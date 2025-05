3.a edizione di un esperienza golosa per tutti i gusti e…tutte le età

Dalle favole alle commedie, passioni culinarie incluse, di un Maestro del teatro italiano, passando per le pagine di uno degli scrittori più letti e televisivamente più amati degli ultimi decenni.

In linea con l’intuizione che, tre anni fa suggerì la prima edizione “Letture da…gustare” , divertissement gastronomico – letterario ideato e curato da Federica De Luca, giornalista di turismo e autrice di numerose guide. Un appuntamento che anche quest’anno accompagna il Salone Off, e anche oltre, offrendo momenti di svago e di convivialità ispirati agli anniversari di autori o alle tematiche del Salone. Piccole tentazioni che ripropongono ricette di cui gli stessi scrittori erano ghiotti o che hanno connotato le loro opere, “condite” da letture e curiosità che ambiscono ad avvicinare alla lettura un pubblico di tutte le età.

Letture da…gustare 2025 celebra gli anniversari di Eduardo De Filippo, Andrea Camilleri, Hans Christian Andersen, scrittore e poeta olandese, autore di fiabe celebri, di cui ricorrono quest’anno i 220 anni dalla nascita e 150 anni dalla morte, e rende omaggio ai Paesi Bassi – Paese ospite di SalTò 25. Un puzzle golose ricomposto dopo attente ricerche e in alcuni casi, fra aneddoti e citazioni, attingendo ai volumi della collana “Leggere è un gusto!” de Il Leone Verde Edizioni, e della Guido Tommasi Editore.

Sei gli incontri in programma per la XXI edizione del Salone Off, in locali di diversa tipologia- fra cui alcune new entry – in programma dal 9 al 31 maggio. Dal locale di tendenza a due passi dal Lingotto , a due Case di Quartiere che sono un punto di riferimento delle rispettive circoscrizioni cittadine, fino a una birreria che ha colto l’occasione per una nuova sfida creativa . Tutti uniti dalla volontà di proporre qualcosa di nuovo alla clientela, consolidata e non, incuriosita da una proposta gastronomica trasversale dedicata ad uno degli appuntamenti culturali più importanti d’Italia

Ad aprire e chiudere la rassegna, la Birreria il Terzo Tempo che dal 9 al 31 maggio proporrà in carta il suo “Olandese” un hamburger studiato ad hoc dalla chef Sara Rossotti per plasmare sapori piemontesi e dei Paesi Bassi. Il tutto accompagnato da birre belghe selezionate. Indirizzo via Balme, 9 Torino – Tel 375 629 6720

Omaggio all'Olanda, il 10 maggio (ore 11) al Bistrot Acqua Alta dei Bagni pubblici di via Agliè , Brunch Olandese, con un brunch tutto da comporre che contempla Poffertjes ( Mini pancakes con zucchero velo e sciroppo di acero), Bitterballen (Polpette fritte di manzo, accompagnate con mostarda), Stamppot (Salsiccia con purea di patate e cavolo in aceto), Boterkoek (Torta al burro con panna montata), macedonia di Frutta di Informazioni e prenotazioni: Bagnipubblici@coopliberitutti.it – 011 553 3938

Martedì 13 maggio (Ore 19.30) Otium Rooftop, locale al 4° piano di Green Pea (Via Ermanno Fenoglietti, 20), propone "Il Gusto delle parole", omaggio non convenzionale a Andrea Camilleri, maestro di parole, di misteri e di Sicilia. Una cena bendata che si pone come un'esperienza sensoriale che sarà accompagnata da citazioni tratte dai romanzi del commissario Montalbano e da racconti legati alla vita e alla cucina dello scrittore,

Fenoglietti, 20), propone “Il Gusto delle parole”, omaggio non convenzionale a Andrea Camilleri, maestro di parole, di misteri e di Sicilia. Una cena bendata che si pone come un’esperienza sensoriale che sarà accompagnata da citazioni tratte dai romanzi del commissario Montalbano e da racconti legati alla vita e alla cucina dello scrittore,

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione a info@otiumrooftop.it – 011 6640111

