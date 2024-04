Nizza è Barbera, edizione 2024

Grandi novità per l’edizione 2024 di Nizza è Barbera: quest’anno la manifestazione dedicata alla Barbera d’Asti docg e al Nizza docg raddoppia con quattro giorni di incontri, degustazioni e festa dal 10 al 13 maggio.

Nizza Monferrato torna a essere una grande capitale del vino: oltre 60 produttori da incontrare con 400 etichette in degustazione di Barbera d’Asti docg e Nizza docg. Ospiti i prodotti gastronomici della filiera corta «T’Amo». Anche quest’anno il Barbera Forum, al Foro Boario, apre già al sabato mattina e si entra esclusivamente per fasce orarie con tre turni giornalieri (10-13; 14-17; 17,30-20,30). Lunedì l’ingresso è riservato ai professionisti del settore dalle 15 alle 18,30. Ingresso gratuito su accredito. Prenotazione obbligatoria sul sito.

Protagoniste saranno le Donne del Nizza con una masterclass sulla visione presente e futura della denominazione Nizza docg (domenica alle 17 nell’ex chiesa Santissima Trinità).

A Palazzo Crova, sede dell’Enoteca Regionale del Nizza, degustazioni esperienziali e olfattive sulla Barbera. Pranzo e cena con banco d’assaggio dei vini dei produttori di Nizza è Barbera all’Osteria Vineria La Signora in Rosso. Notte bianca con negozi aperti e proposte gastronomiche nel centro cittadino, dove saranno allestiti i Wine Point con una selezione di etichette di Barbera d’Asti docg e Nizza docg in degustazione. In piazza Garibaldi, in piazza XX Settembre e nel centro storico l’Associazione Commercianti Nicesi «Nizza col Cuore» organizza uno street food locale in collaborazione con le Pro loco locali. Domenica in bici nelle vigne del Nizza, raduno automobilistico di Ferrari e SuperCar, mercatino del gusto nel centro storico.

Nizza è Barbera è organizzata dalla Città di Nizza Monferrato e dall’Enoteca Regionale di Nizza con il supporto di Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Associazione Produttori del Nizza e Astesana Strada del Vino. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Asti e Camera di Commercio di Asti.

LE DICHIARAZIONI

«Abbiamo esteso la manifestazione a quattro giorni – dice Simone Nosenzo, sindaco di Nizza Monferrato – il venerdì sarà una giornata più culturale e più rivolta ai giovanissimi a cui vorremmo trasmettere il messaggio che, a volte nella vita, bisogna osare con spirito imprenditoriale e un pizzico di rischio, il lunedì sarà dedicato ai ristoratori e professionisti. Siamo contenti della collaborazione che si è creata con l’Enoteca, il Consorzio, l’Associazione dei Produttori del Nizza e l’Associazione commercianti: una bella e importante sinergia che ci consente di far crescere a livello qualitativo la nostra manifestazione e di mantenere l’indotto sul nostro territorio».

«Lo avevamo promesso nell’ultima edizione e quest’anno Nizza è Barbera raddoppia – annuncia Mauro Damerio, presidente dell’Enoteca regionale del Nizza – Iniziamo venerdì con la proiezione di un docufilm culturale sulla moto Guzzi, una storia che ricorda molto la scommessa di chiamare il nostro vino Nizza docg: rischiare su un’idea in cui nessuno credeva. Ringrazio i commercianti che sono una grande risorsa per la nostra città, danno un segnale importante. Chiudiamo il lunedì con una giornata riservata agli operatori di settore: ci sono già una ottantina di iscritti. Abbiamo voluto sperimentare questa opportunità per chi nel weekend lavora e vuole assaggiare con calma. Da sempre, Nizza è Barbera è una manifestazione pop, pensata anche per i giovani consumatori: il vino è cultura e divertimento insieme. Usciamo un po’ dagli schemi classici di presentazione del vino e questo negli anni ci ha permesso di parlare in modo più smart ai più giovani».

«È molto importante per ristoratori ed enoteche mandare i propri professionisti, spesso giovani, ad assaggiare e imparare su quel vino che poi andrà venduto – dichiara il presidente dell’Associazione dei Produttori del Nizza Stefano Chiarlo – Questa è un’opportunità unica per degustare tante etichette di Nizza e Barbera. L’Associazione organizza una Masterclass dedicata alle Donne del Nizza: sono contento che molte donne, enologhe e proprietarie di cantine, con la loro sensibilità, abbiano capito l’importanza del Nizza docg. È la denominazione che è cresciuta di più negli ultimi anni in etichette, investimenti e numeri: un milione di bottiglie, più 27%».

