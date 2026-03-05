Partecipazione del Consorzio Garda DOC alla trentunesima edizione di ProWein 2026

Per la prima volta con uno stand consortile dedicato, espressione di un percorso di crescita e di una rinnovata visione strategica

Cresce l’attesa per la partecipazione del Consorzio Garda DOC alla trentunesima edizione di ProWein, una delle più prestigiose fiere internazionali del settore vinicolo, in programma presso la Messe di Düsseldorf dal 15 al 17 marzo e pronta ad accogliere oltre 90.000 visitatori provenienti da tutto il mondo.

“Partecipare a questa edizione di ProWein rappresenta un traguardo molto importante per la nostra denominazione e per tutte le realtà che rappresentiamo. Parliamo di uno degli appuntamenti più rilevanti del mondo del vino, ed essere qui come Consorzio – nato per tutelare, promuovere e valorizzare le eccellenze del nostro territorio anche in ambiti internazionali – è motivo di grande orgoglio. È un segnale forte: la denominazione c’è e vuole essere protagonista.” dichiara Paolo Fiorini, Presidente del Consorzio evidenziando l’importanza strategica di questa scelta, in un momento storico in cui cresce l’interesse verso prodotti a bassa gradazione senza rinunciare al gusto e al legame con il territorio.

Per la prima volta il Consorzio sarà presente con un proprio stand istituzionale (Hall 3 – Stand D16), scelta che segna un passaggio strategico nel percorso di posizionamento internazionale della denominazione. Un debutto che assume un valore ancora più significativo alla luce dello storico e solido legame tra il Lago di Garda e il mercato tedesco: da sempre tra i principali interlocutori commerciali e turistici del territorio, oggi partner chiave anche nello sviluppo della DOC.

A Düsseldorf il Consorzio presenterà una novità di rilievo: la denominazione Garda DOC – prima DOC italiana a includere vini low-alcol – proporrà una selezione di etichette con gradazione intorno ai 9% vol., prodotte da alcune aziende consorziate e prossime all’introduzione ufficiale sul mercato.

“ProWein 2026 dedicherà ancora più spazio ai produttori di vini innovativi, tra cui i no-alcol oppure quelli a basso tenore alcolico. Una scelta che rispecchia le tendenze di consumo attuali, rivolte non solo ai più giovani” prosegue Fiorini “È un trend che, probabilmente, rappresenta qualcosa di più: proprio per questo alcune aziende della nostra denominazione hanno iniziato a investire in questa direzione già da diversi anni. Grazie a questo percorso, oggi siamo la prima DOC italiana a proporre sul mercato vini con una gradazione intorno ai 9% vol., che si affiancano alle tipologie tradizionali che da sempre caratterizzano il nostro territorio. Una scelta che conferma la nostra visione: offrire prodotti capaci di rispondere alle nuove esigenze senza rinunciare all’integrità del gusto, alla profondità espressiva e al rispetto dell’identità territoriale.”

La partecipazione a ProWein guarda quindi non solo agli operatori del settore, ma anche ai consumatori, con l’obiettivo di far percepire il territorio del Garda – già noto per l’elevata qualità produttiva – come riferimento e possibile alternativa per chi desidera approcciare vini di questa tipologia, senza perdere il legame con la terra d’origine.

Il Consorzio Garda DOC prosegue così il proprio percorso di valorizzazione delle aziende aderenti, rafforzato da progetti innovativi. Un impegno che si inserisce in un avvio di 2026 caratterizzato da una crescita solida e strutturata, particolarmente significativa in un contesto generale molto dinamico, e che conferma la capacità della DOC Garda di rispondere efficacemente alle dinamiche di mercato come dimostrato anche dai dati di chiusura del 2025 con imbottigliamenti complessivi hanno toccato quota 175.352 ettolitri, pari a oltre 23,3 milioni di bottiglie da 0,75 l, con una crescita del +20% su base annua.

IL CONSORZIO GARDA DOC

Un territorio collinare dalle caratteristiche paesaggistiche uniche, tra Lombardia e Veneto, protetto dalle montagne e affacciato sul bacino più grande d’Italia: qui, tra le province di Brescia, Mantova e Verona, sorge la DOC Garda, un’area di produzione vitivinicola in cui le speciali condizioni climatiche hanno plasmato nel tempo le qualità delle diverse specie di uva che vi crescono e, tuttora, ne determinano le peculiarità. Riconosciuta per la prima volta nel 1996 con lo scopo di valorizzare i vini varietali prodotti nelle 10 storiche zone di produzione dell’area gardesana, la DOC Garda è una denominazione guidata da un forte spirito di innovazione, in grado, negli anni, di evolversi in base alle esigenze dei consumatori, pur rispettando un prodotto che qui ha origini antichissime. Ottenuto il riconoscimento ministeriale nel 2015 e operante erga omnes dal 2016, oggi il Consorzio Garda Doc rappresenta 250 utilizzatori della denominazione, dando voce e promuovendo una fra le più preziose eccellenze enogastronomiche d’Italia.

Redazione Centrale TdG