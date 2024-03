Il Perù protagonista da Identità Golose 2024

Dal 9 all’11 marzo la gastronomia peruviana in mostra al congresso milanese della cucina d’autore

PROMPERÚ, la Commissione Peruviana per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del Perù, è lieta di annunciare la sua partecipazione al rinomato Congresso Gastronomico di Identità Golose, in programma a Milano dal 9 all’11 marzo presso il MiCo Milano Congressi. Durante i tre giorni di fiera il Perù sarà presente con uno stand dedicato (n.45) presso il quale verranno organizzati showcooking, condotti da rinomati chef locali, masterclass e degustazioni di prodotti locali. E ancora dentro e fuori la fiera presentazioni a cura di rappresentanti e studiosi della gastronomia peruviana e cene gourmet.

Identità Golose, giunto alla sua 19° edizione, è un appuntamento annuale che riunisce i luminari della cucina d’autore italiana e internazionale per celebrare l’eccellenza gastronomica. Durante il congresso, chef di fama mondiale, addetti ai lavori, giornalisti e appassionati si incontrano per condividere conoscenze, esperienze e innovazioni nel mondo della gastronomia.

Presso lo stand del Perù, cinque chef di ristoranti peruviani in Italia, basati a Milano, Torino, Roma – Alma Criolla, Ta’ Bueno, Llama Maki, Vale un Perù e Coraje – condurranno degli showcooking volti a far conoscere la varietà della deliziosa cucina del paese. Saranno inoltre disponibili degustazioni di cinque marchi di pisco, bevanda nazionale per eccellenza, (Pisco Demonio de los Andes, Pisco Fontana, Pisco 1615, Pisco Porton, Pisco MachuPisco) e di tre rinomati marchi di caffè (Sami, Vraem, Kessia Malu-His Majesty the Coffee).

Allo stand sarà presente Joan Barrena, Consigliere economico commerciale di PROMPERÚ in Italia, che ha dichiarato: “La partecipazione del Perù alla manifestazione di Identità Golose rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere la ricca cultura gastronomica peruviana e la sua biodiversità. Questa è una vetrina importante per attrarre l’interesse degli appassionati di cucina di tutto il mondo”.

Tra gli eventi da non perdere in fiera, sabato 9 marzo alle 14.20, Malena Martinez, scienziata e co-direttrice di Mater Iniciativa, organizzazione interdisciplinare, gastronomica e culturale impegnata nello studio, conservazione e condivisione della straordinaria biodiversità del Perù, terrà una presentazione sul suo progetto. Martinez (sorella del celebre chef Virgilio Martinez che quest’anno con il suo ristorante Central si è posizionato al 1° posto del The World’s 50 Best Restaurants), racconterà la straordinaria offerta e biodiversità del Perù.

Sempre il 9 marzo alle 20:00, presso l’Identità Golose Hub in centro a Milano, il rinomato chef peruviano Jaime Pesaque sarà protagonista di una cena esclusiva, offrendo un’opportunità unica per scoprire i sapori autentici e le creazioni innovative della cucina peruviana. Jaime Pesaque è un cuoco limeño di grande inventiva a capo del ristorante Mayta, posizionato alla 47° posizione della World’s 50 Best globale. La partecipazione alla cena è solo su prenotazione con posti limitati.

La cucina peruviana è rinomata in tutto il mondo per la sua unicità, frutto del melting pot culturale che caratterizza il Paese, e per la straordinaria biodiversità dei suoi prodotti. Numerosi infatti i riconoscimenti di questi anni che premiano la gastronomia nazionale come eccellenza mondiale; di recente la rivista statunitense National Geographic ha incluso il Perù nella lista delle migliori cucine al mondo del 2023, mentre l’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) ha riconosciuto la cucina peruviana come Patrimonio culturale delle Americhe nel mondo; infine, i ristoranti del paese compaiono ai primi posti nella prestigiosa The World’s 50 Best Restaurants e nel 2023 il Paese si è aggiudicato per l’undicesima volta il premio come migliore destinazione gastronomica. Lima è l’unica città al mondo con ben due ristoranti nella top 10 dei World’s 50 Best Restaurants. Nel 2023 il Perù ha ricevuto 37.054 turisti italiani attratti dalle sue bellezze naturalistiche, culturali e eccellenze gastronomiche.

Redazione Centrale TdG