«A Nizza l’entusiasmo si percepisce, qui si guarda il mondo con il bicchiere mezzo pieno – ricorda Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato-. Il nostro Consorzio crede in queste iniziative per la crescita del territorio e appoggia questa amministrazione giovane e dinamica. C’è una bella grinta nel comunicare la Barbera e il Nizza. Dobbiamo arrivare in cinque anni a fare 3 milioni di bottiglie di Nizza docg. Il mio impegno per il prossimo anno sarà di sostenere la manifestazione con un tocco di internazionalizzazione».

«Quest’anno si è deciso di alzare molto l’asticella della qualità – annuncia il presidente dei Commercianti nicesi Alfonso Dolgetta affiancato dal vice Matteo Palumbo – Un grazie al presidente dell’Enoteca Mauro Damerio che ci stimola a fare sempre meglio. Inauguriamo il venerdì con Radio Vega. Per tre giorni sarà coinvolto il centro storico con una proposta di street food, di musica e di artisti di strada. È stato pensato un programma rivolto sia alle famiglie che ai giovani, ma anche a chi vuole approfondire la conoscenza del Nizza docg: in collaborazione con l’Enoteca Regionale e i Cugini di Torino, proporremo “Nizza Experience” in piazza XX Settembre con un approfondimento sui cru del Nizza. A fasce orarie, faremo delle degustazioni in abbinamento al cibo».

«Nizza è Barbera è l’evento che impersonifica al meglio l’evoluzione della cultura e della conoscenza del vino avvenuta nell’ultimo decennio, evoluzione che ovviamente ha avuto conseguenze importanti anche nel mondo del turismo – aggiunge Arturo Cravera, Assessore al Commercio e Turismo di Nizza Monferrato -. Il vino è un incredibile ambasciatore del territorio di provenienza e negli anni si è trasformato in un efficace e potente strumento di marketing e promozione. Oggi l’affluenza del turista “winelover” non si limita unicamente all’acquisto di prodotti locali, al gustare piatti tipici e alla degustazione di vini ma si sviluppa andando a includere le visite ai luoghi di produzione, wine tour creati appositamente che generano un indotto importantissimo per il nostro territorio. Oggi tali esperienze sono ormai d’uso comune, la quasi totalità dei turisti vi prende parte quando viaggia e “Tour di cibo, vino e vita notturna” sono le categorie di esperienza che hanno registrato la maggiore crescita di prenotazioni facendo crescere anche i giorni di permanenza sulle nostre colline. Stiamo giocando le carte giuste e anche quest’anno confidiamo che Nizza è Barbera attragga centinaia di turisti che vivano il nostro territorio e godano delle sue unicità, certi che il trend di crescita registrato negli anni passati mantenga le aspettative».

«I nostri produttori di vino hanno un ruolo fondamentale nell’economia locale – conclude Domenico Perfumo, Assessore all’Agricoltura di Nizza Monferrato – lavorano per custodire le colline patrimonio Unesco e creano opportunità economiche, promuovendo anche il turismo enogastronomico. A tutti loro va il grazie di questa amministrazione per l’impegno e l’entusiasmo con cui contribuiscono a rendere bellissima Nizza è Barbera».

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 10 MAGGIO

La festa si apre alle 20 da Piazza XX Settembre con lo street food: cibi e cucine di strada e proposte gastronomiche del territorio dei locali nicesi a cura dell’Associazione Commercianti Nicesi “Nizza col Cuore”. Wine Point di Barbera d’Asti docg e Nizza docg dei produttori che partecipano alla manifestazione.

Alle 20,30 in piazza del Comune, proiezione del docufilm “Il coraggio di andare oltre”, la storia di un incontro, di un’amicizia, di un’idea che diventa progetto: la moto Guzzi.

