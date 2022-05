“Montagna di gusto”, rassegna enogastronomica della Valseriana

L’enogastronomia come porta per il turismo di qualità. Dal 6 maggio al 17 giugno il Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone e PromoSerio presentano sette appuntamenti enogastronomici in altrettanti ristoranti del territorio alla scoperta dei sapori, del gusto, della tradizione culinaria della Valseriana

L’appuntamento è fissato dal 6 maggio e il menu non lascia indifferenti sia fini buongustai che semplici appassionati delle tradizioni culinarie: in Valseriana arriva la prima edizione di ‘Montagna di gusto’, la rassegna enogastronomica che fino al 17 giugno mette in scena i prodotti e piatti tipici di questo territorio per promuovere, attraverso il gusto e l’enogastronomia, il turismo di qualità.

Ideata e organizzata dal Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone in collaborazione con PromoSerio, Montagna di gusto rientra nel progetto più ampio di riscoperta della tradizione culinaria della ValSeriana, quale tassello fondamentale di un turismo di qualità: scarpinocc, Polenta e Picasö (fonduta di taleggio, polenta e acciughe), Gnoc in cola (gnocchi al cucchiaio conditi con patate, burro, salvia e pancetta) o al paruc (spinacio selvatico), salumi della bergamasca, Foiade di grano saraceno, Costolette di cinghiale al ginepro alcune delle prelibatezze proposte nei menu dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa.

Sette gli appuntamenti previsti – ogni venerdì sera – che vanno a scandire le tappe di un’inedita stagione enogastronomica della nuova destinazione turistico-ricettiva della ValSeriana, primo e gustoso passo di un percorso strutturato in incontri formativi tra ristoratori, scuola alberghiera e altre associazioni. Filo conduttore e protagonista dell’intera kermesse il cibo nella sua accezione più ampia, in un percorso di avvicinamento al territorio attraverso la tradizione culinaria locale, i sapori e la gastronomia.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione dei ristoratori a questa iniziativa, la prima di un percorso che coinvolgerà anche la scuola alberghiera in quello che vuole essere una ricerca e riscoperta dei sapori e dei piatti del territorio. L’obiettivo è far conoscere e appassionare le persone ad una cucina tipica che possa essere motivo di vanto e di attrazione anche per i turisti. Il valore del mangiar bene con la ricchezza dei prodotti del nostro territorio per promuovere anche la filiera corta e sinergie sempre più forti tra produttori, ristoratori e commercianti“, annuncia con soddisfazione Michele Lazzaretti, Presidente del Distretto del Commercio Alta Valle Seriana Clusone.

I menu prevedono antipasto, primo, secondo, formaggi, dolci e bevande, tutto di produzione locale e di stagione. Ogni chef ha abbinato alla sua proposta il vino più adatto, selezionato tra le migliori cantine della bergamasca.

Tutte le serate iniziano alle ore 20:00.

Prenotazione obbligatoria due giorni prima della serata contattando direttamente il ristorante.

Ecco la mappa degli appuntamenti:

Venerdì 6 maggio – Ristorante Antica Locanda, Clusone

Venerdì 13 maggio – Ristorante Blum In, Rovetta

Venerdì 20 maggio – Hotel Ambra, Clusone

Venerdì 27 maggio – Ristorante Pizzeria Il Moro, Parre

Venerdì 3 giugno – Albergo Ristorante Betulla, Onore

Venerdì 10 giugno – Ristorante Pizzeria La Baitella, Songavazzo

Venerdì 17 giugno – Hotel Garden, Fino del Monte

Per informazioni: https://www.valseriana.eu/eventi/rassegna-enogastronomica-montagna-di-gusto/

Redazione Centrale TdG