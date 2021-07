L’Estate green di Tenuta Berroni 

Vocazione agricola e convivialità di un tempo animano l’estate della storica proprietà

Per salutare il ritorno alla sospirata normalità, al piacere di ritrovarsi e di stare insieme, l’agrigelateria Agri Berroni, nelle campagne alle porte di Racconigi (CN), ha pensato ad un metaforica “uscita dal tunnel” in versione green. Il 7 e l’8 luglio (dalle 19 alle 24), inaugura infatti il suo labirinto con due serate da vivere sotto le stelle, ingolosite da proposte gastronomiche di giovani aziende del territorio.

La geometrica scultura vegetale si estende su 3000 metri quadrati nei campi antistanti Agri Berroni, agrigelateria inaugurata nel 2019 da Sàndor e Michelle Gosztonyi. Artefice del percorso che – come vuole la tradizione – evoca i dedali d’antica tradizione mitologica e quelli più recenti realizzati fra la primavera e l’autunno nelle piantagioni di mais di molti Stati americani, è lo stesso Sàndor che ha delineato il tracciato (nuovo rispetto a quello dello scorso anno) in collaborazione con Lorenzo De Laugier, che in una vicina dimora storica ha dato vita ad una apprezzata produzione di mieli.

Una festa sull’aia

La serata prevede piacevoli dissertazioni golose in perfetta sintonia con l’atmosfera country del luogo. All’interno del labirinto sarà posizionato il “Black Land Burger”, foodtruck che partecipa ai più grandi festival di Street Food d’Italia, che proporrà due dei suoi “Hamburger gourmet”: il “Bogianen Burger” di carne fassona di razza piemontese certificata Coalvi, con aggiunta di bacon affumicato, cipolla rossa, salsa barbecue ed eventuale aggiunta di uovo; e il “Pulled Pork”, sandwich con spalla di maiale sfilacciata ed affumicata, insalata colestow e salsa barbecue. Ad accompagnare tre birre alla spina, due bionde e una rossa del birrificio Tum di Cavour (To). Per finire, i gelati di Agri Berroni, con una scelta fra 14 gusti – fra i quali la riproposta di menta e cioccolato, omaggio al ritorno agli anni ’80 – , oltre a stecchi e monoporzioni gelato con ripieno di spalmè, da scegliere al nuovo bancone allestito con pozzetti e carapine. II tutto “condito” dall’accompagnamento musicale di Leonardo Berardi, DJ e creatore di eventi.

Altra novità molto interessante saranno le consumazioni, che quest’anno si pagano direttamente alla biglietteria – posta all’ingresso del labirinto, lungo il viale alberato – dove verranno date delle singolari contromarche: viti e bulloni della Viteria Annibale di Racconigi, unica moneta di scambio per l’acquisto di cibo, bevande e gelato nel corso delle due serate.

Il labirinto sarà poi il leit motiv di tutti gli appuntamenti estivi di Agri Berroni, uno spazio eventi open air che potrà anche essere utilizzato per visite di Estate Ragazzi e per originali gite domenicali per giovani ed intere famiglie.

Agri Berroni chiuderà da lunedì 9 agosto a venerdì 27 agosto 2021.

LE VISITE DELLA TENUTA

Dal 20 giugno la Tenuta, in collaborazione con Guide di Racconigi e Cunealps, ripropone anche le visite ogni terza domenica del mese, fino ad ottobre. Per gruppi precostituiti, visite su richiesta.

Rispetto allo scorso anno, grazie a un recente restauro, nel percorso di visita sono ora inclusi il parco, una piccola foresta dove i bambini possono fantasticare e ammirare le “Sfingi “, e le scuderie che hanno preservato la suddivisione degli stalli e di tutte i decori originali. Le visite mensili di Tenuta Berroni si concludono abitualmente con una degustazione di freschi prodotti di cascina presso l’agrigelateria. Con un piccolo supplemento, possono essere anche degustati i mieli della pluripremiata azienda San Lorenzo.

Costo: 12,00 € ingresso, visita e degustazione di prodotti Agri Berroni 15,00 € ingresso, visita e due degustazioni (prodotti AgriBerroni e mieli San Lorenzo)

Prenotazioni: Conitours: da lunedì a venerdì 0171 696206 – sabato e domenica 3920811406

UN PO’ DI STORIA

Immersa fra querce, faggi e ginkobiloba, nella piana alle porte di Racconigi , Villa “I Berroni”, con le sue dipendenze agricole, accompagna la storia del Piemonte dal 1773.

Costruita dall’architetto Rambaudi e abbellita dall’architetto Borra, già attivo nella costruzione della Residenza Sabauda di Racconigi come residenza estiva per il nobile De Laugier, si ispira stilisticamente agli chateaux alla francese.

Isolata ma del tutto sufficiente, è contornata da uno splendido parco, su cui si aprono una cappella consacrata e alcuni edifici rurali. Un luogo di delizie dallo splendido giardino e da un vasto da poco restaurato, ornato e decorato da numerosi artisti che avevano lavorato alla costruzione del Castello di Racconigi, e che nei secoli fu ribalta di battute di caccia, ricevimenti, gran balli…. La leggiadra residenza dai toni pastello al metà dell’800 fu acquistata dal Conte Carlo Ceriana Mayneri padre di uno dei fondatori della Fiat nonchè trisnonno di Alessandra Castelbarco – , che ristrutturò la villa su progetto dell’architetto Conte Carlo Ceppi, sopraelevando di un piano la villa, rendendo il suo profilo unico e rispettandone lo stile. All’Architetto Ceppi si devono anche la ristrutturazione di stile medioevale delle scuderie e l’ammodernamento innovativo delle strutture agricole arricchite di modernissimi granai con soluzioni per l’epoca molto innovative.

​Dove siamo

Da Torino: dall’autostrada A55 direzione Savona prendendo l’uscita in direzione Statale 20 per La Loggia, continuare per Carignano e da qui verso Lombriasco, attraversare Casalgrasso in direzione Racconigi e a 4 km dal paese seguire l’indicazione sulla sinistra per “Tenuta Berroni”, proseguendo per “Parcheggio Arancera”. Maggiori informazioni sui siti www.tenutaberroni.it; www.agriberroni.it