SABATO 11 MAGGIO

S’inizia alle 9,30 con il brindisi d’apertura al Foro Boario di piazza Garibaldi. Dalle 10 alle 20,30 sarà Barbera Forum con ingresso a turni: oltre 60 produttori presentano 400 etichette di Nizza docg e Barbera d’Asti docg. Si entra per fasce orarie: 10 – 13 / 14 – 17 / 17,30 – 20,30. Assaggi a cura delle aziende della filiera corta T’Amo con i loro prodotti enogastronomici. Costo d’ingresso al Barbera Forum: 25 euro.

Dalle 12 apertura dei Wine Point nel centro storico, banchi assaggio di Barbera d’Asti docg e Nizza docg dei produttori che partecipano alla manifestazione. Pranzo e cena con lo street food: cibi e cucine di strada e proposte gastronomiche del territorio dei locali nicesi a cura dell’Associazione Commercianti Nicesi “Nizza col Cuore”.

Dalle 12 e dalle 20 pranzo e cena al ristorante vineria La Signora in Rosso con banco assaggio di Barbera d’Asti: si potranno degustare le etichette presenti al Barbera Forum in abbinamento ai piatti proposti dalla vineria. Prenotazione necessaria – posti limitati: 0141 793350 – 329 7137204.

Alle 17,30 “I Profumi della Barbera” al Palazzo del Gusto: attraverso un percorso di degustazione sensoriale a carattere olfattivo si andranno ad analizzare gli olfattori del vino tipici della Barbera. Con la guida di un sommelier Ais, attraverso l’utilizzo del wine sensory kit Sinergo, l’ospite viene invitato a conoscere e riconoscere gli aromi e i gusti del vino Barbera d’Asti docg e Nizza docg. Potrà inoltre degustare il vino ponendo attenzione all’olfatto di ritorno. Al termine dell’esperienza si propongono piccoli assaggi di cibo in abbinamento. Costo 25 euro. Sconto 5 euro in loco, per: studenti Ais, Fisar, Onav, Agraria, Enologica e per chi ha partecipato al Barbera Forum (mostrando mail prenotazione). A cura di R.Events e di Sommelier Ais. Info: 380 5220809 – mail: informa.revents@gmail.com

Dalle 19 nelle vie e piazze del centro storico di Nizza, Notte Bianca con gastronomia, musica e negozi aperti.

DOMENICA 12 MAGGIO

Dalle 10 alle 20,30 prosegue il Barbera Forum nel Foro Boario con ingresso a turni: si entra per fasce orarie: 10 -13 |14 -17 | 17,30 – 20,30.

Partenza da piazza Garibaldi di “In bici nelle vigne del Nizza”, tour guidato in bicicletta alla scoperta dei cru del Nizza docg a cura dell’Associazione Produttori del Nizza, in collaborazione con Mon Bike Tour ed Experience 4U. Sono tre i tour: 10-12,30, 13-15,30 e 16-18,30. Info e prenotazioni: 379 2276959, info@experience4u.it. Costo: 10 euro solo escursione + 25 euro affitto e-bike.

Dalle 11 prosegue il WinePoint. Dalle 10 Mercatino del Gusto nel centro storico. Alle 10,30 la Barbera d’Asti incontra le Ferrari e le SuperCar, raduno automobilistico a cura del Red Passion Owner’s di Torino.

Si pranza e si cena alla Vineria La Signora in Rosso con il banco assaggio della Barbera. Prenotazione necessaria – posti limitati: 0141 793350 – 329 7137204. Dalle 11 alle 20 pranzo e cena anche nel centro storico e in piazza XX Settembre con street food a cura dell’Associazione Commercianti Nicesi “Nizza col Cuore”.

Alle 17 nell’ex chiesa Santissima Trinità, masterclass sulla visione presente e futura della denominazione Nizza docg da parte delle Donne del Nizza, a cura dell’Associazione Produttori del Nizza, con l’intervento del presidente Stefano Chiarlo e delle produttrici. Prenotazione necessaria – euro 25 – posti limitati. Orario: dalle 17 alle 19. Info: 320.1414335 mail. info@enotecanizza.it.

LUNEDÌ 13 MAGGIO

Dalle 15 alle 18,30, Barbera Forum riservata agli operatori del settore. Merenda sinoira conclusiva della manifestazione con i prodotti delle aziende della filiera corta T’Amo. Ingresso gratuito su accredito. Le prenotazioni online chiudono alle ore 20 del giorno precedente.

Altre info: www.nizzaebarbera.wine

Redazione Centrale TdG