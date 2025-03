Nuova carta dei drink de L’Opera di Santa Pelagia, il cocktail bar bistrot nel cuore di Torino

Con l’arrivo della primavera cambia la carta dei drink de L’Opera di Santa Pelagia, il cocktail bar bistrot nel cuore di Torino

Il barman del locale Marco Fabbri ha ideato “A night at the Opera” Atto I: una carta ispirata ad artisti intesi a 360 gradi, proprio a quei personaggi protetti da Santa Pelagia a cui è dedicata l’adiacente Chiesa e a cui il locale si ispira per il nome. Ogni mese poi, la carta si arricchirà di un cocktail preparato durante la mistery guest di quel mese: il via il 27 marzo con Vittorio Rosso de La Reserve di Torino.

“L’idea – spiega Marco Fabbri – è quella di coinvolgere i locali torinesi, in primis, per fare sistema e per creare quell’alone di mistero e novità sulla carta che abbiamo definito e che si ispira appunto ad artisti molto conosciuti come pittori, ballerini, musicisti”.

Tutti i drink di “A night at the Opera” Atto I, avranno una identità ben precisa e sono ispirati a personaggi come Bansky, Roberto Bolle, Gauguin, Takashi Murakami e Christo. Eccoli: Bansky (Opera’s Kombucha, Baldoria Vermouth, Zubrowska vodka, Acetosella), Murakami (Sochu, Umeshu, Hojicha, zenzero, Bitter umami), Bolle (Roku gin, aceto di gelsomino, osmanto, mango), Christo (Cognac, Rye whiskey, maltosio, verbena), Gauguin (Rum mix, Liquore Pandan home made, coffee vermouth, mango).

A questi si affiancheranno gli ormai iconici cocktail de L’Opera di Santa Pelagia: 1772 (anno di consacrazione della Chiesa adiacente dedicata alla Santa) su base gin e vermouth ambrato con chartreuse gialla per richiamare la liquoristica antica e chiaro riferimento al Bijou cocktail; Non sono una santa: un drink floreale e agrumato su base vodka servito in coppetta come se fosse un cocktail Martini rivisitato e realizzato con un cordiale a base di rose e scorze di bergamotto e un Dom Benedictine; Santo Americano preparato con Vermouth rosso, infuso al palo santo, Amaro Santoni e Cedratta Tassoni. Tutti i cocktail possono essere accompagnati dalle Sante Tentazioni: tapas che escono dalla cucina realizzate dallo chef Matteo Cignetti che cura anche la panificazione e la produzione di pasta fresca direttamente nella cucina del locale.

Il Cocktail Bar Bistrot L’Opera di Santa Pelagia si trova in via San Massimo 17 a Torino ed è aperto dal lunedì al sabato con orario 12:00/14:30 e 18:00/23:00. Il locale fa capo a un gruppo di imprenditori vocati all’accoglienza che nel 2015 ha aperto la Residenza dell’Opera situata sopra il Bistrot e nel 2019 ha inaugurato anche Opera 35, il Boutique Hotel con 40 camere in via della Rocca 35 a Torino. Info e prenotazioni: 339.8445525 – www.operadisantapelagia.com

Lo chef

Matteo Cignetti, classe 2003 è nato in Canavese (To) e durante gli studi alberghieri in Valle d’Aosta presso l’École Hôtelière di Châtillon realizza alcuni stage tra cui al Gardenia di Caluso (To) con Mariangela Susigan e a La Madernassa di Guarene (Cn) allora guidata da Michelangelo Mammoliti. Nel 2021 vince l’oro come Miglior Allievo Fic degli Istituti Alberghieri e nel 2022, a soli 19 anni, sale sul primo gradino del podio alla Young Chef Olympiad (Yco), competizione internazionale organizzata dall’I.I.H.M. Internationl Institute of Hotel Management e che mette a confronto oltre 50 nazioni. Finiti gli studi frequenta l’Accademia Niko Romito a Castel di Sangro (Aq), quindi dopo un percorso di lavoro al Ristorante Reale e come tutor nella formazione decide di tornare a Torino e prende in mano la cucina de L’Opera di Santa Pelagia nell’autunno 2024.

Il barman

Marco Fabbri, 27 anni, torinese, dopo gli studi si è formato presso il Caffè Stratta, per poi lavorare al Golden Palace Luxury Hotel di Torino. Dal 2020, Marco è approdato al D.One Torino, dove ha espresso la sua creatività e innovazione attraverso la creazione di nuovi cocktail e la gestione del bar. Ha partecipato a numerose competizioni, vincendo il Mix Contest Torino nel novembre 2021, il BarItalia 2021 per il miglior drink con Amaro Nonino e aggiudicandosi il premio Best Speech durante il Mix Contest Italy Tour di novembre 2024 a Torino. Inoltre, ha collaborato con Martini per il catering di bar durante eventi esclusivi di Dolce & Gabbana e ha rappresentato Varnelli al Salone del Gusto 2022. Attualmente è il Brand Ambassador per E Bon Vermouth e continua a dedicarsi con passione al mondo del bartending e dell’ospitalità.

Redazione Centrale TdG