Camilleri e il suo Montalbano, sono la chiave di lettura della serata del 15 maggio (ore 20) alla Locanda del Parco (Via Modesto Panetti 1) . Il menu fisso prevede ipiatti tratti dal volume “I segreti della tavola di Montalbano. Le ricette di Andrea Camilleri.” di Stefania Campo, edito da Il Leone Verde, che sarà proposto dal 9 a 20 maggio prezzo scontato. La serata sarà accompagnata da letture di estratti del libro a cura del gruppo Gruppo Donne di Mirafiori . Menu e dettagli disponibili sulla pagina della Casa di Quartiere di Mirafiori sud.

Informazioni e prenotazioni ( necessaria): Cell 345 6878874; locanda@cooperativamirafiori.com

La passione per la cucina di Eduardo de Filippo rivive in occasione della cena di sabato 17 maggio

(ore 20.30) alla Casa del quartiere di Barriera di Milano – Bagni pubblici di via Agliè (Via Agliè 9). In tavola, i piatti della sua tradizione familiare – pomodori in carrozza; pasta al ragù o spaghetti ai pomodori bruciati, torta caprese al caffè – e spesso portati dal grande commediografo sulla scena delle sue più grandi commedie, raccolti nel volume di Guido Tommasi Editore da poco ristampato.

Informazioni e prenotazioni : 011 553 3938; karibu.bistro@gmail.com ;

In chiusura, Domenica 18 maggio, dalle 16:00 alle 18:00 il Bar Bello, al 3° piano presso Green Pea (Via Ermanno Fenoglietti, 20) organizza La Merenda delle fiabe: tra cibo e fantasia. Un evento speciale dedicato ai più piccoli, ispirato alle storie intramontabili di Hans Christian Andersen, per introdurre i piccoli ai classici della letteratura. Informazioni e prenotazioni (necessarie) : info@otiumrooftop.it – 011 6640111

Per informazioni generali sull’evento : Federica De Luca – fededelu@gmail.com

DETTAGLI E MENU DI APERITIVI, CENE E DIVERTISSEMENT LETTERARI

Data dal 09 al 31 maggio – Ore 18.30 – 24

Birreria Terzo Tempo – via Balme, 9 Torino – Tel 375 629 6720

Omaggio ai Paesi Bassi – All’interno del palinsesto “Letture da…gustare”, a cura di Federica de Luca

In onore del Paese ospite del Salone del Libro 2025, un mix di sapori che fondono la tradizione piemontese a quella di Olanda e Belgio. Protagonisti delle serate in programma, l’Olandese, un hamburger pensato ad hoc per questo appuntamento, racchiuso fra due fette di pane, Gouda stagionato dop e una speciale salsa a base del midollo di vitello, birra scura e cioccolato, e impreziosito da bacon croccante. E il dolce, che esalta marcatamente il cioccolato fondente belga unito alla fragranza del cheese cake a base di Cioccolato Fondente Belga e Lotus. Compagne ideale dell’Olandese, le birre: la

Grimbergen Blanche, dal colore opalescente e dalla piacevole schiuma bianca, con note agrumate e di spezie, chiodi di garofano, coriandolo e bergamotto, nel pieno rispetto dello stile belga delle birre bionde; o in alternativa, la Grimbergen Double Ambrée, color mogano e ad alta fermentazione, e una schiuma tendente alle tonalità avorio, che miscela di malti a diversa tostatura.

*****

Sabato 10 maggio – Ore 11.00

Casa del quartiere di Barriera di Milano – Bagni pubblici di via Agliè Via Agliè 9 Torino

Brunch Olandese dedicato al Paese Ospite SalTo 2025

In collaborazione con Bistrò Acqua Alta

Poffertjes (€4) Mini pancakes con zucchero velo e sciroppo di acero

Bitterballen (€6) Polpette fritte di manzo, accompagnate con mostarda

Stamppot (€5) Salsiccia con purea di patate e cavolo in aceto

Boterkoek (€4) Torta al burro con panna montata

Macedonia (€3) Frutta di stagione

All’interno del palinsesto “Letture da…gustare”, a cura della giornalista Federica De Luca

