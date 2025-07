Puglia, Salento: Melendugno, dal 7 giugno al 28 settembre si svolge il “Blu Festival”, suddiviso in 54 spettacoli

Vero scrigno di tradizioni e cultura popolare, ogni sera racconta una storia diversa

Non è un caso che il Salento sia oggi la meta attratta da tanti turisti: il suo mare è infatti tra i più limpidi, nonché uno tra i più suggestivi per la bellezza delle coste n buona parte dall’aspetto ancora selvaggio ed incontaminato e le spiagge di sabbia morbida, ne fanno un’enclave ricercatissimo non solo dagli italiani. La grande varietà del territorio dà luogo a paesaggi diversi tra loro ma sempre incantevoli: alte falesie, ampi golfi con lunghe distese di sabbia finissima, piccole calette celate tra magnifiche scogliere e suggestivi paesaggi marini. Questo è il Salento da scoprire. Tra le mete da non perdere è Melendugno, con le sue marine: Torre Specchia Ruggeri, San Foca, Roca, Torre dell’Orso, Torre Saracena, Sant’Andrea e la frazione di Borgagne, scrigno di tradizioni e cultura popolare. Infatti, il “Blu Festival”, nel mese di luglio entra nel vivo e propone ben 54 manifestazioni programmate tra giugno e settembre con la finale del Campionato mondiale di Moto Bike che si svolgerà tra il 26 e il 28 settembre a Torre dell’Orso.

Di seguito alcuni eventi in programma: dal 5 al 27 luglio, la terza edizione di Frantoi Aperti; domenica 20 e lunedì 21 luglio, nel weekend della kermesse, vede in scena due eventi distintivi: a Borgagne, la XXXIII edizione del Premio Vrani, promosso dal circolo ricreativo locale, premia personalità salentine che si sono distinte in ambiti come cultura, imprenditoria e ricerca; a San Foca, si celebra la Madonna del Mare, patrona della marina e per il Centenario della Parrocchia San Foca – Piazza del Popolo – Lungomare e Vie del Centro.

Il 25 luglio, Melendugno festeggerà la Bandiera Blu con la Notte Blu.

Luminarie bande e fuochi d’artificio caratterizzeranno le sei feste di tradizione: Madonna del Carmine il 15 e 16 luglio a Borgagne, Madonna del Mare il 20 e 21 luglio a San Foca, San Foca, il santo patrono di San Foca che sarà festeggiato il 18 e il 19 agosto con la caratteristica processione a mare, Sant’Antonio il 24 e il 25 agosto a Borgagne, San Niceta il 15 e 16 settembre a Melendugno e ancora i Santi Medici, il 26 settembre a Melendugno. Programmate ben due sagre per la valorizzazione dei prodotti tipici: il 31 luglio, 1 e 2 agosto nella Villa comunale di Borgagne ritorna “La Sagra Ortofrutticola” e il 5, 6, 7 e 8 agosto nella zona del campo sportivo comunale a Melendugno, ci sarà la Sagra Te lu Purpu.

Il 3 agosto a partire dalle 18 per il Lido Io Posso, aperto alle persone diversamente abili e con patologie gravi, a cura dell’Associazione 2HE.

Non mancheranno i grandi concerti come la tappa del Festival della Notte della Taranta il 10 agosto a Torre Sant’Andrea. Protagonista La Nina, stella nascente della musica. Tra le manifestazioni in calendario più attesa sarà per l’ultimo week-end di settembre, venerdì 26 a domenica 28 per il Mondiale Acqua Bike.

La forza del “Blu Festival” sta nella sua capacità di valorizzare l’identità del territorio senza rinunciare alla contemporaneità. Ogni evento è pensato per essere accessibile, gratuito, inclusivo, capace di parlare tanto ai residenti quanto ai turisti, attratti dalla cultura autentica del Salento. Melendugno, Borgagne, San Foca e Roca diventano così luoghi da scoprire non solo per le spiagge, ma per la loro anima viva, fatta di feste popolari, musica dal vivo, sapori locali e comunità accoglienti per vivere un’esperienza fatta di emozioni, tradizione e bellezza.

Il Sindaco Maurizio Cisternino, ricorda che dopo la Bandiera Blu, sventola anche la Bandiera Verde sulle marine di Melendugno, che conquistano l’ambito titolo di Spiagge a Misura di Bambino, una stelletta che viene assegnata sin dal 2008, da quando è nata la Bandiera Verde. A dare un importante contributo per l’ottenimento della Bandiera Verde sono stati anche gli stabilimenti balneari. Un fondamentale parametro di valutazione è che ci sia spazio sufficiente tra un ombrellone e l’altro per permettere ai bimbi di poter giocare e al sistema di salvamento con torrette e bagnino anche sulle spiagge libere.

L’elenco completo e informazioni sul portale: www.visitmelendugno.com

Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina e Carmen Mancarella