Natale nel Borgo di Tussio 2025: tornano i mercatini tra cibo, food e musica  

Due giorni di festa in cui il piccolo paese di Tussio diventerà il regno del Natale: tornano i mercatini  sabato 29 novembre e domenica 30 novembre, per l’evento “Natale nel Borgo di Tussio”

Stand con palline di Natale colorate, luci, oggetti d’artigianato, decorazioni di ogni genere, prelibatezze locali, musica  e tante sorprese per grandi e piccini. Tussio – piccola frazione nel Comune di Prata d’Ansidonia – è pronto a vestirsi di Natale per l’appuntamento il 29 e il 30 novembre 2025.

Strade e piazzette si animeranno di luci, suoni, giochi e in ogni cantina si potranno scoprire strenne artigianali ed antichi mestieri. Tepore e ristoro sono come sempre assicurati nei tradizionali stand gastronomici che ospiteranno i prodotti tipici del territorio come tartufo, ceci, zafferano aquilano.

L’associazione Il Borgo di Tussio presenta l’evento caro ai residenti e a quanti, da fuori, arrivano per vivere momenti spensierati, nell’atmosfera magica che il piccolo centro aquilano riesce a regalare, tra l’incanto e l’attesa delle festività natalizie. “Natale nel borgo di Tussio ”offrirà due giornate a tema, in cui non mancheranno mercatini, arti, presepi, musica,  zampognari, food truck e, ovviamente, animazione per bambini. Con la presenza di…Babbo Natale!

Redazione Centrale TdG

