un riconoscimento che ne sancirebbe definitivamente l’eccellenza a livello internazionale.

Ma la vera chicca di questa edizione sarà la Fabbrica del Cioccolato a cielo aperto, un laboratorio allestito in Piazza Vittorio Veneto dove si potrà assistere alla lavorazione del cioccolato dal chicco di cacao alla tavoletta.

Cioccolato & Beneficenza: Il Gusto della Solidarietà

Anche la dolcezza può fare del bene: tutti gli eventi con degustazione prevedono un contributo simbolico di 5€, che sarà interamente devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

CioccolaTò 2025: Un’esperienza imperdibile

Torino, la città che ha fatto del cioccolato un’arte, è pronta a vestire i suoi palazzi e le sue strade con i colori del cacao. Dall’illuminazione speciale della Mole Antonelliana, che segnerà l’inizio ufficiale del festival, ai tanti eventi diffusi in tutta la città, CioccolaTò 2025 promette di essere un viaggio sensoriale indimenticabile.

Pronti a lasciarvi tentare dal cioccolato?

Qui il programma: https://www.cioccola.to.it/page/programma/

CioccolaTò 2025 è un progetto promosso e sostenuto da Camera di commercio di Torino e Città di Torino organizzato da Turismo Torino e Provincia con il supporto di Regione Piemonte, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, in partnership con Iren e in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio (Ascom, Epat, Confesercenti, Casartigiani, CNA Torino, Confartigianato, API, Coldiretti).

INFORMAZIONI:

Orari: Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00

Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00 Taglio del nastro : giovedì 27 febbraio ore 12.00

: giovedì 27 febbraio ore 12.00 Concerto di chiusura : domenica 2 marzo ore 19.00 con la Bandakadabra

: domenica 2 marzo ore 19.00 con la Bandakadabra Accessibilità: Disponibile parcheggio riservato ai disabili al fondo di Corso San Maurizio

Disponibile parcheggio riservato ai disabili al fondo di Corso San Maurizio Informazioni: Per maggiori dettagli, a disposizione l’Ufficio del Turismo di Turismo Torino e Provincia (Piazza Castello angolo Via Garibaldi) e in Piazza Vittorio Veneto.

Silvia Donatiello