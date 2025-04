Le novità di Merano WineFestival al Vinitaly 2025

Merano WineFestival presente a Vinitaly con Amphora Revolution e il lancio della novità Merano WineFestival Calabria, in programma a giugno 2025

Al Vinitaly torna il progetto Amphora Revolution, nato dalla collaborazione tra Merano WineFestival e Vinitaly, con un’area dedicata alle eccellenze italiane della vinificazione in anfora. Lunedì 7 aprile, nel padiglione della regione Calabria, la presentazione ufficiale della prima edizione di “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud”, nuovo evento targato The WineHunter.

In programma dal 6 al 9 aprile, durante la 57^ edizione di Vinitaly, negli spazi del padiglione 8 (stand A8-A9) della Fiera di Verona, Amphora Revolution sarà ancora una volta punto di riferimento nazionale e internazionale per valorizzare la vinificazione in giare di terracotta, tecnica dalla storia millenaria ma quanto mai attuale, che può rappresentare una soluzione in risposta alle sfide della sostenibilità e del cambiamento climatico. Un’area dedicata ai produttori in anfora provenienti da tutto il territorio italiano e ad alcune eccellenti referenze selezionate da Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival , insieme alle commissioni d’assaggio della Guida The WineHunter.

Nell’area collettiva di Amphora Revolution saranno presenti 10 produttori italiani tra vini in anfora e alcune rappresentanze del mondo dell’agricoltura biologica e dell’affinamento underwater: Nove Lune, Pietramatta, Piona, Jamin UnderWaterWines, Terre Antiche, Nima, Hadrianum, Luca Leggero Villareggia, A Mi Manera e La Vite – F.lli Lizzio. Nella WineHunter Area, sarà possibile degustare alcune eccellenze del panorama italiano della vinificazione in anfora, selezionate da Helmuth Köcher e dalle commissioni d’assaggio della Guida The WineHunter, come i vini di Campo alla Sughera, Campi Valerio, De Fattore – Tenuta Kerù, Filodivino, Le Anfore di Elena Casadei, Le Querce, Molinetto e Zeni1870.

«Amphora Revolution nasce per valorizzare la millenaria tradizione della vinificazione in anfora, che oggi più che mai si rivela innovazione, di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici. Dall’antichità al futuro, per garantire la naturalità dei vini in piena sintonia con la sostenibilità ambientale» dichiara Helmuth Köcher.

G.R.A.S.P.O. PRESENTA A VINITALY IL NUOVO LIBRO SUI VITIGNI RARI VERONESI CON HELMUTH KÖCHER

Presente con un proprio stand all’interno di Amphora Revolution, l’associazione G.R.A.S.P.O. – acronimo di Gruppo di Ricerca Ampelografica per la Salvaguardia e la Preservazione dell’Originalità e biOdiversità viticola – nato con l’obiettivo di tutelare e valorizzare i vitigni rari italiani. La presentazione ufficiale del libro “I Vitigni Rari di Verona: identità, clima e appassimento”, rappresenta un nuovo simbolo della biodiversità viticola italiana, avverrà alla presenza di Helmuth Koecher, lunedì 7 aprile alle ore 12.00. Protagoniste allo stand saranno tre aziende aderenti all’associazione G.R.A.S.P.O.: Sacramundi, custode della Durella e dei vitigni perduti della Lessinia; In Sordina, impegnata nel recupero dei vitigni “gioiello” dei Colli Berici, e Bulfon, simbolo del Friuli grazie alla salvaguardia di varietà come Sciaglìn e Cividin.

MERANO WINEFESTIVAL CALABRIA DAL 7 AL 9 GIUGNO: LA PRESENTAZIONE UFFICIALE AL VINITALY

Sempre all’interno di Vinitaly, lunedì 7 aprile alle ore 14.30 negli spazi dedicati alla Regione Calabria (padiglione 12) si terrà la presentazione ufficiale di “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud”, la prima edizione dell’evento che punta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Calabria, che si svolgerà dal 7 al 9 giugno tra Cirò Superiore, Cirò Marina e Borgo Saverona, in provincia di Crotone. “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud” è organizzato da The WineHunter-Merano WineFestival in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese e il Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa.

Redazione Centrale TdG