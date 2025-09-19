MTV Umbria presenta Cantine Aperte in Vendemmia 2025

L’uva chiama a raccolta: in Umbria torna Cantine Aperte in Vendemmia 2025, la proposta di 12 cantine del territorio attraverso degustazioni guidate, pranzi e barbecue all’aperto, vendemmie didattiche per i più piccoli e feste tra musica e dj set

Mani che si intrecciano tra i filari, cestini e cassette che si riempiono di grappoli lucenti: è la vendemmia vissuta in prima persona con il Movimento Turismo del Vino Umbria, che rinnova l’appuntamento di inizio autunno con Cantine Aperte in Vendemmia, in programma nei due weekend del 20-21 e 27-28 settembre 2025.

Saranno 12 le cantine umbre ad accogliere appassionati, turisti e famiglie con un ricco calendario di attività che spazia dalle degustazioni guidate alle cene in vigna, dalle vendemmie didattiche dedicate ai bambini ai pranzi conviviali, fino a momenti di festa con musica e intrattenimento.

“Cantine Aperte in Vendemmia è uno degli eventi più autentici e partecipati del nostro calendario – commenta Giovanni Dubini, presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria – consente a chi partecipa non solo di degustare i vini, ma di vivere da vicino l’esperienza della raccolta e il lavoro in cantina, mettendo in relazione produttori e visitatori in un momento dell’anno che rappresenta l’essenza stessa della viticoltura”.

Accanto a Cantine Aperte in Vendemmia, il Movimento Turismo del Vino Umbria (informazioni ulteriori su www.mtvumbria.it) lancia anche una nuova iniziativa che unisce la scoperta del territorio alla passione per il vino: Umbria Wine Trekking – Prima Edizione, in programma domenica 12 ottobre in collaborazione con Assoguide. Un’esperienza che permetterà di camminare tra vigneti e colline, accompagnati da guide esperte, con tappe in alcune delle cantine più rappresentative dell’Umbria. I percorsi toccheranno Montefalco (Scacciadiavoli e Perticaia), Bevagna (Agricola Mevante), Assisi (Azienda Agricola Meazzi), Torgiano (Lungarotti), Perugia (Chiesa del Carmine), Marsciano (Cantina La Spina), Gubbio (Cantina Semonte), Orvieto (Palazzone e Cantine Neri) e Amelia (Cantina Zanchi). Un’occasione unica per vivere la natura a passo lento, degustare i vini in abbinamento e conoscere da vicino i luoghi in cui nascono.

Elenco completo di Cantine Aperte in Vendemmia MTV Umbria: clicca qui

Movimento Turismo del Vino dell’Umbria

Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria (www.mtvumbria.it) è una delle derivazioni regionali del Movimento Turismo del Vino, associazione no profit che racchiude oltre 1.000 delle migliori aziende vitivinicole e distillerie italiane. Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, nato nel 1993, ha l’obiettivo di accrescere il settore enoturistico regionale attraverso spirito di innovazione e qualità dell’accoglienza, secondo uno stile di vita che tende a porre l’ospite al centro dell’attenzione. Valorizza le realtà aziendali associate e le loro produzioni, si fa garante della salvaguardia dell’ambiente e si impegna nella sensibilizzazione al bere consapevole, con numerose iniziative rivolte soprattutto ai giovani. Accoglienza innovativa e di qualità, salvaguardia dell’ambiente e sensibilizzazione verso il bere consapevolmente: la filosofia del Movimento, oggi presieduto da Giovanni Dubini, è compresa e condivisa dalle oltre 60 aziende socie, che agiscono di concerto alla promozione degli eventi e delle iniziative indette dall’Associazione nazionale.

Redazione Centrale TdG