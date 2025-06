Il 29 giugno apre l’attività estate nella città balneare marchigiana

L’imperdibile evento a Porto Recanati dedicato all’esclusivo Brodetto alla portorecanatese

Una serata promozionale con lo scopo di fare riscoprire la gastronomia locale contemplata nel progetto per valorizzare il prodotto a km zero, ma anche tutti i prodotti tipici della città e l’apertura ufficiale per la stagione balneare.

Infatti, domenica 29 giugno, l’imperdibile appuntamento a Porto Recanati per una serata promozionale con lo scopo di fare riscoprire la gastronomia locale contemplata nel progetto per valorizzare il prodotto a km zero, ma anche tutti i prodotti tipici della città e l’apertura ufficiale per la stagione balneare.

L’evento si svolgerà nell’elegante Piazza Brancondi, che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere una delle esperienze più attese dell’estate marchigiana: Brodetto Show, tappa ufficiale e ormai una vera e propria classica del Grand Tour delle Marche, format di successo ideato da Angelo Serri, che ogni anno conquista appassionati di gastronomia, viaggiatori e curiosi da tutt’Italia e non solo.

Protagonista assoluto sarà il Brodetto alla portorecanatese De.Co., una ricetta di mare dalla storia antica, frutto dell’incontro tra cultura marinara e raffinatezza gastronomica. A differenza di altri brodetti adriatici, qui il piatto si distingue, oltreché per l’utilizzo esclusivo di freschissimo pesce locale e assenza di pomodoro, per l’esclusiva presenza di zafferano, che gli conferisce un delicato ed insolito colore dorato, ma anche un sapore inconfondibile. Un vero gioiello del gusto, simbolo dell’identità di Porto Recanati, città costiera dall’eleganza discreta, capace di unire accoglienza, cucina e paesaggio in un’esperienza autenticamente italiana.

L’edizione 2025, si rinnova attraverso uno show coinvolgente, interattivo e tutto da vivere! Sul palco la giornalista, e cittadina onoraria, Sara Santacchi che per l’occasione sarà affiancata da Marco Ardemagni, voce brillante di “Paparazzi”, un’originale trasmissione televisiva, in onda su Rai Italia, che racconta al mondo l’Italia di oggi. Insieme, i due personaggi guideranno il pubblico in una serata fatta di domande, risposte e curiosità perché, come diceva Arbore, in fondo la vita è tutto un quiz!

Dal canto loro, gli chef dell’Accademia del Brodetto alla Portorecanatese delizieranno i presenti con assaggi della celeberrima dorata specialità. E non solo! Durante la serata sarà svelato anche un piatto-sorpresa della tradizione locale, per un doppio tuffo carpiato nella qualità della ristorazione che Porto Recanati sa offrire ai suoi ospiti.

Brodetto Show, organizzato dal Comune di Porto Recanati con il cofinanziamento della Regione Marche nell’ambito del programma FEAMPA, è sede di tappa ufficiale del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi organizzato da Tipicità in collaborazione con ANCI Marche.

Info: partecipazione con prenotazione obbligatoria 0737 685623 o su www.tipicita.it

Jimmy Pessina