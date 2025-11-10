Leopardi Guormet a Recanati

Interessante iniziativa in programma nei giorni di sabato 15 e domenica 16 novembre

“Leopardi Guormet”

Recanati ricorda con un progetto che lega la poesia ai piatti che il poeta amava

Grande attesa per la nuova iniziativa ideata dalla lungimiranza di Angelo Serri, direttore e fondatore di Tipicità. Infatti, da sabato 15 a domenica 16 novembre, si svolgerà la prima edizione di “Leopardi Gourmet”, nella sua città: Recanati. L’idea rientra in un progetto speciale dedicato, appunto, al paesaggio inteso come bene monumentale da valorizzare e salvaguardare nei suoi diversi aspetti che da anni Grand Tour delle Marche, lavora attraverso un coinvolgimento multidisciplinare proponendo iniziative ed eventi al centro dei quali il paesaggio, e le tradizioni enogastronomiche, è portatore e custode di un patrimonio di diversità e ricchezze peculiari eccezionali.

Cultura ed enogastronomia: due attrattori centrali nel turismo esperienziale. Un binomio sul quale punta per il futuro la città di Recanati, patria del sommo poeta Giacomo Leopardi, con un progetto di marketing territoriale denominato proprio Leopardi Gourmet, un’idea che mira alla creazione di un percorso narrativo altamente innovativo, capace di catturare e restituire l’anima di Recanati attraverso attività d’ingaggio sensoriali.

La figura del Leopardi rappresenta un vero e proprio brand, molto noto a livello nazionale e internazionale, suscettibile di attrarre in ogni stagione consistenti flussi turistici che hanno per mèta i luoghi cantati da Giacomo. In primis la casa-museo del Poeta e poi, in rapida successione lungo un percorso che attraversa l’intero centro storico, i luoghi iconici citati nelle sue liriche, che conosciamo fin da bambini e che ci hanno fatto sognare. Come in un fantastico film, scorrono dinanzi agli occhi del visitatore la torre del borgo, con i suoi evocativi rintocchi, la casa di Silvia, la piazzuola del sabato nel villaggio, la torre antica del passero solitario, il colle dell’infinito, dal quale si gode la vista di sconfinati panorami che si estendono ai quattro punti cardinali: dalle cime di Gran Sasso e Maiella ai lidi adriatici, sopra alle vallate e alla distesa di dolci colline, immerse nella foschia, che va ad infrangersi sui ripidi contrafforti dei Monti azzurri, come Giacomo chiamò i mitici Sibillini.

Immaginiamo di trasformare Recanati, che dispone già della straordinaria leva rappresentata dal Leopardi, in un itinerario tangibile e goloso, un’esperienza capace di catturare i visitatori e sorprenderne i sensi. L’idea chiave è semplice e potente: legare l’universo poetico del grande genio recanatese ai sapori che amava. Negli archivi di Casa Leopardi sono state individuate ben 49 ricette relative ai piatti da lui prediletti. Da qui nasce un itinerario tematico multisensoriale che, conducendo il turista attraverso i luoghi leopardiani, offre la possibilità di degustare quei medesimi piatti. Un modo concreto e originale per vivere Recanati “a cinque sensi”.

Il progetto prevede che il percorso, concepito per essere attivo tutto l’anno, coinvolga ristoratori, pasticceri, bar e negozi specializzati, riuniti in uno specifico circuito dedicato all’esperienza gastronomica leopardiana. Ogni tappa diverrà occasione d’assaggio e racconto valorizzando, nel contempo, le eccellenze della regione: vini, olio, birre artigianali, ciauscolo, oliva ascolana e altri prodotti simbolici del territorio. E non solo. Tra le 49 ricette ci sono contaminazioni di altre cucine regionali italiane. Giacomo, infatti, soggiornò anche a Napoli e Bologna, apprezzandone le rispettive specialità.

Nel fine settimana del 15 e 16 novembre, a Recanati va in scena l’edizione zero di “Leopardi Gourmet”, un evento che intende celebrare un aspetto del grande poeta meno conosciuto ai più. Nella centralissima Piazza Leopardi sarà allestito uno spazio degustazione presso il quale i visitatori potranno assistere a show cooking realizzati da chef professionisti, nonché assaggiare alcune pietanze del “ricettario leopardiano”. Incontri, presentazioni, esibizioni, visite guidate ed il Premio “Stelle d’infinito”, completano il ricco palinsesto della due giorni. Da segnalare il momento di presentazione del progetto, programmato per sabato 15 alle ore 15:00 nell’ambito di un talk show che vivrà sul confronto tra esperti di turismo, cultura, enogastronomia ed economia.

“Leopardi Gourmet” è organizzato dal Comune di Recanati in collaborazione con Regione Marche e Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. L’evento è tappa ufficiale del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità e ANCI Marche. Tutte le informazioni sul programma sono disponibili su: www.comune.recanati.mc.it www.tipicita.it

Jimmy Pessina

Foto: Jimmy Pessina e Tipicità