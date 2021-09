Il SUG_HERO protagonista della mostra sul modello di sostenibilità Amorim

Al via dall’11 settembre SUG_HERO – Metaforme

Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero a Palazzo Sarcinelli, Conegliano (TV) fino al 30 ottobre 2021

Prende il via il prossimo 11 settembre a Palazzo Sarcinelli a Conegliano (TV) la mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, un percorso su una filiera dal grande valore esperienziale, che racconta dapprima la capacità di creare precisione tecnica dalla Natura e, in secondo luogo, bellezza e valore dai tappi in sughero usati.

“Dire che il tappo in sughero è una risorsa è riduttivo. – afferma Carlos Veloso dos Santos, a.d. Amorim Cork Italia e promotore dell’iniziativa – È un dono della natura, è un gioiello della tecnologia, è linfa vitale per il futuro. Amorim può permettersi di dire che è “green” perché lo mostra, letteralmente, e dimostra ogni giorno, per quello contrastiamo da sempre la pratica del Greenwashing, operato con vigore anche nel nostro settore.È così che nasce il nostro museo d’impresa: per raccontare la filiera sostenibile del sughero dove nulla viene sprecato ma anche come Amorim ha saputo reinventare una linea di design con una piccola parte dei tappi in sughero che ogni anno finiscono nei rifiuti. Viinvito a scoprire il nostro affascinante mondo, di alto livello ma capace, come la Natura, di essere sempre a portata di mano.”

Le stanze della suggestiva location sono così cornice a un racconto a tutto tondo, mai visto prima, alla luce del know-how di ben 150 anni di Amorim. L’esposizione prende vita da un’accoglienza sensoriale avvolgente, con i profumi della foresta e i suoni riconoscibili ed emozionanti dell’attività di decortica (il distacco della corteccia dalla pianta che dà il via alla filiera di realizzazione dei tappi). Segue l’approccio con la storia e l’utilizzo del sughero, con un necessario focus sul tappo. Una sezione viene poi dedicata al Progetto eno-solidale ETICO, iniziativa con cui dal 2008 Amorim Cork Italia ha reso capillare nella nazione la raccolta dei tappi in sughero usati, grazie alla partecipazione dei volontari di 45 onlus che ricevono, in cambio, un sostanzioso contributo da devolvere alle proprie attività. Questo progetto è quello che, negli anni, ha unito l’intento sociale alla sostenibilità ambientale. L’ultimo step per il raggiungimento di un’economia circolare completa, ovvero la generazione di valore economico, l’azienda l’ha realizzato con SUBER, la prima linea di oggetti di alto livello di design creati con l’uso della granina derivante dai tappi riciclati con ETICO, a cui viene dedicata un’ulteriore tappa del percoso museale.

La seconda vita dei tappi risulta così arricchente anche per la collettività, lasciando così, evidente, il messaggio che essere sostenibili conviene. In particolare, emerge centrale l’economia circolare del sughero in una prospettiva di integrazione verticale della produzione, ma anche di creazione di bellezzaa partire da quello che fino a pochi anni fa sembrava non servire più.

Verso la chiusura del percorso, vengono raccontate le partnership di Amorim Cork Italia: storie di sostenibilità e contaminazioni dal grande valore, anche territoriale, in un’unione di intenti che arricchisce ulteriormente il messaggio di SUBER.

Sede mostra: Palazzo Sarcinelli, Via XX Settembre, 132 – Conegliano (TV)

La mostra sarà aperta dall’11/09 al 30/10/2021 da martedì a venerdì, dalle 15:00 alle 19:00, anche per visite organizzate. Nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con orario continuato.

Giorno di chiusura lunedì. L’accesso è gratuito.

Per informazioni, prenotazioni e visite guidate: e-mail info@suberdesign.it; cellulare +39 345 249 6320.

Il Gruppo Amorimè la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 40% del mercato mondiale di questo comparto, e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2020 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 56 dipendenti e una forza commerciale composta da 35 agenti, nel 2020 ha registrato oltre 585.000.000 di tappi venduti per un fatturato di 62 milioni di euro. La sua leadership è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pree post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste dasughero. Lo sguardo al futuro vede una sempre più solida alleanza tra Tecnologia e Natura, con la chiusura del circolo virtuoso avviato con ETICO grazie alla linea SUBER, design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus e riciclati. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con oltre 14 iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim.

Redazione Centrale TdG