Merano WineFestival riscalda i motori: al via le anteprime della 32^ edizione, in programma dal 3 al 7 novembre 2023

Esclusivo, elegante, elitario. Merano WineFestival si prepara ad accogliere wine & food lovers e operatori del settore con uno stile sempre più glamour e prestigioso. Due le anteprime che anticipano la rassegna meranese: il 23 e 24 settembre all’Ippodromo Gran Premio di Merano 2023, il 20 ottobre a Lagundo. Nuovo look per il sito web: aperta la vendita dei biglietti e gli accrediti stampa.

Inizia il conto alla rovescia per la 32^ edizione di Merano WineFestival, in programma dal 3 al 7 novembre 2023 con un format tradizionale e uno stile sempre più esclusivo e internazionale. Nell’attesa, le due anteprime, all’Ippodromo di Merano durante il Gran Premio Alto Adige il 23 e 24 settembre, e a Lagundo il 20 ottobre, porteranno in scena alcune eccellenze selezionate da The WineHunter e sveleranno i punti salienti che contraddistinguono la rassegna meranese. Dal sito web meranowinefestival.com, recentemente rinnovato con un nuovo look, è possibile acquistare i biglietti nonché richiedere l’accredito stampa.

LE ANTEPRIME DI MERANO WINEFESTIVAL

Due le location che ospiteranno le anteprime di Merano WineFestival, occasioni per conoscere da vicino una delle manifestazioni più attese del panorama enogastronomico italiano e internazionale. La prima è in previsione il 23 e 24 settembre all’84° Gran Premio Merano Alto Adige, la corsa d’ostacoli più importante d’Europa nel celebre Ippodromo meranese. Una due giornate all’insegna di eleganza e mondanità in cui alcuni prodotti selezionati dalle commissioni di assaggio The WineHunter, guidate da Helmuth Köcher, svelano un primo assaggio del grande evento di inizio novembre. La seconda, a Lagundo presso la Casa della Cultura Peter Thalguter, il 20 ottobre permette di scoprire una speciale selezione di 250 etichette premiate The WineHunter Award in abbinamento ai sapori tipici dell’Alto Adige.

NUOVA VESTE PER IL SITO WEB – ACCREDITI E TICKETS ONLINE

In sintonia con l’immagine esclusiva e internazionale che Merano WineFestival afferma più che mai in questa nuova edizione 2023, il sito web della rassegna meranese cambia aspetto e propone ai suoi visitatori una navigazione ispirata al format dell’evento. L’home page richiama il cuore pulsante della rassegna meranese, la celebre sala Kurshaal del Kurhaus, edificio che ospita la wine exhibition. Da qui la navigazione può proseguire nelle sezioni Wine e Culinaria, dove consultare facilmente informazioni relative agli espositori e al programma dell’evento e dove sarà inoltre possibile richiedere l’accredito anche alle iniziative in programma, come masterclass, showcooking o talk. Aperta la vendita dei tickets online, nonché la procedura di accredito per la stampa, operatori del settore e partner.

GLI HIGHLIGHTS DELLA 32^ EDIZIONE

Merano WineFestival 2023 ritorna con un format classico, sviluppando il filo conduttore dell’eccellenza in ogni sua sfumatura: il venerdì è dedicato a bio & dynamica con ampio focus su vini biologici, biodinamici, organici e orange; da sabato a lunedì le eccellenze The WineHunter sono protagoniste del Kurhaus; il martedì è targato Catwalk Champagne; mentre alla Gourmet Arena ritornano i migliori prodotti Food – Spirits – Beer insieme agli showcooking, e un rinnovato spazio anche per le aree dedicate a Campania e Abruzzo. Nuovi highlights nelle eleganti sale del Kurhaus: International, lo spazio dedicato ai prodotti internazionali. Il summit sulla sostenibilità “Breath and cry of the Earth” mette in evidenza e in discussione problematiche e soluzioni legate ai cambiamenti climatici. Numerosi gli ospiti, anche internazionali, coinvolti nell’intero programma: esperti del settore green, personalità rilevanti del mondo vino, chef stellati, istituzioni, vip e artisti che diventano ambasciatori di qualità e testimonial della rassegna.

Paolo Alciati