Informazioni Bagnipubblici@coopliberitutti.it – 011 553 3938

******

Martedì 13 maggio – Ore 19.30

Otium Rooftop – 4° piano di Green Pea – Via Ermanno Fenoglietti, 20, Torino

Cena bendata nella Sicilia di Camilleri “Il gusto delle parole”

In occasione del Salone Off, una cena bendata ispirata alla Sicilia e ai libri di Andrea Camilleri. Un omaggio sensoriale allo scrittore che, pur senza vista, ci ha fatto vedere mondi interi. Sapori siciliani, letture, profumi e suoni guideranno i commensali in un viaggio al buio tra gusto e memoria. Benvenuto analcolico alle 20:00, cena alle 20:30. Un’esperienza unica per assaporare Camilleri con tutti i sensi.

La quota di partecipazione include:

Benvenuto analcolico

Cena bendata (3 tapas, 1 primo, 1 dolce)

Tre calici di vino in abbinamento

All’interno del palinsesto “Letture da…gustare”, a cura della giornalista Federica De Luca

Per informazioni: info@otiumrooftop.it – 0116640111 – https://otiumrooftop.it

Accredito all’evento: https://otiumrooftop.it/prodotto/letturecamilleri/

******

Giovedì 15 maggio – ore 20

Locanda nel Parco – Via Modesto Panetti 1 Torino

I segreti della tavola di Montalbano. Omaggio a Camilleri.

A cura di: Cooperativa Sociale Mirafiori

In collaborazione con: Mirafood, Comunità Slow Food e il gruppo Donne di Mirafiori

All’interno del palinsesto “Letture da…gustare”, a cura della giornalista Federica De Luca

La proposta gastronomica della serata omaggia con un piatto dedicato in linea con la proposta culinaria della Locanda nel Parco le ricette raccolte nel volume “I segreti della tavola di Montalbano. Le ricette di Andrea Camilleri.” di Stefania Campo, edito da Il Leone Verde, acquistabile presso la Locanda nel Parco nei giorni del Salone OFF dal 9 al 20 maggio 2025 a prezzo scontato.

La lettura ad alta voce di estratti del libro a cura del Gruppo Donne di Mirafiori accompagnerà la cena.

Menù fisso, dettagli e costi consultabili sulla pagina della Casa di Quartiere di Mirafiori sud.

Su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 345 6878874; locanda@cooperativamirafiori.com

******

Sabato 17 maggio – Ore 20.30

Casa del quartiere di Barriera di Milano – Bagni pubblici di via Agliè- il bistrot di Karibu Via Agliè 9 Torino

A cena con Eduardo De Filippo

In collaborazione con il Bistrò Acqua Alta, Rosita Panetta, Michelangelo Di Cerbo e Guido Tommasi Editore

All’interno del palinsesto “Letture da…gustare”, a cura di Federica de Luca

Durante la serata letture e menu a tema e musica. La cena prevede: Pomodori in carrozza, Pasta al ragù o Spaghetti ai pomodori bruciati; Torta caprese al caffè.

Per informazioni: Bagnipubblici@coopliberitutti.it – 011 553 3938

******

Domenica 18 maggio – dalle 16:00 alle 18:00

Bar Bello. – 3° piano presso Green Pea – Via Ermanno Fenoglietti, 20, Torino

A merenda con Andersen

All’interno del palinsesto “Letture da…gustare”, a cura della giornalista Federica De Luca

In un angolo incantato del pomeriggio, tra profumi di biscotti e risate leggere, si apre un mondo fatto di favole, sogni e dolci merende. È un evento speciale dedicato ai più piccoli, 4-10 anni), ispirato alla storia intramontabile de “Il brutto anatroccolo” di Hans Christian Andersen, per introdurre i piccoli ai classici della letteratura.

Quota di partecipazione comprensiva di:

Lettura animata

Merenda a buffet

Posti limitati, necessaria la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: info@barbello.it – 0116640115 – https://barbello.it

Accredito all’evento: https://barbello.it/fiabedagustare/

