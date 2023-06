La Barbera Incontra 2023 a San Damiano d’Asti

Torna il Festival Agrimusicalletterario di San Damiano

Un weekend totalmente gratuito, con un calendario di concerti e spettacoli tra i più interessanti della stagione. Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha portato nelle piazze e nelle vie di San Damiano oltre trentamila persone in festa, è pronta ora la stagione 2023 de “La Barbera Incontra”, il grande Festival Agrimusicalletterario di San Damiano d’Asti, nato per coniugare la cultura vinicola di queste colline all’intrattenimento live che rende tradizionalmente più piacevoli le sere di inizio dell’estate.

Il festival, che si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 giugno, vedrà come ogni anno un susseguirsi di spettacoli, momenti di intrattenimento, concerti musicali, degustazioni e appuntamenti artistici che salutano l’arrivo della bella stagione nel territorio di San Damiano.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione del Festival, la giovane cantante Mara Sattei, che si esibirà venerdì 16 alle 21.30, l’attrice comica Emanuela Aureli, che terrà il suo divertente spettacolo sabato 17 alle 21.30, il mitico Teo Teocoli (domenica 18, ore 21) e la band Le Vibrazioni, che terrà il concerto di chiusura del Festival, domenica 18 alle 21.30.

Il tema dell’edizione 2023 è “Wine Pot – incontro di culture”, un argomento attuale che permette di raccontare come la storia sia testimone del fatto che da secoli le varie culture e tradizioni si sono sempre incontrate dando origine a quelli che possono essere dei veri e propri viaggi esperienziali nel mondo enogastronomico, che è il cuore di un Festival come La Barbera Incontra. Quest’anno, il Festival che nasce come un incontro tra mondi diversi (musica e cibo, vino e arte, cultura e spettacolo) vuole ancora di più raccontare quanto la contaminazione sia arricchente e attuale.

In questa direzione va ad esempio anche l’incontro di domenica 18 giugno alle ore 11.00 con Nico Conta (Presidente e AD Enrico Serafino 1878), Anderson Hernanes (titolare Az. Agr. Ca’ del Profeta ed ex calciatore di serie A) e Giulia Maccagno (ideatrice progetto Accademia della Vigna), Enrico Faccenda (titolare Cascina Chicco e Sindaco di Canale d’Alba) e Vitaliano Maccario (Presidente Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato) che indaga l’apertura imprenditoriale degli ultimi anni di un territorio – quello piemontese vocato al vino – tradizionalmente considerato “chiuso”, portando esempi di grande imprenditoria arrivati dall’estero per generare valore e qualità non soltanto nel patrimonio vitivinicolo ma anche in ambito sociale.

“Dopo l’edizione da record dello scorso anno la responsabilità era tanta: volevamo riproporre al pubblico dei Sandamianesi e dei tanti turisti che vengono a visitare le nostre colline un nuovo Festival spettacolare“, spiega Flavio Torchio, Assessore alle Manifestazioni della Città di San Damiano d’Asti. “Crediamo di esserci riusciti, scegliendo nomi di ampio respiro e di portata nazionale che potessero amplificare il messaggio che vogliamo trasmettere, raccontando la grande qualità dei prodotti del nostro territorio e l’attrattiva turistica che una cittadina come San Damiano può avere per un pubblico in cerca di nuove esperienze, nuove mete e nuovi paesaggi da scoprire“.

Ecco quindi il calendario de La Barbera Incontra 2023:

Venerdì 16 giugno

Ore 18.30 Inaugurazione ufficiale del Festival – Palazzo Municipale di San Damiano d’Asti

Ore 19.00 Apertura Area Food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri – Piazza Alfieri

Ore 21.00 La Barbera Incontra.. MARTA & GIANLUCA. Spettacolo comico. Piazza Libertà

Ore 21.30 La Barbera Incontra..MARA SATTEI. Concerto. Piazza 1275

Ore 23.00 La Barbera Incontra..TUTTAFUFFA CREW. Dj set Piazza 1275

Sabato 17 luglio

Ore 12.00 Apertura Area Food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri – Piazza Alfieri

Ore 16.00 Laboratorio artistico per bambini /e. “Piccoli Strambi pop up” a cura di Giulia marchiaro Micromegà.grafiche. Piazza Libertà

Ore 18.00 “Fusione di Gusti” – La Barbera Incontra..il Festival del Cibo. Showcooking e degustazioni alla scoperta dei sapori tradizionali rivisitati. Piazza Giroldi

Ore 19.00 Apertura area Food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri. piazza Alfieri

Ore 21.30 La Barbera Incontra…EMANUELA AURELI. Spettacolo comico. Piazza Libertà

Ore 22.00 La Barbera Incontra..la dance music. Djs MERK & KREMONT, vocalist Ale Morbelli. Dj set by Dj Ruperto. Piazza 1275

Domenica 18 giugno

Ore 10.00 esibizioni itineranti Marciapè Street Band

Ore 11.00 Winepot, Incontro di Culture- tavola rotonda con Nico Conta (Presidente Enrico Serafino 1878), Anderson Hernanes (Cà del Profeta), Giulia Maccagno (Accademia della Vigna), Enrico Faccenda (titolare Cascina Chicco e Sindaco di Canale d'Alba) e Vitaliano Maccario (Presidente Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato) Luigi Franco (Presidente Enoteca Regionale Colline Alfieri).

Ore 12.00 Apertura area food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri. Piazza Alfieri

Ore 16.00 Laboratorio Artistico per bambini /e “Seminiamo Bellezza” a cura di Woodland di Alice Fogolin e Jacopo Vigilante- Piazza Libertà

Ore 18.00 Winepot, Incontro di Culture – “I muri piacciono solo a pallavolo” con Matteo Piano e Luca Vettori (ideatori progetto Brodo di Becchi e Medaglie Olimpiche Volley) e Consuelo Mangifesta (Lega Volley Femminile) . Piazza Giroldi.

Ore 19.00 Apertura area Food e degustazione vini Enoteca Regionale Colline Alfieri. piazza Alfieri

Ore 20.30 Premiazione Concorso BarberArt

Ore 21.00 La Barbera Incontra…TEO TEOCOLI. Spettacolo comico. Piazza Libertà.

Ore 21.30 La Barbera Incontra… LE VIBRAZIONI . Concerto. Piazza 1275

La Barbera Incontra è sempre stato un festival multidisciplinare, dedicato ovviamente ad onorare la Barbera, il vino rosso più famoso del Piemonte diventato DOCG dal 2008, ma anche gli altri vini del territorio, come il Terre Alfieri, diventato DOCG nel 2020. Il vino di queste colline, così, diventa fonte di ispirazione e filo conduttore delle performance e delle produzioni artistiche che prendono ogni anno vita nelle piazze di San Damiano. Non solo performance musicali e spettacoli comici, ma anche artistiche, con lo spazio “BarberArt” allestito nella galleria comunale.

