Identità Golose compie 20 anni

Da sabato 22 a lunedì 24 febbraio 2025 torna Identità Milano, il primo Congresso internazionale di alta cucina, pasticceria, mixology, hôtellerie e servizio di sala che quest’anno compie 20 anni. Un’edizione speciale quella del 2025, un anniversario importante che vuole dare luce a uno spaccato sul passato e una finestra sul futuro chiamando a raccolta si tutti gli chef protagonisti di questi 20 anni, ma anche esplorando le nuove frontiere della cucina, della pasticceria, della mixology, del servizio di sala e dell’hôtellerie.

Una tre giorni che si impone di essere rivoluzionaria e innovativa a partire dalla nuova immagine sfaccettata e dinamica di Identità Golose: un nuovo logo, curato da Caleidos Agency, che riflette l’evoluzione del concetto di identità, quindi fluido, contaminato e in continua trasformazione. La nuova immagine traduce questa complessità con quadrati sovrapposti, di diverse dimensioni e tonalità cromatiche, simbolo delle molteplici anime del Congresso che si uniscono in un dinamico spazio in movimento. Contenitore di tutte queste novità, il nuovo spazio che ospiterà la kermesse, l’Allianz MiCo North Wing di Milano, con le sue nuove sale e una maglia espositiva completamente ridisegnata.

“Identità Future: 20 anni di nuove idee in cucina” è il tema che accompagnerà l’edizione 2025, sottolineando quanto il Congresso fin dalla sua nascita abbia guardato avanti, anticipando tendenze e rifiutando l’immutabilità. Questo spirito si è nutrito di intuizioni, piatti simbolo e pensieri che hanno accompagnato ogni edizione, evolvendo coi tempi e accogliendo le sfide in un mondo in continua trasformazione: la ventesima edizione non sarà quindi una celebrazione fine a sé stessa, ma uno sguardo verso il futuro in cui i relatori racconteranno le loro visioni e idee per il domani.

Un ricco programma di masterclass e talk che vedrà la partecipazione di grandi ospiti italiani e internazionali, protagonisti del mondo dell’enogastronomia e della comunicazione che saliranno sui palchi dell’Allianz MiCo North Wing per creare nuovi spunti di riflessione e dialogo: da Ferran Adrià (elBullifoundation, Roses – Girona), Andrés Torres (chef Casa Nova – Barcellona, fondatore Global Humanitaria, vincitore Basque Culinary World Prize 2024), Marco Bizzarri (fondatore e CEO Nessifashion), Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi, Orta San Giulio – Novara), Aitor Arregui (Elkano, Getaria – Spagna), Janaina Torres (A Casa do Porco – San Paolo, Brasile), Norbert Niederkofler (Atelier Moessmer, Brunico – Bolzano), Jeremy Chan (Ikoyi, Londra), Hirotoshi Ogawa (All Japan Sushi Association Suhi Skills Institute, Director General Examiner, Japanese Cuisine Goodwill Ambassador), Jacopo Ticchi (Da Lucio, Rimini), Nicolai Nørregaard (Kadeau, Copenhagen), Andreas Caminada (Schloss Schauenstein, Fürstenau – Svizzera) fino agli storici amici di Identità Golose tra cui Massimo Bottura (Osteria Francescana, Modena), Franco Pepe (Pepe in grani, Caiazzo – Caserta), Carlo Cracco e Luca Sacchi (Cracco in Galleria, Milano), Corrado Assenza (Caffè Sicilia, Nota – Siracusa), Enrico Bartolini (Enrico Bartolini al Mudec, Milano), Davide Oldani (D’O, Cornaredo – Milano), Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio – Gorizia), Niko Romito (Reale, Castel di Sangro – L’Aquila), Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore, Senigallia – Ancona), Massimiliano Alajmo (Le Calandre, Rubano – Padova), Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma), Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona) e tanti altri.

Tante le nuove aree tematiche che si sommeranno alle più tradizionali, tra cui: Identità di Pasta, Identità di Formaggio, Bar Experience, Identità di Farina, Identità di Pizza, Identità di Pesce, Identità di Lievitati, Salone Vino e Bollicine, Identità Inclusive, Identità Vegetali, Bollicine del Mondo, Speciale Ospitalità e Golosi di identità, che creeranno uno spaccato del settore enogastronomico sempre più ampio e variegato, esplorando nuovi trend con protagonisti di spicco internazionali.

Tra le principali novità di quest’anno, il Salone Vino e Bollicine, un’area espositiva interamente dedicata al mondo enoico in grado di accogliere una selezione di cantine italiane e internazionali con particolare attenzione all’eccellenza, all’identità territoriale e all’apertura verso i giovani e il futuro, in linea con il tema di questa ventesima edizione del Congresso. Non mancherà, inoltre, la presentazione della quarta edizione di Bollicine del Mondo, il progetto firmato da Paolo Marchi e Cinzia Benzi interamente dedicato alla migliore produzione spumantistica internazionale.

Grande spazio è dedicato anche al mondo della mixology con la Bar Experience di Identità Cocktail, la prima esperienza immersiva dedicata alla miscelazione che racconta la miscelazione del futuro ospitando bar e bartender di caratura internazionale come Rodrigo Urraca e Marco Di Batista (Handshake Speakeasy, Città del Messico, n°1 The World’s 50 Best Bars 2024), Fabio Benjamin Cavagna (1930 Cocktail Bar, Milano, n°50 The World’s 50 Best Bars), Giovanni Allario (Moebius, Milano, n°38 The World’s 50 Best Bars 2024), Patrick Pistolesi (Drink Kong, Roma, n° 33 The World’s 50 Best Bars 2024) e molti altri.

Anche l’area dedicata all’ospitalità si arricchisce ulteriormente con la nascita del Cluster Hôtellerie, uno spazio che riunirà brand alberghieri, destinazioni e fornitori del mondo dell’hospitality offrendo nuovi stimoli e opportunità di confronto. Qui gli ospiti prenderanno parte ad un Grand Tour che permetterà di attraversare il Belpaese e “soggiornare” nelle camere di una selezione dei migliori alberghi della Penisola, dalle regioni e luoghi iconici come la Costiera Amalfitana, la Toscana e le Isole, fino alle città metropolitane. Ad animare il Congresso sarà inoltre il panel Speciale Ospitalità che esplorerà i trend futuri del settore grazie ad un parterre di esperti che affronterà temi come sostenibilità, enoturismo, AI, inclusione e design.

Le novità della ventesima edizione non si fermano qui: Identità Golose infatti abbassa il costo dei biglietti del Congresso, rendendo così l’evento più accessibile ad appassionati ed esperti del settore con biglietti suddivisi per giornate a prezzi convenienti (120 euro per una giornata, 240 euro per due e 360 euro per tre). La vera novità, però, è il pacchetto Identità Young, dedicato agli under 35, che consente loro di acquistare i biglietti a metà prezzo con costi ancora più agevolati (60 euro per una giornata, 120 euro per due e 180 euro per tre): un’iniziativa che sottolinea l’impegno e l’attenzione di Identità Golose verso i giovani, veri protagonisti del futuro della ristorazione, in perfetta sintonia con il tema dell’edizione 2025.

Identità Golose nasce nel gennaio del 2005 come il primo congresso italiano di cucina d’autore, ideato da Paolo Marchi: da ormai quindici anni, con l’organizzazione di MAGENTABureau, accoglie sul palco i più grandi professionisti della cucina e della pasticceria, italiani e internazionali. Cuochi che sanno dare un’impronta originale al proprio lavoro, nel campo della tradizione e lungo i sentieri della creatività.

