Mix Contest Italy Tour 2024/25: A Torino si Decidono le Tendenze del Cocktail Bar Italiano – Finale 31 Marzo

Dopo 9 tappe e centinaia di cocktail, la sfida per il titolo di Miglior Bartender d’Italia creata da MT Magazine, terminerà il 31 marzo alle OGR di Torino.

Sarà l’evento clou dell’anno nel mondo della mixology!

Il Mix Contest Italy Tour 2024 culmina nella sua Super Finale Nazionale Lunedì 31 Marzo presso le prestigiose OGR di Torino. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei cocktail e della nightlife.

Un appuntamento “post lavoro” a partire dalle 19 e 30, per andare a provare un drink preparato dai migliori Cocktail Bar di tutta Italia!

Come funziona?

8 Cocktail Bar da tutta Italia preparano 2 cocktail a testa da accompagnare ad un’ottima proposta di cibo e con tanta musica.

CHI SONO I PARTECIPANTI?

Nove tappe, nove vincitori, ma un solo campione: il Mix Contest Italy Tour è giunto a l’attesissima finalissima! Dopo aver infiammato le notti di Palermo, Catania, Bologna, Roma, Milano, Torino, Verona e Genova, con oltre 200 cocktail bar in competizione, il tour si prepara a incoronare il Miglior Bartender d’Italia by MT Magazine.

Lunedì 31 marzo, 18 super-finalisti si sfideranno a colpi di shaker e creatività per conquistare l’ambito titolo. La tensione è palpabile, l’emozione è alle stelle: alla fine, ne rimarrà soltanto uno.

Ecco i finalisti:

Catania: Boats Ortigia con Fabio Iemmulo

Palermo: Terra Natural spirt con Barbara Hanna

Bologna: Jiani’s bistrot con Sara Rubiu e Gianni Xie

Roma: Club Derriere con Raffaele Tafuto

Milano: Ultra con Lorenzo Mazzilli

Torino: Smile tree con Marta Bracca e Alex La Rocca

Verona: Danieli con Marco Bedin e Daniele Salviato

Genova con Blue Lounge dell’Hotel Melia con Gabriele Fantino e Mattia Badino

I NUMERI DI MIX CONTEST ITALY TOUR

Giunti al culmine di un viaggio straordinario è il momento di tracciare un bilancio. In queste occasioni, si parla di numeri, si forniscono statistiche, si anticipano progetti futuri e novità. E si può affermare con orgoglio che è stato un successo clamoroso.

Le presenze hanno superato ogni aspettativa, la qualità dei concorrenti in gara, dei prodotti utilizzati e dei cocktail presentati è stata eccezionale. Le giurie tecniche, composte da esperti e giornalisti del settore, hanno espresso unanime entusiasmo.

Ora, gli shaker sono pronti a dare spazio alla fantasia dei Cocktail Bar e alla passione per l’arte della miscelazione.

Questi sono gli ingredienti fondamentali del Mix Contest Italy Tour: la magia della mixology.

Mix Contest è molto più di una semplice competizione tra bartender; è un evento coinvolgente che celebra l’arte della miscelazione, un’arte che unisce gli elementi e li trasforma in qualcosa di nuovo e sorprendente: un cocktail.

Dalle classiche “battle” abbiamo ripreso gli elementi essenziali: una giuria tecnica qualificata, professionisti di talento in gara, prodotti di alta qualità da miscelare e una classifica finale.

Ma qui entra in gioco l’innovazione, la contaminazione che rende unico il Mix Contest.

La competizione è il cuore pulsante dell’evento, ma è aperta al pubblico, che non solo può assistere alle performance dei bartender e interagire con loro, ma anche esprimere la propria preferenza attraverso il voto popolare.

In ogni tappa del Mix Contest Italy Tour, infatti, sono stati incoronati due vincitori: uno scelto dalla giuria tecnica e uno dal pubblico. Perché la miscelazione è arte, è vero, ma è un’arte che deve essere condivisa, apprezzata e vissuta da tutti, non solo dagli esperti, ma anche e soprattutto da chi ne è semplicemente appassionato.

La finalissima del Mix Contest Italy Tour si preannuncia come un vero e proprio spettacolo di abilità, creatività e gusto. I bartender dovranno dimostrare il loro talento realizzando cocktail originali e sorprendenti, utilizzando ingredienti di alta qualità e tecniche di mixology all’avanguardia.

Un evento imperdibile per gli amanti dei cocktail, per i professionisti del settore e per tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo affascinante della mixology.

LA LOCATION

Le Officine Grandi Riparazioni (OGR) a Torino rappresentano un simbolo di trasformazione urbana e culturale. Originariamente costruite come fabbriche ferroviarie nel XIX secolo, le OGR hanno subito una rinascita come centro multidisciplinare per l’arte contemporanea, la cultura e l’innovazione.

Situate nel cuore della città presso lo Snodo di Torino, queste strutture storiche sono ora luoghi vitali per mostre d’arte, eventi culturali, spettacoli teatrali e iniziative innovative.

Grazie alla loro architettura industriale restaurata e alla programmazione dinamica, le OGR incarnano la fusione tra passato e presente, contribuendo alla rinascita della città e alla sua reputazione come centro culturale internazionale.

FORMULE

L’ingresso all’evento è libero ma con accredito obbligatorio.

In loco sarà possibile acquistare la tessera che darà la possibilità di bere 5 drink esclusivi

Per acquistare il biglietto con l’esclusiva promozione online: https://bit.ly/41s1SGA

Finale Nazionale Mix Contest Italy Tour 2024:

Dove: OGR Torino

OGR Torino Quando: Lunedì 31 marzo, dalle ore 19:30

Lunedì 31 marzo, dalle ore 19:30 Cosa: La sfida finale tra gli 8 migliori cocktail bar d’Italia per incoronare il campione nazionale.

Redazione Centrale TdG