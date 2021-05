International Fruit and Vegetable Week

I migliori chef del mondo dal 10 al 16 maggio 2021 si uniscono nella We’re Smart Academy per promuovere l’uso di frutta e verdura; 5 gli italiani: Crippa, Leemann, Mammoliti, Trovato e Taglienti. Al via, da questa settimana una serie di webinar dedicati alla cucina che proseguiranno fino a settembre.

Non è un caso che nella settimana dal 10 al 16 maggio 2021, siano partiti in contemporanea l’ International Fruits and Vegetables Week e la nuova We’re Smart Academy. L’Accademia riunisce i migliori chef internazionali che condivideranno la loro esperienza sulla cucina sana ed ecologica attraverso libri di cucina, manuali, webinar e sessioni con altri chef, aziende alimentari e consumatori. Un’iniziativa che proseguirà fino al 20 settembre quando sarà lanciata la nuova Green Guide, l’annuale guida dedicata alla migliore ristorazione sostenibile e orientata al consumo di frutta e verdura.

Insieme alla sua Academy, We’re Smart World, l’Associazione belga che promuove uno stile di ristorazione orientata alla sostenibilità e all’uso delle verdure e della frutta al centro della proposta culinaria, lancia il nuovo “5 Radishes” Chefs Club. Il nuovo collettivo riunisce i 79 migliori ristoranti di verdure del mondo che hanno ottenuto la prestigiosa valutazione “5 Radishes” (ravanelli). I “Radishes” costituiscono il sistema di valutazione proposto dalla Green Guide.

Cinque gli italiani inseriti nel prestigioso “5 Radishes” Club:

Enrico Crippa (Piazza Duomo), Pietro Leemann (Joia), Michelangelo Mammoliti (La Madernassa), Luigi Taglienti e Gaetano Trovato (Arnolfo).

Per info sull’Academy e per l’iscrizione alle sessioni on line e ai webinar vi rimandiamo al seguente link: Academy.

Per sapere chi sono i 79 chefs insigniti con i 5 Radishes vi rimandiamo qui: 5 Radishes (selezionare lo score 5).

We’re Smart Academy nasce per promuovere i migliori progetti legati alla frutta e verdura a livello internazionale

I 79 Chef dell’Accademia condivideranno i loro segreti a base di frutta e verdura durante una serie di webinar mensili interattivi nel corso dei prossimi mesi. I fan possono partecipare a queste sessioni anche attraverso Clubhouse, per conoscere le ultime innovazioni e tendenze nel campo della cucina sana ed ecologica. Nell’ambito di questa settimana della Frutta e Verdura, inoltre, We’re Smart World ha lanciato un manuale contenente 51 diverse tecniche per cucinare frutta e verdura insieme a numerose ricette sane e deliziose. L’Accademia pubblicherà regolarmente anche una serie di libri di cucina volti a ispirare sia i cuochi professionisti sia quelli amatoriali.

«We’re Smart World riunisce persone e aziende intorno al concetto di alimentazione sana, ecologica e sostenibile », afferma Frank Fol, The Vegetables Chef®. «Tutto inizia con il nostro claim ‘Think Vegetables! Think Fruit! ‘. Una filosofia che mette frutta e verdura al centro della scena. La We’re Smart Academy, a sua volta, mira a condividere le nostre conoscenze sul cibo sano ed ecologico con quante più persone possibile. Possiamo provare a ispirarle per rendere frutta e verdura l’ingrediente principale di molti dei loro piatti. E con questo non intendiamo solo chef e aziende alimentari, ma anche consumatori.»

Come si entra nel 5 Radishes Chefs Club – I criteri

Il 10 maggio segna anche il lancio del nuovissimo 5 Radishes Chefs Club: un club esclusivo la cui iscrizione è strettamente riservata agli chef dei migliori ristoranti di verdure del mondo che hanno ottenuto l’ambito rating “5 ravanelli” nella sezione culinaria della We’re Smart Green Guide. Attualmente, solo 79 chef, all’interno della guida, hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento.

Tra i criteri di selezione per ottenere il punteggio di 5 ravanelli vi sono la peculiarità di utilizzare frutta e verdura in almeno due terzi del menu e la grande attenzione ai prodotti locali e sostenibili, unitamente al disporre di sistemi per limitare il consumo di acqua ed energia all’interno del locale.

Naturalmente i 79 ristoranti attualmente inseriti nel 5 Radishes Chefs Club vantano anche un alto livello di perfezione e creatività culinarie in grado di portare ai massimi livelli l’esperienza stessa del gusto. Il Club è inteso come un luogo di incontro dove chef affini possono scambiare idee e visioni tra loro e con altri colleghi.

Frank Fol: «Abbiamo dato vita al 5 Radishes Chefs Club perché sappiamo che anche i migliori chef del mondo vogliono continuare ad attingere al meraviglioso mondo della frutta e della verdura. Invitiamo quindi gli chef a diventare ambasciatori nella loro regione, attirando ancora più attenzione su una cucina sana ed ecologica in cui frutta e verdura sono al centro della proposta».

La pubblicazione della We’re Smart Green Guide – normalmente rilasciata a maggio di ogni anno – è stata rinviata al 20 settembre 2021 a causa della pandemia.

We’re Smart® World Agenda 2021

10 – 16 Maggio: International Fruit and Vegetable Week

+ Lancio della We’re Smart Academy

+ Lancio del 5 Radishes Chefs Club

Verdura dell'anno: peperone

Frutto dell’anno: anguria

2021: Anno Internazionale della Frutta e Verdura

21 Settembre: lancio della We’re Smart Green Guide

+ Consegna dei We’re Smart Awards (ai ristoranti)

26 Novembre: Horeca Expo (Bruxelles)

+ Launch We’re Smart Future Awards (alle aziende del food)

About We’re Smart® World

We’re Smart® World è l’indiscusso riferimento culinario mondiale quando si tratta di frutta e verdura. Nata da un’idea di Frank Fol, The Vegetables Chef®, l’organizzazione riconosce e promuove individui, ristoranti e altre attività che pongono frutta e verdura al centro del mondo del cibo. Ogni anno l’organizzazione pubblica online la We’re Smart® Green Guide, una guida culinaria che presenta i migliori ristoranti di verdure del mondo classificati da 1 a 5 “Ravanelli”. Gli annuali We’re Smart® Awards, a loro volta, premiano i migliori ristoranti e organizzazioni di verdure dell’anno. Infine, la We’re Smart® Academy offre ai migliori chef di verdure del mondo un forum per condividere le loro conoscenze con chiunque sia interessato a cibo sano ed ecologico. Solo solo alcune delle iniziative con cui We’re Smart® World contribuisce a coltivare un mondo sano, sostenibile ed ecologico. We’re Smart® World è stata scelta dal governo belga come una delle voci ufficiali degli Sustainable Developement Goals: ambasciatori designati degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Trova più soluzioni per un mondo migliore, più sano e più sostenibile su weresmartworld.com

