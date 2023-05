La Prima dell’Alta Langa 2023 alla Reggia di Venaria

La Prima dell’Alta Langa 2023 si terrà il prossimo lunedì 8 maggio, dalle 9.30 alle 18.30, all’interno della settecentesca Galleria Grande della Reggia di Venaria a Venaria Reale (Torino)

La grande degustazione degli spumanti Alta Langa attualmente presenti sul mercato è organizzata dal Consorzio Alta Langa ed è riservata, previa registrazione, a un pubblico di operatori professionali: buyer, enotecari, ristoratori, sommelier professionisti, distributori, barman, giornalisti.

Si tratta della quinta edizione della manifestazione: le prime due edizioni si sono svolte al Castello di Grinzane, nella primavera del 2018 e del 2019. Nell’autunno 2019 è stata realizzata un’edizione a Milano, a Palazzo Serbelloni, e nel giugno scorso una torinese, all’interno del Museo privato di Italdesign dove è stato presentato l’iconico calice “Terra”.

“Anno dopo anno, edizione dopo edizione, l’evento del Consorzio Alta Langa cresce e si arricchisce, così come la nostra compagine: se nel 2018 i produttori presenti alla manifestazione erano 18, con circa 40 etichette in degustazione, l’anno scorso a Torino eravamo in 46 con 115 diversi vini Alta Langa. La Prima dell’Alta Langa si conferma l’occasione per poter assaggiare un’ampissima selezione di Alte Bollicine Piemontesi, incontrare e dialogare con i produttori ed entrare pienamente in contatto con lo spirito di una denominazione in netto sviluppo, in Italia e non solo” commenta Mariacristina Castelletta, presidente del Consorzio Alta Langa.

Quest’anno saranno 60 i produttori presenti all’evento con oltre 140 diverse etichette in degustazione.

Nel corso della giornata si svolgeranno tre masterclass dal titolo “Grandi millesimi e lunghi affinamenti”, nelle quali si potranno degustare cuvée rare di Alta Langa DOCG dai lunghissimi affinamenti nel prezioso calice “Terra”.

Le masterclass si terranno alle 10.30, alle 13.30 e alle 16.30. Sono a numero chiuso (massimo 30 persone). Si potranno prenotare, fino a esaurimento posti, solo coloro che sono già in possesso di un pass per l’evento principale, scrivendo un’email a eventi@altalangadocg.com.

I partner tecnici dell’evento sono Associazione Italiana Sommelier Piemonte, Consorzio per la Tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano, Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo, Il Pane Caldo del Mattino, Nocciole d’Elite, S.Bernardo.

Questo il link per le iscrizioni: https://bit.ly/LaPrimaDellAltaLanga23

Redazione Centrale TdG