Movimento Turismo del Vino Umbria: Cantine Aperte 2026

Redazione Centrale TdG –

Un weekend nel cuore verde d’Italia con tante proposte di enoturismo, degustazioni, pranzi e cene “con il vignaiolo”, laboratori per bambini e dj set sabato e domenica 30 e 31 maggio

Degustazioni, visite guidate, appuntamenti gastronomici, pic-nic in vigna, cene con il vignaiolo, tour in e-bike alla scoperta delle colline umbre e iniziative rivolte anche alle famiglie, costruendo un programma diffuso su tutto il territorio regionale: con la partecipazione di più di 40 cantine socie, sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 è ancora una volta il momento dell’appuntamento enoturistico più atteso dell’anno, Cantine Aperte, organizzato dal Movimento Turismo del Vino Umbria, quest’anno giunto alla sua 34° edizione.

Ancora una volta le cantine umbre apriranno le loro porte agli enoturisti, con un programma unico e diversificato, pensato per valorizzare non solo il vino ma anche i prodotti tipici umbri. Il calendario si sviluppa infatti da Montefalco a Torgiano, da Orvieto al territorio perugino fino all’area di Assisi e Bevagna, Umbertide e Lago Trasimeno, restituendo un quadro rappresentativo delle realtà vitivinicole umbre e delle diverse modalità di accoglienza delle aziende.

“Cantine Aperte è un momento centrale per il Movimento Turismo del Vino Umbria perché consente alle aziende di aprirsi al pubblico e raccontare il proprio lavoro in modo diretto e trasparente – sottolinea Giovanni Dubini, Presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria – Anche quest’anno l’adesione delle cantine è ampia e testimonia la volontà condivisa di investire sull’accoglienza e sulla relazione con il consumatore. La collaborazione con Screen Italia rafforza inoltre il messaggio legato al consumo consapevole, mettendo a disposizione strumenti per sensibilizzare i visitatori a un approccio responsabile al consumo di vino, come parte integrante del modo in cui promuoviamo il vino”.

Testimonianza di questa attenzione alla responsabilità sociale e alla sensibilizzazione su temi importanti è la rinnovata collaborazione di Cantine Aperte con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, Charity Partner della manifestazione. Con ciascun kit degustazione i visitatori doneranno 6 euro ad AIRC sostenendo in tal modo la ricerca scientifica contro il cancro. Il kit comprende una degustazione, un calice e una tasca porta calice, utilizzabili durante l’intera giornata nelle cantine aderenti.

“Voglio ringraziare il Presidente Dubini e tutto il Movimento Turismo del Vino Umbria per il costante sostegno che ci ha permesso di raccogliere, negli anni, oltre 372.000 euro. Fondi che hanno contribuito al finanziamento di progetti di ricerca innovativi – spiega Laura Radi, Presidente del Comitato Umbria Fondazione AIRC -. Anche quest’anno saremo presenti nelle cantine aderenti con materiali specifici per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione primaria”.

Le prenotazioni per partecipare alle degustazioni si effettuano direttamente nelle cantine socie del Movimento Turismo del Vino Umbria. Per maggiori informazioni sull’evento e sui programmi delle cantine, è possibile anche consultare il sito ufficiale all’indirizzo mtvumbria.it/cantine-aperte-2026.

Le Cantine Aperte sono solo quelle del Movimento Turismo del Vino, che per disciplinare garantiscono qualità dell’ospitalità in cantina, dell’educazione al bere consapevole e della sicurezza. Pertanto, si invitano i wine lovers a partecipare all’evento nelle sole cantine socie MTV Umbria riportate in elenco.

Per questa edizione di Cantine Aperte il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria è supportato da Screen Italia e BCC di Spello e del Velino.

I programmi dettagliati delle Cantine Aperte dell’Umbria sono disponibili sul sito www.mtvumbria.it e sui social del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria.