Con una tappa dedicata ad Andrea Bacci

Il mondo vino in festa con Enosophia a Sant’Elpidio a Mare

In programma dal 4 all’11 luglio il Grand Tour delle Marche approda nel Fermano

Il Grand Tour delle Marche, fa tappa a Sant’Elpidio a Mare, con un fine settimana nel quale spicca Enosophia. L’evento rientra nel format ideato dal direttore di Tipicità Angelo Serri in collaborazione con ANCI Marche.

La manifestazione prenderà il via venerdì 4 luglio. Infatti, a partire dal pomeriggio, il Teatro Comunale Cicconi, nella centralissima Via Baccio, ospita il “salotto buono” dell’universo vino. Storicamente questo momento di approfondimento e riflessione, a cura di Assoenologi Marche in collaborazione con i colleghi di Abruzzo e Molise, avvia il fine settimana di una manifestazione che apre una finestra sullo stato dell’arte della filiera.

In questa edizione di Enosophia l’incontro esplora l’enologia del futuro per “comprendere ed agire”, come recita il titolo del convegno. Dopo il saluto del Sindaco, Gionata Calcinari, e del direttore di Tipicità, Angelo Serri, scenderanno in campo con il loro contributo autorevoli personaggi del panorama vitivinicolo italiano, con le conclusioni affidate a Riccardo Cotarella, presidente nazionale di Assoenologi. A seguire una degustazione professionale gestita in collaborazione con AIS Marche.

Da sempre, la manifestazione vuol rappresentare un omaggio al più illustre cittadino di Sant’Elpidio a Mare, Andrea Bacci, eclettico genio rinascimentale che ha fornito innumerevoli spunti medico-scientifici, ancor oggi attuali, riguardo a salute, benessere e medicina, spingendosi fino al mondo del vino, con il monumentale trattato De naturali vinorum historia.

Sabato e domenica la manifestazione scende in piazza con tante iniziative per tutti i gusti curate dall’associazione “Di Arte in Vino”. Sabato 5, alle 21:00, incontro dedicato ai vini dolci “Impariamo il vino”, in compagnia delle aziende vinicole e con il coordinamento di AIS Marche. Giornata clou domenica 6 luglio, con la presentazione del libro “Guida poetica dei vini marchigiani” e la consegna del premio Andrea Bacci. Alle 17:00, nella sede della storica contrada Sant’Elpidio, assaggi di tipicità locali e degustazione finale con i vini delle cantine partecipanti. Poi tutti in piazza Matteotti per una divertente serata musicale sotto le stelle.

Ma le iniziative elpidiensi a sfondo enoico non si esauriscono in questo, pur intenso, fine settimana, perché è in programma un epilogo, sempre a cura dell’associazione Di Arte in Vino, con la cena enoitinerante di venerdì 11 luglio realizzata in collaborazione con i ristoranti della città. Ancora una volta Grand Tour non finisce di stupire.

Tutte le info su Enosophia reperibili su www.tipicita.it

Jimmy Pessina